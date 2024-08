Für wahre Tesla-Liebhaber

Einige Tesla-Fans wollen ihre Begeisterung nicht nur durch das Fahren ihres Elektroautos zeigen. Die passenden Fanartikel bieten eine hervorragende Möglichkeit dafür. Hier sind unsere Top-10!

Seit der Gründung hat Tesla die Automobilwelt revolutioniert und eine treue Anhängerschaft aufgebaut. Mit Modellen wie dem Model S, dem Model 3 und dem futuristischen Cybertruck hat Tesla einige ikonische wie polarisierende Fahrzeuge auf den Markt gebracht. Für alle, die ihre Begeisterung für Tesla über das Fahren hinaus zeigen möchten, haben wir eine Auswahl der besten Fanartikel zusammengestellt!

Tesla-Merchandise für Fans – unsere Top-10

Platz 10: Autotür-Antikollisionsaufkleber im Tesla-Design

Speziell für Teslas ist der Antikollisionsaufkleber für Autotüren geeignet. Dieser besteht aus Silikon und soll die Ecken der Türen schützen. Besonders auffällig: das prominent platzierte Tesla-Logo mit Schriftzug. Die Aufkleber sollen keinen Einfluss auf die Türschalter bei Tesla-Modellen haben und zudem auch für andere Fahrzeuge mit rechtwinkligen Türen geeignet sein.



Platz 9: Sakema Lufterfrischer mit Tesla-Logo

Hergestellt aus natürlichen Pflanzen, soll der Lufterfrischer von Sakema mit dem Duft Zitrone unangenehme Gerüche im Auto beseitigen. Der Duft hält laut Hersteller etwa drei bis vier Monate. Das Design ist in schlichten Farben gehalten und verfügt über ein gut sichtbar platziertes Tesla-Logo. Dank eines Durchmessers von 70 mm kann der Lufterfrischer platzsparend und unauffällig angebracht werden. Befestigt wird das Ganze mittels Aufkleber.



Platz 8: Ywooon Tesla Nackenkissen

Besonders für längere Fahrten empfiehlt sich ein Nackenkissen, um Verspannungen vorzubeugen. Für alle Tesla-Fans und -Fahrende eignet sich dafür das Nackenkissen von Ywooon. Es passt in alle aktuellen Tesla-Modelle und kann dank der Gurte aber auch an anderen Autositzen befestigt werden. Zudem ist die Dicke einstellbar.



Platz 7: PacuM Klappschirm mit Tesla-Logo

Vor Regen, Wind und Sonne soll der Pacum Klappschirm mit Tesla-Logo sorgen. Der Schirm besteht aus wasserdichtem Schirmstoff, die Rippen aus legiertem Stahl. Mittels Knopfdruck lässt sich der Schirm automatisch öffnen.



Platz 6: Grongu Baseballmütze mit Tesla-Logo

Die Grongu Baseballmütze aus Polyester ist für Männer und Frauen geeignet. Sie ist atmungsaktiv und soll damit angenehm zu tragen sein – auch bei hohen Temperaturen. Ein verstellbarer Verschluss ermöglicht eine Anpassung an die Kopfform und verspricht einen sicheren Sitz.



Platz 5: Leikurvo Schlüsselkartenhalter für Tesla

Wer seine Schlüsselkarte gut aufgehoben wissen möchte, kann sich einen Schlüsselkartenhalter anschaffen. Diese gibt es auch in einem Tesla-Design. Die Hülle besteht aus Leder mit einer Zinklegierung und soll damit wasserdicht sowie entsprechend langlebig sein.



Platz 4: Tesla Wanduhr

Die Inox-Wanduhr mit Tesla-Logo verfügt über ein 3D-geprägtes Zifferblatt und Metallzeiger. Mit einem Durchmesser von 34 cm und großen Zahlen ist sie gut ablesbar und eignet sich für die Garage oder die Wohnräume. Das geräuschlose Quarzwerk soll für ein leises Ticken der Zeiger sorgen.



Platz 3: Gentre Kofferraum Organizer im Tesla-Design

Ein gut organisierter Kofferraum ist vor allem bei Urlaubsfahrten das A und O. Für alle Tesla-Fans eignet sich der Gentre Kofferraum Organizer, auf dem ein großes Tesla-Logo mitsamt Schriftzug abgebildet ist. Mithilfe eines Klettverschlusses kann der Organizer am Kofferraumboden befestigt werden. Er misst 50 cm in der Länge, 32 cm in der Breite und 29 cm Höhe und findet damit in den meisten Kofferräumen Platz.



Platz 2: Die Bucket List für Tesla-Fahrer: 100 Dinge, die man mit einem Tesla erlebt haben muss

Wer bereits mit einem Tesla unterwegs ist oder es gerne mal sein möchte, könnte in dem Buch "Die Bucket List für Tesla-Fahrer: 100 Dinge, die man mit einem Tesla erlebt haben muss" von Roland Löwisch Inspiration für den nächsten Ausflug finden. Lust auf ein Tesla-Treffen? Oder ein Sicherheitstraining speziell für E-Auto-Fahrende? Das Buch enthält einige spannende Tipps.



Platz 1: Mega Construx - Tesla Cybertruck

Für alle Baumeister:innen und Tesla-Fans lohnt sich der Tesla Cybertruck von Mega Construx. Aus 3283 Teilen kann man eine detailgetreue Nachbildung des ikonischen Fahrzeugs zusammenbauen. Es sind unter anderem Details wie die Panzerglasfenster und der Innenraum enthalten. Das Set ist für Personen ab 14 Jahren geeignet.



