Sieben-Meter-Alkoven für fünf zum Campervan-Preis

Platz für fünf kombiniert mit einem günstigen Einstiegspreis. Der Ahorn Camp A 690 (2022) bietet auf sieben Metern gleich zwei Festbetten, kostet dabei aber so viel wie ein Campervan. Wir nennen den Preis und die Ausstattung des Reisemobils auf Renault-Basis.

Preis: Ahorn Camp A 690 (2022) ab 58.600 Euro

Wenn die markante Front mit dem markanten Rhombus im Kühlergrill auf den Campingplatz (die bestbewerteten in Deutschland, hier) gefahren kommt, handelt es sich mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit um ein Reisemobil von Ahorn Camp. Die Pfälzer:innen bauen Exklusiv auf Renault Master und Renault Trafic. Ersteren, den Master, bietet Ahorn Camp dabei vom Campingbus bis zum Alkoven in allen üblichen Campingfahrzeug-Kategorien (die gängigen Wohnmobil-Bauarten erklärt) an. Das flächenmäßig größte Fahrzeug der "Camp"-Serie ist der 6,99 m lange Ahorn Camp A 690 (2022).

Der große der drei Alkoven-Grundrisse bietet zwar nicht mehr Schlafplätze als seine 5,99 und 6,48 m langen ACA 595 und ACA 640 Baureihen-Geschwister, dafür aber einen anderen Aufbau. Denn während der kurze ACA 595 das klassische Doppelbett im Heck trägt und der ACA 640 mit einem Doppelbett-Sitzgruppenumbau und Heckbad besticht, setzt der Ahorn Camp A 690 (2022) auf die bei deutschen Camper:innen überaus beliebten Einzelbetten im Heck. Der "Große" kostet dabei kaum mehr, als seine kürzeren Geschwister: Mit einem Basispreis von 58.600 Euro (Stand: Februar 2025) kostet der ACA 690 nur 1000 Euro mehr als der kurze 595er und exakt gleich viel wie der ACA 640. So eingepreist sind alle drei Alkoven der Camp-Serie wahre Campervan-Konkurrenten – nur eben mit entscheidendem Vorteil beim Raumangebot.

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Zehn Tipps zum Wohnmobilkauf im Video:

Innenraum: Zwei Festbetten und L-Sitzgruppe auf sieben Metern

Platz ohne Ende ist die Paradedisziplin eines Alkoven – schließlich bietet der Erker über dem Fahrerhaus Platz, den ein Teilintegrierter "verschenkt". Daher ist der Ahorn Camp A 690 (2022) serienmäßig mit ganzen fünf Schlafplätzen ausgestattet. In der Alkove schlafen zwei Personen auf 145 x 220 cm recht fürstlich – abgesehen von der geringen Deckenhöhe. Einen Lattenrost bietet das Alkovenbett ebenfalls. Im Heck bringen die Pfälzer:innen sogar zwei Einzelbetten mit je 75 x 190 cm Liegefläche unter. Der Clou: Das Schlafzimmer darf auch als solches bezeichnet werden. Eine Türe trennt es nämlich komplett vom Wohnraum ab – und zwar komplett unabhängig vom Bad.

Foto: Ahorn Camp

Das fünfte Bett bildet sich durch Umbau der Dinette. Mit 105 x 220 cm ist auch dieses recht adäquat dimensioniert. Die Entwickler:innen von Ahorn Camp bringen im A 690 sogar eine L-Sitzbank im Bug unter – an der rechten Fahrzeugseite steht ein separierter Einzelsessel – macht insgesamt genug Sitzmöglichkeiten für sechs bis sieben Personen. Ganz so viele dürfen aber nicht mitfahren, denn gurtgesicherte Sitzplätze gibt es serienmäßig nur vier. Isofix wird für die Rückbank optional angeboten – für Familien, die mit Kindersitz-pflichtigen Kindern unterwegs sind, ein Muss.

Von der AUTO ZEITUNG getestet und empfohlen:

In der Fahrzeugmitte wird ganz klassisch auf einer Seitenküche gekocht. Diese kommt zwar ohne Erweiterung, bietet dafür aber Platz für einen Dreiflammen-Gaskocher (die besten Campingkocher im Test) mit Glasdeckel sowie eine getrennt abdeckbare Rundspüle. Der Kühlschrank ist mit 84 l Stauvolumen für fünf Personen zwar nicht gerade üppig dimensioniert, sollte aber für das Nötigste ausreichen. Ein optionales Upgrade auf 141 l, wie bei T 640 und A 640 angeboten, gibt es beim großen A 690 nicht. Das gegenüber der Küche stehende Bad ist dafür aber groß genug, damit ohne Umbauten und Schwenkwände eine separate Duschkabine ohne Vorhang hier Platz findet.

Ähnliche Wohnmobile:

Basisfahrzeug: Renault Master

In Speyer setzt man exklusiv auf Renault. Daher ist die Basis für den Ahorn Camp A 690 (2022) wenig überraschen: Renault Master. Dieser rollt serienmäßig mit einem 145 PS (107 kW) starken 2,3-l-Turbodiesel vor. Gegen Aufpreis gibt es den Vierzylinder auch mit 165 PS (121 kW), geschaltet wird jedoch stets manuell. Eine Automatik (Arten, Aufbau und Funktion erklärt) bietet Renault für den Master der dritten Generation auch nicht gegen Aufpreis an. Wer diese wünscht, muss sich noch gedulden – oder mit einem Alkoven auf Fiat-Ducato-Basis vorliebnehmen. Die 2024 vorgestellte vierte Generation des französischen Transporters wird auch mit einem Neunstufen-Automatikgetriebe angeboten, wird aber von Ahorn bislang nicht zum Reisemobil umgebaut.

Das noch aktuelle Chassis ist – auch aufgrund des fortgeschrittenen Alters des Renault Master – in der Serie recht karg ausgestattet. Radio, manuelle Klimaanlage (die Unterschiede zur Klimaautomatik erklärt) und selbst Beifahrer-Airbag – all das gibt es nur gegen Aufpreis. Daher sollte das 2890 Euro teure "Renault Chassis Paket" stets mitgebucht werden. Wer wert auf eine hochwertige Optik legt, bekommt mit dem "Design Paket" lackierte Stoßfänger, Chromleisten und Fahrerhaus-Sitzbezüge im passenden Design zur Sitzgruppen-Bepolsterung.

Fahreindruck: Preisbrecher mit smarten Details

Wo der Raum in den meisten Teilintegrierten nur für eine steile Sitzbank reicht, bringen sie im Ahorn Camp A 690 (2022) eine L-Sitzgruppe mit zusätzlichem Einzelsitz neben der Eingangstür unter. Weiter hinten, zwischen Küche und Bad, fällt der Durchgang so breit aus, dass sich zwei Reisende nicht aus dem Weg gehen müssen. Und das Badezimmer ist so geräumig, dass Platz für eine Duschkabine mit fester Abtrennung bleibt. Ein echter Raumriese also, und er bleibt trotzdem noch unter der Sieben-Meter-Grenze.

Im Wohnraum des Preisbrechers finden wir bei der Testfahrt zwar keine haptischen Delikatessen, aber alles ist ordentlich zusammengebaut und liegt auch auf welligen Nebenstrecken nicht in den Ohren. Manche Details haben sie bei Ahorn sogar richtig smart gelöst: Die Bordbatterie (unsere Tipps zum Kauf und Nachrüsten) etwa sitzt nicht in den Tiefen des Innenausbaus, sondern lässt sich hinter einer belüfteten Klappe leicht von außen erreichen. Und im Bad steht ein richtiger Waschtisch mit zwei geräumigen Ablagefächern.

Von Christian Steiger