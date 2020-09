Der Adria Sonic Supreme (2018) verfügt über neue Ausstattungsmerkmale und verleiht dem Campingurlaub einen exklusiven Wohlfühlcharakter. Wir verraten den Preis und zeigen Fotos des Wohnmobils!

Mit dem Adria Sonic Supreme (2018) erhält der Campingurlaub einen neuen, exklusiveren Charakter. Das Wohnmobil verfügt über neue Grundrisse und neue Ausstattungsvarianten. Der Adria Sonic Supreme 810 SC startet bei einem Preis von 104.399 Euro und verfügt über eine zulässige Gesamtmasse von 5000 Kilogramm. Dank seiner Maße von 879 Zentimeter Länge, 232 Zentimeter Breite und einer Höhe von 296 Zentimetern bietet das Reisemobil ausreichend viel Platz für ein exklusives Mobiliar und Schlafplätzen für bis zu vier Personen. Das Chassis basiert auf dem Fiat Ducato, das um einen Al-Ko-Hochrahmen erweitert wurde – für mehr Fahrdynamik und -komfort. Als Antrieb des Adria Sonic Supreme (2018) dient wahlweise ein 2,3-Liter-Multijet mit 148 oder 177 PS. Beide Varianten erfüllen die Abgasnorm Euro 6 und besitzen einen Rußpartikelfilter. Mit der neuen "Adria Live Stream"-App können Camper die wichtigsten Funktionen des Wohnmobils vom Smartphone aus steuern und nützliche Informationen rund ums Thema Campingurlaub erhalten. Praktisch: Die App bietet auch Informationen zum europaweiten Händlernetz und zeigt mehr als 6000 Campingplätze an.

Ratgeber Wohnmobil (Urlaub): Reinigung, Wassertank & Elektrik So wird der Camper fit für die Urlaubsfahrt

Adria Sonic Supreme (2018) im Video:

Preis: Adria Sonic Supreme (2018) ab 104.399 Euro

Neu im Adria Sonic Supreme (2018) ist vor allem die Ausstattung. Der offene Wohnbereich wirkt durch klare, strukturierte Linien großzügig und hat einen Lounge artigen Charakter. Das Design im Innenraum will gefallen, was an den Materialien und dem edlen Ambiente auffällt, das zum Wohlfühlen einladen möchte. Im Heck des Wohnmobils befindet sich das luxuriöse Schlafzimmer, das über ein 195x150 Zentimeter großes Bett verfügt. Das elektrisch bedienbare Hubbett hat die Maße 190x150 Zentimeter. Ein en-Suite-Badezimmer mit modernen Armaturen und die Küche in S-Line-Design runden die exklusive Ausstattung ab. Im Preis mit inbegriffen sind Frischwassertank, Abwassertank, AGM-Wonraumbatterie, Absorber-Kühlschrank mit elektrischer Zündung und Gaskocher. Optional und gegen Aufpreis lässt sich der Adria Sonic Supreme (2018) auch weiter individualisieren und Ausstattungspakete können hinzugebucht werden.

Das ist der neue Adria Sonic Supreme (2018). Foto: Adria

Basisinformationen zum Adria Sonic Supreme (2018)

710 SL 810 SC 810 SL Schlafplätze 4+1

Sitzplätze 4 Schlafplätze 4

Sitzplätze 4 Schlafplätze 4+1

Sitzplätze 4 Außenlänge (cm) 752

Außenbreite (cm) 232 Außenlänge (cm) 879

Außenbreite (cm) 232 Außenlänge (cm) 879

Außenbreite (cm) 232 Preis ab 94.399 Euro Preis ab 104.399 Euro Preis ab 104.399 Euro