Alkoven von Carado mit Platz für sechs

Die genannten Produkte wurden von unserer Redaktion persönlich und unabhängig ausgewählt. Beim Kauf in einem der verlinkten Shops (Affiliate Link) erhalten wir eine geringfügige Provision, die redaktionelle Selektion und Beschreibung der Produkte wird dadurch nicht beeinflusst.

Tagsüber nimmt man auf zwei sich gegenüberstehenden Sitzbänken an einem erweiterbaren Tisch Platz.

Die Dusche ist separat untergebracht, den Bereich mit Waschbecken und Kassettentoilette muss man also nicht extra umbauen.

... und die umbaubare Sitzgruppe in der Mitte (185 x 100 cm). Allesamt sind sie serienmäßig an Bord.

Serienmäßig fährt er mit einem 2,2 l großen Dieselmotor, der 140 PS (103 kW) generiert, und ist an ein manuelles Sechsgang-Schaltgetriebe gekoppelt.

Der Carado A464 Pro (2024) ist ein langer Alkoven mit Platz für die ganze Familie, umfangreicher Ausstattung und einem Preis unter 70.000 Euro. Perfekt für Campingfans, die viel Raum und Komfort suchen.

Preis: Carado A464 Pro (2024) ab 68.499 Euro bestellbar

Mit einer Länge von 7,24 m, einer Breite von 2,32 m und einer Höhe von 3,14 m bietet der Carado A464 Pro (2024) alles, was man für den Camping-Urlaub braucht – und das zu einem Einstiegspreis von 68.499 Euro (Stand: November 2024). Bis zu sechs Personen können hier schlafen, auch wenn maximal nur fünf Sitzplätze eingetragen sind.

Die Schlafplätze sind clever verteilt: Im Alkoven über dem Fahrerhaus wartet serienmäßig eine Liegefläche von 2,10 x 1,60 m, im Heck stehen 2,10 x 1,35 bis 1,50 m zur Verfügung. Für zusätzliche Gäste lässt sich die Sitzgruppe in der Mitte zum 1,85 x 1,00 m großen Bett umbauen. Tagsüber verwandelt sich dieser Bereich in einen Wohnraum mit zwei gegenüberliegenden Sitzbänken an einem erweiterbaren Tisch – ideal für gemeinsame Mahlzeiten oder Spieleabende.

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Tipps zum Wohnmobil-Kauf im Video:

Innenraum Solide Campingküche, viel Stauraum & ein großes Bad

Die Küche des Carado A464 Pro (2024) ist nicht nur praktisch, sondern auch überraschend geräumig. Mit einem Zweiflammen-Gasherd, einem Rundwaschbecken und einem 156-l-Kühlschrank samt 29-l-Gefrierfach sind Camper:innen bestens ausgestattet. In den Stauraum für die Gasversorgung passen zwei 11-kg-Flaschen, der Frischwasservorrat fasst 122 l. Als Originalzubehör bietet Carado zudem einen Wasserfilter an. Abwasser wird im 92-l-Kanister gesammelt. Alle Füllstände und Batteriekapazitäten können über ein Control Panel abgerufen werden.

Foto: Carado

Der Carado A464 Pro (2024) bietet jede Menge Platz für Gepäck und Komfort unterwegs. Neben zahlreichen Dachschränken gibt es auch einen geräumigen Schrank zwischen Kühlschrank und Heckbett für Kleidung und Utensilien. Für größere Gegenstände steht die Heckgarage bereit, die durch zwei Zugänge (1,05 x 1,20 und 1,05 x 0,8 m) erreichbar ist. Dank Verzurrösen, Antirutschfläche und Beleuchtung können dort bis maximal 150 kg sicher verstaut werden – ideal für Fahrräder oder Campingmöbel.

Von der AUTO ZEITUNG getestet und empfohlen:



Das Bad im Carado A464 Pro ist funktional. Dusche, Waschbecken und Kassettentoilette sind getrennt, sodass nach dem Duschen kein Umbau nötig ist. Eine Dachluke gewährleistet frische Luft im Bad. Sechs weitere Dach- und Seitenfenster lassen reichlich Tageslicht in den Wohnbereich. Im Carado A464 Pro (2024) befinden sich insgesamt fünf 230-V-Steckdosen und vier USB-Anschlüsse. LED-Installationen über den Dachschränken und außen am Fahrzeug sorgen für die Beleuchtung. Für die richtige Temperatur im Wohnraum ist eine Combi 6 Gasheizung zuständig.

Ähnliche Wohnmobile:

Basisfahrzeug: Citroën Jumper

Das Basisfahrzeug für den Carado A464 Pro ist der Citroën Jumper, der von einem 2,2-l-Dieselmotor mit 140 PS (103 kW) angetrieben wird. Zum Serienumfang gehört ein manuelles Sechsgang-Schaltgetriebe, gegen einen Aufpreis von 3199 Euro gibt es aber auch eine Achtstufen-Automatik. Zusätzlich wird für 249 Euro eine Auflastung von 3500 auf 3650 kg zulässige Gesamtmasse angeboten. Wer besonders viel Gepäck mitnehmen möchte, kann auch noch die maximale Anhängelast von 2000 kg nutzen und so Extra-Stauraum schaffen. Außerdem ist für 169 Euro eine Kabelvorbereitung für die Rückfahrkamera erhältlich. Viele Extras – wie zweifarbige Alufelgen, Lederlenkrad oder lackierte Stoßfänger – sind beim Carado A464 Pro allerdings schon im Preis enthalten. Beim Interieur gibt es jedoch nur die Standardvariante "Wohnwelt Braun".