Der erste in Serie produzierte BMW M3 Touring feiert auf dem Goodwood Festival of Speed zu einem Preis ab 97.800 Euro (Stand: Juni 2022) seine Weltpremiere.

Mit dem BMW M3 Touring legen die Garchinger:innen 2022 ein Modell auf, das sich viele Fans schon seit Jahren gewünscht haben. Wir haben alle Infos zu Marktstart und Preis des G81.

Endlich: Nach Monaten, wenn nicht gar Jahren, voller Gerüchte und Appetithäppchen steht der G81 nun in voller Pracht und ohne auch nur einen Hauch Tarnung da: Der erste in Serie produzierte BMW M3 Touring feiert auf dem Goodwood Festival of Speed zu einem Preis ab 97.800 Euro (Stand: Juni 2022) seine Weltpremiere. Und, Überraschung: Es gibt keine Überraschungen – abgesehen von der Tatsache, dass dem Mittelklasse-Kombi das martialische M3-Gesicht mit riesiger Niere ausgesprochen gut steht. Dahinter toben serienmäßig 510 PS (375 kW) und 650 Newtonmeter, denn der Touring kommt ausschließlich als Competition in den Handel. Auch der Allradantrieb M xDrive mit aktivem Hinterachs-Differenzial und das bekannte Achtstufen-Automatikgetriebe von ZF gehören zum Standardrepertoire. Derart hochgerüstet, wird der M3 Touring zum veritablen Sportwagen für die Familie. Der doppelt aufgeladene 3,0-Liter-Reihensechszylinder wuchtet den rund 4,8 Meter langen und annähernd 1900 Kilogramm schweren Kombi laut BMW in nur 3,6 Sekunden auf 100 km/h – damit ist der Touring genauso schnell wie der deutlich größere, stärkere und teurere Audi RS 6 Avant. 200 km/h liegen nach nur 12,9 Sekunden an. Wer das optionale M Driver’s Package ordert, kann sich über eine Höchstgeschwindigkeitsanhebung von 250 auf 280 km/h freuen. Der Verbrauch bewegt sich auf dem Datenblatt in erträglichen Dimensionen: Etwas mehr als zehn Liter Super Plus sollen im WLTP-Messverfahren für 100 Kilometer im BMW M3 Touring (2022) reichen – einen zurückhaltenden Gasfuß vorausgesetzt. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Der BMW M3 Touring (2022) im Video:

BMW M3 Touring (2022): Preis & Marktstart des G81

Damit die G81-Kundschaft nicht nur beim Stammtisch, sondern auch auf der Straße punkten kann, wurden die Parameter des serienmäßigen Adaptiv-Fahrwerks und einige Komponenten an die neue Karosserieform angepasst. Zusätzlich gibt es Versteifungen im Unterboden und Gepäckraumbereich. Der BMW M3 Touring (2022) steht ab Werk auf Mischbereifung in 19 Zoll vorn und 20 Zoll hinten. Wer den Fokus auf die Rennstrecke statt den Alltag legt, kann den Kombi mit Karbon-Keramik- Bremsen und Trackbereifung hochrüsten. Eindeutig für den Rundkurs bestimmt ist die in zehn Stufen einstellbare Traktionskontrolle für den 2WD-Modus (Hinterradantrieb), um sich dem fahrdynamischen Grenzbereich zu nähern. M Drift Analyzer und M Laptimer helfen dabei, den Grenzbereich im BMW M3 Touring (2022) sukzessive zu erweitern.

Nürburgring-Rekord für den BMW M3 Touring (2022)

Eine Duftmarke hat der BMW M3 Touring (2022) bereits vor seinem Marktstart auf dem Nürburgring gesetzt. Mit einer Rundenzeit von 7:35.060 Minuten, gefahren von Jörg Weidinger, darf er sich schnellster Serien-Kombi auf der Nordschleife nennen. Was die Zeit wert ist, zeigt der Vergleich mit dem 625 PS (460 kW) starken M5 Competition, dessen Rundenzeit er um ein paar Sekunden unterbieten konnte. Der Pilot zeigte sich zudem vom Fahrverhalten des M3 beeindruckt – keine Spur von Rucksack, der mitgeschleppt werden müsse. Was die Worte wert sind, wird ein späterer Test des BMW M3 Touring (2022) zeigen.

BMW M3 Touring (2022) mit guter Serienausstattung

Doch der BMW M3 Touring (2022) wäre kein Kombi, wenn nicht auch die Alltags-Eigenschaften überzeugen würden. Dank einer im Verhältnis 40:20:40 klappbaren Fondsitzlehne lässt sich das Kofferraumvolumen von 500 auf bis zu 1510 Liter erweitern – annähernd die Werte, die auch die schwächeren Modelle bieten. Rund 500 Kilogramm Zuladung versprechen eine gute Alltagstauglichkeit und ausgedehnte Familienausflüge zum Nürburgring. Annehmlichkeiten wie die separat zu öffnende Heckscheibe und eine elektrische Heckklappe gehören zum Serienumfang. Doch damit nicht genug: Auch eine Drei-Zonen-Klimaautomatik und das Navigationssystem BMW Maps, das auf dem neuen Curved Display, bestehend aus 12,3 Zoll messenden digitalen Instrumenten und einem zentralen 14,9-Zoll-Touchscreen, dargestellt wird, sind ebenso wie die Lederausstattung Merino serienmäßig an Bord. Bei einem Grundpreis von 97.800 Euro (Stand: Juni 2022) darf man das aber auch erwarten. Die Assistenzsysteme umfassen ab Werk eine Verkehrszeichenerkennung, einen Frontkollisionswarner sowie Abstandssensoren. Gegen zusätzliches Geld hält der M3 Touring aktiv die Spur, passt die Geschwindigkeit automatisch an die Verkehrssituation an und parkt selbstständig ein. Die 9,6 Kilogramm einsparenden Karbon-Schalensitze passen gut – wollen allerdings extra bezahlt werden. Die Produktion des BMW M3 Touring läuft im November 2022 an, der Marktstart findet unmittelbar im Anschluss statt. Bis die Kundschaft samt Familienanhang selbst die Nordschleife unter die Räder nehmen kann, befinden wir uns also schon in der 2023er-Ring-Saison. Ein empfehlenswertes Extra, das man bereits zum Bestellstart im September im Hinterkopf haben sollte, ist ein Satz Winterreifen – am besten schon ab Werk aufgezogen.

Der Nordschleifen-Rekord des BMW M3 Touring im Video:

