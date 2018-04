Minimaler Verbrauch war das Ziel bei der Entwicklung des VW XL1. Der aerodynamisch geformte Zweisitzer setzt auf eine in Handarbeit gefertigte Carbon-Fahrgastzelle und einen sparsamen Diesel-Hybrid-Antrieb, was ihn tatsächlich zum Ein-Liter-Auto macht: 0,9 Liter Normverbrauch stehen im Datenblatt des 795 Kilogramm leichten Extrem-Sparers. Im Heck des VW XL1 arbeiten ein 0,8 Liter großer Zweizylinder-Diesel und ein Elektromotor Hand in Hand, bis zu 50 Kilometer kann der XL1 rein elektrisch und ohne lokale Emissionen zurücklegen. Die Fertigung in Handarbeit sorgt allerdings für einen hohen Preis: Mindestens 111.000 Euro stellt Volkswagen XL1-Kunden in Rechnung.