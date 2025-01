Aufstelldach und Textil-Duschkabine im Weinsberg-Camper

Mit dem Campervan Caralife 630 LQ (2025) will Wohnmobil-Hersteller Weinsberg gezielt junge Campingfans ansprechen. Zum Konzept gehören ein Aufstelldach und eine Textil-Duschkabine. Ob das aufgeht?

Preis: Weinsberg Caralife 630 LQ (2025) ab 62.240 Euro

Der selbsternannte Camper-Revoluzzer kommt auf breiten Sohlen daher: Nicht weniger als die "Revolution auf 235er-Reifen" wollen die Macher:innen des 6360 mm langen Campervans Weinsberg Caralife 630 LQ (2025) um die Gunst der campingaffinen Kundschaft schicken. Die Preisliste für den unkonventionellen Campervan, der auch auf der Stuttgarter Camping- und Reisemesse CMT 2025 einer der Stars am Stand von Weinsberg sein dürfte, beginnt bei 62.240 Euro (Stand: Januar 2025). Ob der Campervan mit optionalem Aufstelldach, der bis zu fünf Schlaf- und drei Gurt-Sitzplätze bietet, im rauen Campingalltag tatsächlich den Anspruch der Knaus-Tabbert-Tochter einlöst, eine "rollende Chill‐out‐Lounge" für eine junge, aktive Zielgruppe zu sein?

Was etwas hochtrabend formuliert und durchaus ambitioniert klingt, kommt in der Praxis auf den ersten Blick relativ konventionell daher. Abgehsehen von den für einen Campervan der 6,40-m-Klasse eher ungewöhnlichen Breitreifen im genannten Format (diese Reifenarten gibt es und so unterscheiden sie sich) und einer nicht minder breiten Palette frei wählbarer Außenfarben, wirkt zunächst wenig bahnbrechend am neuen Weinsberg Caralife 630 LQ (2025). Dieser kommt in einem durchaus klassischen Grundriss mit hinterem Querbett daher, das die Außenbreite von 2050 mm fast vollständig ausnutzt. Auch insofern unterscheidet sich der Weinsberg auf Anhieb nicht sonderlich von vielen anderen Vertretern seiner Zunft. Wie sie steht auch er auf bewährter Fiat-Ducato-Basis und verfügt über 3500 kg technisch zulässige Gesamtmasse.

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Zehn Tipps zum Wohnmobilkauf im Video:

Innenraum: Multifunktionsbett mit Entertainer-Qualitäten

Dafür, dass der Anspruch auf Unkonventionalität zumindest auf den zweiten Blick eingelöst, sorgen viele Details im Innenraum des Weinsberg Caralife 630 LQ (2025), deren Sinn und Zweck sich oft erst bei genauerem Hinsehen oder gegen eine entsprechende Erklärung vermittelt. Dazu zählen zum Beispiel die versteckten Talente des hinteren Querbetts im überschaubaren Format 1,92 x 1,67 m. Bei genauerem Hinsehen bringt es echte Entertainer-Qualitäten mit. So taugt es nicht nur als Schlafgelegenheit für die Nacht (wie man sonst noch auf dem Campingtrip übernachten kann, hier), sondern dient auch als "Multimedia‐Lounge" mit Sofafunktion. Und zwar dann, wenn der optionale 32‐Zoll‐Fernseher im Eingangsbereich montiert ist. Da dieser an der Küchenrückwand befestigt ist, kann er auch von außen genutzt werden.

Foto: Weinsberg

Zudem wird das Querbett bei Bedarf zur Lümmel- und Liegewiese für bis zu drei Personen, wenn über die ausziehbaren Lattenroste das Bett nach vorn hin auf eine Liegefläche von 1,90 x 2,10 m erweitert wird. Darüber hinaus bietet der Platz unterm Doppelbett viel Stauraum: Laut Hersteller finden hier Wakeboard, E‐Bike oder Skateboard ihren Platz (so das E-Bike sicher auf der Anhängerkupplung transportieren), womit zumindest die Wunschzielgruppe bereits gut umrissen wäre. Der vor dem Heckbett liegende soll ebenfalls neue, fortschrittliche Wege der multifunktionalen Raumaufteilung aufzeigen. Diese sollen nach Willen von Weinsberg vor allem von jungen Leuten beschritten werden sollen. Vor dem Querbett findet eine großzügig dimensionierte Vis‐à‐Vis‐Lounge für bis zu fünf Personen Platz. Sie erstreckt über die gesamte Innenbreite des Fahrzeugs. Bei Bedarf lässt sich dort auch ein zusätzliches Gästebett installieren.

Von der AUTO ZEITUNG getestet und empfohlen:

Unter dem optionalen, gegen mindestens 5890 Euro Aufpreis erhältliche Aufstelldach des Weinsberg Caralife 630 LQ (2025) findet eine Zwei‐Lagen‐Kaltschaummatratze ihren Platz. Sie bietet zwei weiteren Campingfans bequeme Schlafplätze in Gestalt einer üppigen Liegefläche von 2,00 x 1,35 m. Zusätzlich ist das Dach mit praktischen Ablagefächern und Leseleuchten ausgestattet. Die 40 x 40 cm große Dachluke mit eingebautem Insektenschutz und Verdunkelungsrollo (175 Euro Aufpreis) soll auch in sommerlichen Seenächten für geruhsamen Schlaf ohne "Moskito-Alarm" sorgen. In der Komfort‐Variante verfügt das Dach mit integrierter RGB‐Beleuchtung sowie USB‐Steckdose direkt am Schlafplatz. Serienmäßig ist das Aufstelldach in Weiß gehalten. Gegen rund 700 Euro Aufpreis ist es auch in Lavagrau erhältlich.

