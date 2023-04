Die Temperaturanzeige schnellt in die Höhe und unter dem Auto tropft Kühlmittel vom Motorblock. Fehlerursache kann eine defekte Wasserpumpe sein. In diesem Ratgeber erklären wir, wie die Wasserpumpe funktioniert, wann sie ausgetauscht werden muss und worauf beim Kauf zu achten ist.

Wie funktioniert eine Wasserpumpe im Auto?

Die Wasserpumpe ist ein wichtiger Bestandteil des Kühlsystems und sorgt dafür, dass das Kühlwasser im Kreislauf des Motors zirkuliert. Sie wird meist durch einen Riemen angetrieben und fördert das Kühlmittel durch den Kühlkreislauf in den Motorblock. Dort umspült das Kühlwasser wichtige Bauteile, sorgt dabei für eine gleichmäßige Temperaturverteilung und schützt den Motor vor Überhitzung. Weist das Material der Pumpe gute Qualität auf, hält diese durchaus mehrere Jahre und über viele tausende Kilometer. Überreizen sollte man sein Glück in keinem Fall. Eine defekte Wasserpumpe kann zu schwerwiegenden Motorschäden führen.

Wann muss die Wasserpumpe ausgetauscht werden?

Die Lebensdauer einer Wasserpumpe im Auto hängt, wie bereits angesprochen, von vielen Faktoren ab, wie zum Beispiel der Qualität der Pumpe, der Wartung des Fahrzeugs und den Fahrbedingungen. In der Regel muss eine Kühlmittelpumpe alle 60.000 bis 100.000 Kilometer ausgetauscht werden. Aufschluss über den anstehenden Tausch gibt der Serviceplan des Fahrzeugs oder ein Anruf bei der zuständigen Fachwerkstatt.

Besitzer:innen eines Audi 100 C3 mit dem 90 PS starken 1,8-Liter-Vierzylinder werden bei Amazon fündig. Die 38 Euro teure Wasserpumpe von febi bilstein (Art.-Nr. 02187) eignet sich ebenso für den Einbau in der 85 PS starken Variante der ersten Generation des VW Scirocco.



Wasserpumpe fürs Auto kaufen – darauf ist zu achten

Wenn eine neue Wasserpumpe nötig ist, gibt es einige Dinge, die berücksichtigt werden sollten. Natürlich muss sichergestellt werden, dass die Wasserpumpe für das eigene Modell geeignet ist. Jedes Fahrzeug benötigt eine spezielle Wasserpumpe, die auf den Motor und andere Komponenten abgestimmt ist.

Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Qualität der Wasserpumpe. Es ist wichtig, eine hochwertige Pumpe zu kaufen, die langlebig und zuverlässig ist. Ein gutes Beispiel sind günstige Wasserpumpen mit einem Förderrad aus Plastik. Da während des Motorlaufs eine mechanische Beanspruchung besteht, ermüdet das Material über die Zeit und die Flügel des Pumpenrads können brechen. Sollte es sich anbieten, ist der Wechsel zu einem Modell mit Pumpenrad aus Metall in vielen Fällen eine gute Wahl.

Für diverse Opel Modelle, die mit dem 1,7-Liter-CDTI-Motor ausgestattet sind, eignet sich die SKF Wasserpumpe (Art.-Nr. VKPC 85320) für 34 Euro. Durch die Ausführung mit einem Flügelrad aus Metall soll eine verbesserte Langlebigkeit erfüllt sein.



Die Wasserpumpe von febi bilstein (Art.-Nr. 02187) bietet sich als Ersatzteil für das VW Golf I Cabrio mit 1,5 Litern Hubraum (75 PS) an. Fahrer:innen eines Audio Cabriolet 2.0 (8G) können die 38 Euro teure Kühlmittelpumpe für ihren Sechzehnventiler verwenden.



