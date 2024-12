Damit glänzt der Luxus-Campervan von Dethleffs

Die genannten Produkte wurden von unserer Redaktion persönlich und unabhängig ausgewählt. Beim Kauf in einem der verlinkten Shops (Affiliate Link) erhalten wir eine geringfügige Provision, die redaktionelle Selektion und Beschreibung der Produkte wird dadurch nicht beeinflusst.

Am variablen Mitteltisch lässt sich auch prima arbeiten.

In der Küchenzeile des Komfort-Campervans steht ein Zweiflamm-Kocher zur Verfügung. Die Schubladen kommen ganz ohne klassische Griffe aus.

Mit dem Dethleffs Globetrail 600 DR Performance (2024) hat Wohnmobil-Hersteller nun eine hochwertiger ausgestattete Komfortversion seines Sechs-Meter-Campervans nachgelegt. Was der Edel-Camper kann und was er kostet, hier.

Preis: Dethleffs Globetrail 600 DR Performance (2024) ab 93.283 Euro

Kaum auf dem Markt, kriegt der Campervan Dethleffs Globetrail (2024) auf Basis des VW Crafter auch schon ein Facelift verpasst. Beim neuen Globetrail 600 DR Performance (2024), der zum Preis ab 93.283 Euro erhältlich ist, wurde nach Herstellerangaben vor allem Wert auf eine besonders hochwertige Ausstattung und Verarbeitung gelegt. Die Neuauflage des 5980 mm langen Campervans soll ein Mehr an Fahr- und Wohnkomfort bieten.

Das wird bereits durch die Außenlackierung unterstrichen: Serienmäßig kommt er nicht in handelsüblichen Weiß- und Cremetönen, sondern in "Indium Grau Metallic" beim Händler vorgefahren. Verschiedene, optional erhältliche Assistenzpakete (diese Fahrerassistenzsysteme sind aktuell vorgeschrieben) sollen den Camper im Zuge der Modellpflege weiter aufwerten. Er bietet zugelassene Sitzplätze für bis zu vier Personen und Schlafplätze für maximal drei Campingfans.

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Zehn Tipps zum Wohnmobilkauf im Video:

Innenraum: Angenehmes Klima und praktischer Schwenktisch

Im gesamten Wohnraum sorgen Stoffverkleidungen in Filzoptik an den Wänden für besseres Raumklima und eine angenehm wohnliche Atmosphäre. Die Halbdinette-Sitzgruppe verfügt über einen 50 cm breitem Schwenktisch. Die Lehne der Sitzbank ist in der Neigung verstellbar und soll somit optimalen Sitz- und Reisekomfort bieten. Die textile Wandverkleidung im Fahrzeug sorgt für eine angenehme Atmosphäre und hat auch einen praktischen Mehrwert, denn sie ist schalldämmend und atmungsaktiv. Bei Nacht soll das Vier-Ebenen-Lichtkonzept "Light Moments" den Innenraum nach Wünschen der mitfahrenden Campingfans bedarfsgerecht und stimmungsvoll beleuchten.

Foto: Dethleffs

Die längs vor dem Bett platzierte Küche verfügt neben einem Zweiflamm-Gaskocher über vielfältige Ablagen und einen fest eingebauten Wasserhahn (so schneiden Camping-Gaskocher in unserem Test ab). Der stirnseitige eingebaute Kühlschrank ist von allen Seiten leicht zugänglich und fasst 90 l, davon entfallen sieben Liter aufs Gefrierfach. Die großen Schubladen, die ohne klassische Griffe auskommen, bieten allen benötigten Küchenutensilien Platz. Die Stauschubladen verfügen über eine Zentralverriegelung, mit deren Hilfe sie sich mit einem Handgriff ver- oder entriegeln lassen. Reicht die vorhandene Arbeitsplatte für die anstehenden Aufgaben mal nicht aus, lässt sich die Arbeitsfläche per Auszieherweiterung maximieren.

Eines der Highlights im Dethleffs Globetrail 600 DR (2024) ist zweifellos das innovative Raumbad, das mit seiner variablen Nutzbarkeit in dieser Klasse Maßstäbe setzt. Auf sehr engem Raum bietet es viel Platz und Privatsphäre. Bestes Beispiel für die gelungene Raumausnutzung: das Waschbecken, das sich einfach wegklappen lässt, um mehr Platz im Bad zu schaffen. Ein Rollo trennt das Bad vom Wohn- und Schlafraum ab und sorgt für die nötige Privatsphäre. Der Durchgang zum Bad wird nicht durch Stufen erschwert. Das gilt auch für die Dusche selbst, die bodeneben ausgeführt ist und somit fast den Charme der Dusche eines Wellnesstempels im Miniaturformat versprüht. (Diese verschiedenen Arten von Campingduschen gibt es).

Von der AUTO ZEITUNG getestet und empfohlen:

Im Bereich des Heckbetts sorgen Wanderweiterungen dafür, dass das serienmäßige Querbett im Dethleffs Globetrail 600 DR Performance (2024) mit einer Liegefläche von 2,00 x 1,40 m überdurchschnittlich viel Platz bietet. Der Zugang erfolgt über eine ausziehbare Trittstufe. Besonders stolz ist Wohnmobil-Hersteller Dethleffs darauf, dass sich das Bett durch seitliches Wegklappen nach oben ganz einfach zu einem großen Stauraum umbauen lässt, ohne bei der Montage oder Demontage auf die Zuhilfenahme von Schienen oder Einlegeleisten angewiesen zu sein. Für 499 Euro extra bietet ein Gästequerbett im Wohnbereich noch eine dritte, wohl eher sporadisch zu nutzenden Übernachtungsmöglichkeit (so kann man beim Camping Zusatzbetten nutzen).

Ähnliche Wohnmobile:

Basisfahrzeug: VW Crafter in Hochdachausführung

Als Basis für den Dethleffs Globetrail 600 DR Performance (2024) dient der VW Crafter in der Hochdachversion. Dessen 2,0-l-Vierzylinder-Diesel leistet 163 PS (120 kW) und ist an ein Automatikgetriebe gekoppelt. Für die Auflastung auf eine technisch zulässige Gesamtmasse von 3500 kg auf 3880 kg müssen 2399 Euro zusätzlich gezahlt werden. Eine Klimaanlage fürs Fahrerhaus kostet 499 Euro, die für den Wohnraum 2599 Euro Aufpreis. LED-Frontscheinwerfer mit integriertem Tagfahrlicht schlagen mit 1399 Euro extra zu Buche (so lassen sich LED-Scheinwerfer am Auto nachrüsten). 18-Zoll-Leichtmetallfelgen anstelle der serienmäßigen Stahlräder kosten satte 2199 Euro mehr, ein werksseitig mitgelieferter Fahrradträger mit 45 kg Zuladung für die Anhängekupplung 799 Euro (zu den Top-5-Fahrradträgern der Stiftung Warentest, hier).