Die Küche in L-Form an der Schottwand

Aber schlafen und chillen alleine macht natürlich noch nicht satt. Das weiß man auch bei Weinsberg und hat dem Caralife 630 LQ (2025) eine vollwertige Küche spendiert. Sie ist ganz vorn an der Schottwand zum dreisitzigen Fahrerhaus und in Fahrtrichtung links in L‐Form angeordnet. Auch sie versucht, ganz verschiedene Funktionen zu vereinen: Neben dem Waschbecken im Keramikoptik, einem Zweiflamm‐Gaskocher (die besten Camping-Gaskocher in unserem Test) und dem 90-l-Kompressor‐Kühlschrank mit doppelseitigem Türanschlag nebst Gefrierfach, beherbergt sie einen ausklappbaren Kosmetikwandschrank mit abnehmbarer Kulturtasche.

Ob das so praktisch ist, wie es klingt, dürfte im Campingalltag erst einmal zu beweisen sein. Ein weiterer Clou der Küchenzeile ist ein von außen zugängliches Barfach mit kleiner Theke und einem herausnehmbaren Tragekorb für Gläser und Flaschen (unser Überblick über die wichtigen Dinge für die Camping-Grundausstattung).

Textile‐Duschfaltkabine mitten im Raum

Foto: Weinsberg

Das Duschbad hingegen findet einen eher ungewöhnlichen Platz an Bord des Weinsberg-Campers. Geduscht wird nämlich mitten im Reisemobil, genauer gesagt: im Bereich der Sitzgruppe. Unterhalb des verstellbaren Tischs ist die Duschwanne unsichtbar im Boden eingelassen. Eine blick‐ und wasserdichte Textile‐Duschfaltkabine namens "Secret Shower" kann laut Hersteller sehr einfach innerhalb weniger Sekunden nach oben gezogen und somit einsatzbereit gemacht werden (die besten Campingduschen in unserem Vergleich).

Nach Willen ihrer Macher:innen soll das einen "gut nutzbaren" Duschbereich ergeben, der vor indiskreten Blicken genauso schützt wie vor Spritzwasser. Eine mobile Toilette, in den Worten von Hersteller Weinsberg "luftdicht in einer der Sitzkisten untergebracht", komplettiert das – nun auch auf den zweiten Blick – unkonventionelle Ausstattungspaket des Weinsberg Caralife 630 LQ (2025).

Ähnliche Wohnmobile:

Basisfahrzeug: Fiat Ducato

Basis für den zur Saison 2025 neu vorgestellten Weinsberg Caralife 630 LQ ist ein Fiat Ducato mit fester Abtrennung des Fahrerhauses für drei Personen zum hinteren Innenraum. In der Serie mit 140 PS (103 kW) leistendem 2,2-l-Vierzylinder-Diesel und Sechsgang-Schaltgetriebe kann für 2900 Euro Aufpreis die höhere Motorisierung mit 180 PS (132 kW) gewählt werden. Genauso wie ein achtstufiges Automatik‐Getriebe, das dann noch einmal 3689 Euro extra kostet. Fahrassistenz-Systeme wie Tempomat, Seitenwindassistent, Rückfahrkamera und Einparkhilfe hinten sind dagegen Teil der Serienausstattung. Eine schicke, anthrazitfarbene Seitenmarkise vom Thule im Format 4,00 x 2,50 m kostet 1290 Euro extra.

Fahreindruck: Unkonventioneller Konzern-Camper voller guter Ideen

Der Weinsberg Caralife 630 LQ (2025) ist kein Kastenwagen wie jeder andere. Das wurde auch auf unserer ersten Testfahrt schon auf den ersten Kilometern klar. Denn der unkonventionelle Camper wurde ganz nach der Vorstellung der "Generation Vanlife" konstruiert. Von deren Ideenwettbewerb hat sich die junge Einstiegsmarke aus dem Knaus-Tabbert-Konzern inspirieren lassen. Entsprechend fällt der Erfahrungsbericht unserer Redaktion aus.

Fazit der unkonventionellen Testfahrt im harten Camper-Alltagsbetrieb: Wer es nicht selber kann oder einfach nicht ewig am Eigenausbau basteln will, muss nicht dank des auf Multifunktionalität getrimmten Weinsberg Caralife 630 LQ (2025) auf einen individuellen Kastenwagen verzichten. Das gilt auch für die verrückterweise mitten im Raum platzierte Dusche, die viele junge Campingfans als zu raumgreifend empfinden. Auf Kosten der Nutzbarkeit gehen die vielen Lifestyle-Gimmicks wie der in die Küchenzeile integrierte Kleiderschrank glücklicherweise nicht. Im Gegenteil: Eine ziemlich smarte Idee, so das Fazit der ersten Testkilometer sind beispielsweise die Haken und Ösen, mit denen sich Kleingepäck direkt an der Seitenwand festschrauben lässt (so sichert man Ladung im Fahrzeug richtig).

Daneben verzichtet auch der neue Weinsberg Caralife 630 LQ (2025) nicht auf Stauboxen, wie sie unterm Dach jedes konventionellen Kastenwagens hängen. Lediglich die Toilette zu benutzen, die sich, wie oben beschrieben, beim Weinsberg Caralife LQ 630 (2025) in den Sitzkisten versteckt, kostete in der Praxis anfangs etwas Überwindung. Aber auch das wird. Übung, oder besser: Überwindung, macht eben auch hier den Meister!

Von Christian Steiger