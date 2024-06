RS Q8 mit Audis stärkstem Verbrenner

Mit dem Dynamikpaket Plus darf der RS Q8 bis 305 km/h (abgeregelt) rennen.

Das Audi RS Q8 Facelift (2024) setzt der frisch überarbeiteten Q8-Baureihe die dynamische Krone auf. Neben der gesteigerten Leistung auf 600 PS (441 kW) sorgt auch ein neues Topmodell mit dem Namenszusatz "Performance" und satten 640 PS (471 kW) für Furore. Audi nennt auch schon einen Preis für sein sportliches SUV-Flaggschiff.

Preis: Audi RS Q8 Facelift (2024) ab 141.900 Euro

Nachdem Audi die Q8-Baureihe mit dem Q8 und SQ8 Facelift von "unten" her aktualisiert hat, ist es nun an der Zeit, die fahrdynamische Speerspitze aufzusetzen. Beim Audi RS Q8 Facelift belassen es die vier Ringe allerdings nicht nur bei kleineren optischen Korrekturen, sondern verpassen ihrem Koloss auch gleich mehr Leistung, ein neues Fahrwerk und ein neues Topmodell. Beide Varianten, der RS Q8 und der RS Q8 Performance, sind ab dem 27. Juni 2024 online konfigurier- und bestellbar. Der Haken: Das Audi RS Q8 Facelift (2024) kostet mindestens 141.900 Euro ohne Extras, für das neue Topmodell Audi RS Q8 verlangt der Hersteller logischerweise einen Aufpreis und kalkuliert ihn mit 155.700 Euro ein. Die Preisliste des SUV lässt sich zudem in beiden Fällen durch viele Optionen spielerisch nach oben hin ergänzen (Alle Preise: Stand Juni 2024).

Antriebe: RS Q8 mit Audis stärksten Verbrenner & bis zu 640 PS

Für das Audi RS Q8 Facelift (2024) stellt der Hersteller nur die feinste Technik bereit: Der Achtzylinder stellt eine Leistung von 600 PS (441 kW) bereit und lässt ein Drehmoment von 800 Nm auf die vier angetriebenen Räder los. Die Beschleunigungswerte gibt Audi mit 3,8 s auf 100 km/h für den RS Q8 und mit 3,6 s für das Performance-Modell an. Apropos: Der RS Q8 Performance erstarkt nochmals auf ganze 640 PS (471 kW) und 850 Nm. Damit befindet sich im Performance nicht weniger als der stärkste in Serie gefertigte Verbrennungsmotor in der Geschichte von Audi. Die Mehrleistung resultiert dabei hauptsächlich durch eine neu entwickelte und gewichtsreduzierte Abgasanlage. Optional kann sie auch durch eine RS-Abgasanlage ersetzt werden, die laut Hersteller darüber hinaus für ein nochmals intensiveres Klangerlebnis sorgt.

Für beide Modellvarianten, RS Q8 und RS Q8 Performance, setzt Audi ein adaptives Luftfahrwerk ein und lässt der Kundschaft die Option offen, das Fahrwerk um eine elektronische Wankstabilisierung (eAWS) zu erweitern, welche die Seitenbewegung der Karosserie minimiert. Alternativ können Kund:innen auch zum Dynamikpaket Plus greifen, welches mitunter das eAWS beinhaltet und die Höchstgeschwindigkeit auf 305 anstelle der serienmäßigen 250 km/h (abgeregelt) anhebt. Außerdem beinhaltet es das quattro-Sperrdifferential und die RS-Keramikbremsanlage in den Dimensionen 440 mm vorne und 370 mm hinten, die die ohnehin schon nicht kleine serienmäßige Bremsanlage mit 420 mm vorne und 370 mm hinten überschattet. Die Keramikbremsanlage ist im Übrigen beim RS Q8 Performance Teil des Serienumfangs.

Nürburgring-Nordschleifen-Rekord für den Audi RS Q8 Performance

Dass Audis Rezeptur Wirkung zeigt, belegt auch ein neuer Rundenrekord auf der Nürburgring Nordschleife mit dem Audi RS Q8 Performance und Testfahrer Frank Stippler am Steuer. Nach den absolvierten 20,832 km stoppte die Uhr bei 7:36,698 min. Damit nimmt Audi dem bisherigen Rekordhalter nochmals zwei Sekunden ab und verbessert sich zum Vorfacelift-RS Q8 um fast sechs Sekunden. Das überarbeitete Fahrwerk und die Allradlenkung seien dabei laut Hersteller maßgeblich für die gesteigerte Performance verantwortlich.

Exterieur: Rundere Linienführung und viele Optionen

Mit dem Audi RS Q8 Facelift (2024) fasst Audi auch die Optik des sportlichen SUV rundum an. Dabei fällt auf, dass die Linienführung nun weniger kantig daherkommt als es noch beim Vorgänger der Fall war. Auch die Front hat Audi nachgeschärft. Der dominante Singleframe-Grill bleibt bestehen und schwebt nun optisch zwischen den Frontscheinwerfern. Darunter befindet sich eine durchgehende Öffnung, die zusätzliche Frischluft ansaugt. Die RS-typische Wabenstruktur ersetzt Audi nun durch eine rautenförmige Struktur.

Der Audi RS Q8 Performance zeigt sich optisch durch verschiedene exklusive Details in mattschwarz und schwarz Hochglanz zu erkennen. Darunter die Kühlergrilleinfassung, die Seitenspiegel, der Diffusor und die Endrohre. Serienmäßig steht der RS Q8 auf 22-Zöllern (295/40), die sich optional durch 23-Zöller im 6-Y-Speichendesign ersetzen lassen. Für den Performance bietet Audi eine gewichtsreduzierte Variante in 23 Zoll und im 5-Y-Speichendesign an, die 20 kg einsparen.

Interieur: Umfangreiche Designoptionen

Der Innenraum des Audi RS Q8 Facelift (2024) bringt keine neuen Features – die Technik bleibt bestehen. Mit der Modellpflege halten aber neue Designoptionen Einzug in den Innenraum. Audi spricht von drei optionalen RS-Designpaketen in Rot, Grau und Blau. Letzteres ist nur den Performance-Modellen vorbehalten. Die Designpakete beinhalten die Kontrastnähte im Innenraum, und diverse Details wie die RS-Logos im entsprechenden Farbton. Zusätzlich dazu lassen sich die Dekoreinlagen wie etwa auf dem Armaturenträger unabhängig vom Designpaket anpassen – auch hier bietet Audi neben den universellen Optionen auch exklusive Ausstattungen für den RS Q8 Performance an. Bilder zeigt Audi indes noch nicht, das Bild oben zeigt das Vorfacelift-Modell.