Ratgeber Reifendichtmittel Sieben Sprays im Check

Wer einen der begehrten BMW der Baureihe E36 besitzt, kann auf die Wasserpumpe von Meyle (Art.-Nr. 313 011 2001) zurückgreifen. Diese kostet 33 Euro und lässt sich unter anderem an den kernig klingenden Sechszylindern verbauen, die beispielsweise im 328i oder 325i zu finden sind. Ein Vorteil dieser Pumpe ist das Flügelrad aus Metall.



Weniger spektakulär, jedoch auf den Straßen immer noch vielzählig vertreten, ist der Opel Corsa D. Der günstig zu unterhaltende Kompakte, erfreut sich eines guten Rufs. Frei von Verschleiß ist er keinesfalls. Die febi bilstein-Wasserpumpe (Art.-Nr. 39303) für 49 Euro sorgt wieder für einen kühlen Kopf und Motorblock.



Auch kompakt, doch vom Konzept ehrgeiziger als ein regulärer Kleinwagen, war der Audi A2. Heute ist der außergewöhnliche Ingolstädter weiterhin im Straßenverkehr anzutreffen. Ersatz für eine defekte Wasserpumpe gibt es ebenso. Unter der Artikelnummer 18894 bietet febi bilstein das Austauschteil für 29 Euro an.



Wie erkennt man eine defekte Wasserpumpe?

Es gibt einige Anzeichen dafür, dass die Wasserpumpe defekt ist und ausgetauscht werden muss. Dazu gehört der Verlust von Kühlflüssigkeit, eine Überhitzung des Motors, Geräusche aus dem Motorraum oder auch starker, ungewöhnlicher Kühlmittelgeruch. Ist das Bauteil gut zugänglich, lässt sich meist schon mit einer Sichtprüfung feststellen, ob es sich beispielsweise um eine undichte Wasserpumpe handelt und am Gehäuse Kühlflüssigkeit austritt. Ist die Welle defekt, kann sich das in ungewöhnlichen Geräuschen äußern. Wenn Sie eines der genannten Symptome bemerken, sollten Sie Ihr Fahrzeug so schnell wie möglich von einer Fachwerkstatt überprüfen lassen.

Wie tauscht man die Wasserpumpe im Auto aus?

Der Austausch der alten Wasserpumpe muss nicht unbedingt kompliziert sein. Da sie in vielen Fällen jedoch durch den Zahnriemen angetrieben wird, ist der Austausch häufig mit zusätzlichen Arbeiten verbunden. Häufig muss für den Ausbau der Zahnriemen demontiert werden. Traut man sich den Tausch selbst nicht zu, sollte diese Arbeit von erfahrenen Mechaniker:innen durchgeführt werden. Beim Wechsel der defekten Wasserpumpe bietet sich bei Fahrzeugen mit Zahnriemen der Einbau eines Neuen an, da er in der Regel eine ähnliche Laufleistung wie die Wasserpumpe aufweist und ebenfalls dem Verschleiß unterliegt.

Häufig gibt es für das eigene Auto passende Sets, die Zahnriemen, Wasserpumpe und die notwendigen Zusatzteile bereits enthalten. Für Fahrer:innen eines Skoda Octavia 2.0 TDI der zweiten Generation hat Amazon ein passendes Set auf Lager. Der Zahnriemensatz mit Wasserpumpe von Continental (Art.-Nr. CT1139WP6) kostet 132 Euro und beinhaltet ebenso alle benötigten Spannrollen.



Reparatur & Wartung Zahnriemenwechsel: Kosten/Intervall Alles zum Zahnriemenwechsel

Sollten bei einem Volvo 850 diese Arbeiten anstehen, offeriert kfzteile24 ein passendes Set. Für die 170 PS starke Variante des Fünfzylinder-Saugmotors erhält man im Onlineshop die Wasserpumpe mitsamt des Zahnriemensatzes von SKF (Art.-Nr. VKMC 06602) für 145 Euro.



Auch interessant: