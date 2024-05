Nachdem BMW den 5er modernisierte, kommt nun auch das Alpina B5 Facelift (2020). Der veredelte Bajuware trägt einen V8-Biturbo und wird als Touring und als Limousine angeboten. Das ist sein Preis!

Eine der ultimativen automobilen Langstrecken-Waffen wird aufgefrischt: Das Alpina B5 Facelift (2020) kommt mit erstarktem V8-Biturbo, Achtgang-Automatik, Allradantrieb und wie gehabt sowohl als Touring als auch als Limousine. Das Feintuning am Triebwerk macht sich bezahlt: Im Vergleich zum Vorgänger leistet der Achtzylinder nun 13 PS mehr, womit nun eine Maximal-Power von 621 PS unter der Motorhaube wütet. Das maximale Drehmoment von 800 Newtonmetern liegt zwischen 2000 und 5000 Umdrehungen an – für mehr als ausreichend Schub in jeder Lebenslage. Um aus dem Stand die 100-km/h-Marke einzureißen, benötigt die Limousine gerade mal 3,4 Sekunden. Der Touring erreicht das Landstraßentempo zwei Zehntel später. Die Höchstgeschwindigkeit bleibt dagegen beim Alten: 330 km/h (Touring: 322 km/h), was für rasante Business-Trips mehr als genug sein dürfte. Wer seinen Trip etwas entspannter genießen möchte, der kann das Alpina B5 Facelift (2020) auch in den Comfort+-Modus einstellen, wodurch sich die Dämpfer deutlich Komfort-orientierter verhalten sollen. Mehr zum Thema: Das ist der Alpina B3 Touring

Alpina B5 Facelift (2020) mit V8-Biturbo: Preis von Limousine und Touring