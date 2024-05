Zehn Essentials für Vier-Ringe-Nerds

Wenn man zeigen möchte, für welche Automarke das Herz schlägt, dürfen die passenden Merchandise-Artikel nicht fehlen. Vor allem Audi bietet zahlreiche hochwertige Fan-Produkte. Wir stellen unsere Top-10 der absoluten "Must-haves" vor!

Von der legendären Quattro-Allradtechnik bis hin zu elegantem Design hat sich Audi als Synonym für Leistung und Stil etabliert. Dabei stehen die Vier Ringe nicht nur für Autos, sondern auch für eine leidenschaftliche Fangemeinde, die ihre Liebe zur Marke gerne zeigt. Welche Fanartikel dürfen bei echten Audi-Liebhabern nicht fehlen? Die AUTO ZEITUNG gibt mit dieser Top-10 die Antwort!

Leslie & Cars zeigt den Audi Q6 e-tron (2024) im Video:

Fan-Artikel für Audi-Enthusiasten: Unsere Top-10

Platz 10: Audi Sport-Handyhülle

Ein Fanartikel, den jeder Audi-Fan haben sollte, ist eine Audi-Handyhülle. Sie ist nicht nur nützlich und schützt das Smartphone vor Stößen und hässlichen Macken. Das sportlich-edle Design mit roten Details und Sportwagen-Branding verleiht dem Handy zusätzlich einen dynamischen Look. Geliefert in einer edlen Verpackung, ist sie auch ein schönes Geschenk.



Platz 9: Audi Quattro: Auf allen Vieren zum Erfolg

Autor Jan-Henrik Muche zeigt in seinem Buch "Audi Quattro: Auf allen Vieren zum Erfolg" ein faszinierendes Kapitel der Fahrzeugentwicklung von Audi. Darin präsentiert er die Entstehungsgeschichte von der ersten Studie über die Prototypen bis zur Serienentwicklung.



Platz 8: Audi-Cappie

Auf dem achten Platz landet die Audi Basecap. Sie hat sechs Panels, wobei das vordere Panel aus leicht gerauhtem Baumwolltwill verstärkt ist. In der Mitte des Frontpanels ist das Audi-Logo in Kontrastfarbe gestickt. Außerdem befindet sich auf der Rückseite ein unauffälliger Metallverschluss, ebenfalls mit den vier Ringen.



Platz 7: Audi-Schlüsselanhänger

Wer nur nach einem kleinen Detail sucht, um seiner Leidenschaft für Audis Ausdruckskraft zu verleihen, könnte den originalen Audi-Schlüsselanhänger passend finden. Diesen gibt es in Schlaufenform und verfügt über ein Audi Sport-Logo als 3D-Print.



Platz 6: Audi Sport Quattro Pikes Peak (1984) von Otto Mobile

Für eingefleischte Fans der Marke und ihrer Rennsport-Geschichte ist das 23 cm lange Modell des Audi Sport Quattro von Otto Mobile ein absoluter Muss. Ein tolles Detail: Das Fahrzeug wird mit Wunschkennzeichen zum Anbringen geliefert.



Platz 5: Audi-Regenschirm

Ein Klassiker unter den Merch-Artikeln: der Regenschirm von Audi. Der Doppelautomatik-Schirm mit acht Keilen verfügt über reflektierende Audi-Ringe, sodass man auch im Dunkeln gesehen werden kann. Zusätzlich ist auch im Griff das Markenlogo eingearbeitet.



Platz 4: Audi RS: Geschichte – Modelle – Technik

Auch das bebilderte Buch "Audi RS: Geschichte – Modelle – Technik" von Constantin Bergander (Autor) und Peter Besser (Fotograf) ist eine Empfehlung wert. In enger Zusammenarbeit mit Audi stellt der Autor alle RS-Modelle mit allen technischen Details und vielen Bildern vor. Definitiv ein Must-have für jeden Audi-Fan!



Platz 3: Audi-Eiskratzer mit Handschuh

Empfehlenswert, vor allem im Winter, ist der originale Audi-Eiskratzer, der in einen Handschuh integriert ist. Mit diesem praktischen und gleichzeitig stilvollen Gadget bleiben die Hände also auch bei frostigen Temperaturen schön warm.



Platz 2: Audi-Porzellanbecher

Ein optimales Geschenk für alle Audi-Fans ist auch eine Tasse im Audi-Design. In edlem Schwarz mit den vier weißen Ringen sorgt die Porzellan-Tasse schon beim Frühstück für einen stilsicheren Auftritt. Kund:innen loben vor allem die gute Qualität.



Platz 1: Audi-Duftgecko in Schwarz

Auf dem ersten Platz landet der Audi-Duftgecko. Der Lufterfrischer soll für einen angenehmen Geruch im Auto sorgen und ist nicht nur in Rot und einem blumigen Duft erhältlich, sondern unter anderem auch in Schwarz mit Kieferduft oder in Hellgrau mit Orangenduft.