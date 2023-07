Bunt, extravagant und temporär – Sprühfolien ermöglichen es Autofans, ihre Autos in kreativen Farben und Designs erstrahlen zu lassen. Doch wie steht es um die Herausforderung, wenn die Zeit gekommen ist, sich von dieser farbenfrohen Vergangenheit zu verabschieden? Das ist der Moment, in dem der Sprühfolien-Entferner auf den Plan tritt. Die besten Produkte stellen wir hier vor.

Beim Entfernen von Sprühfolie von Autolack ist es wichtig, einen Entferner zu verwenden, der für diesen speziellen Anwendungsbereich geeignet ist. Denn nicht alle Entferner sind automatisch für Autolacke sicher. Herkömmliche Abbeizmittel oder aggressive Chemikalien können den Autolack nämlich angreifen und dauerhafte Schäden verursachen. Daher empfehlen wir zunächst den Sprühfolien-Entferner von Foliatec (400 ml). Er wurde zwar speziell für Sprühfolien von Foliatec entwickelt, kann aber auch andere Sprühfolien von der Karosserie oder der Felge lösen. Der Hersteller verspricht ein noch leichteres Abziehen der Folie.



Sprühfolie Entferner – die besten Empfehlungen im Überblick

NIGRIN Speziallöser

Der Speziallöser von Nigrin (300 ml) ist besonders praktisch, da er nicht nur Sprühfolie, sondern auch Teer, Harz, Aufkleber und Etiketten vom Autolack entfernen kann. Außerdem wirkt er selbstaktiv und laut Hersteller besonders schnell. Zusätzlich wird auch die Fahrzeugreinigung vereinfacht und da das Spray frei von Schleifmitteln ist, wird der Lack nicht beschädigt.



AutoFullCar - Full Dip Dissolver

Mit dem Full Dip Dissolver (750 ml) von AutoFullCar lässt sich Sprühfolie ebenfalls zuverlässig lösen. Mithilfe des Diffusorauslösers lässt er sich direkt aus der Flasche auftragen. Auch Rückstände von Folienresten sind einfach zu entfernen. Muss auf Oberflächen dünn aufgetragen werden. Kann auch auf der Felge angewendet werden.



ACALU Sprühfolien-Entferner

Der Allzweck-Klebstoffrestentferner von Acalu (120 ml) ist als Spray erhältlich und kann nicht nur Aufkleber entfernen, sondern auch Sprühfolie. Das Spray ist einfach aufzutragen und kann auf vielen Oberflächen angewandt werden: Darunter neben Autolack auch Glas, Metall und Kunststoff. Laut Hersteller hinterlässt es keine Abdrücke und Beschädigungen am Auto.



Staufen Car Wrapping Folienentferner

Wer sein Auto mit einer normalen Car Wrapping Folie veredelt hat, kann auf den Folienentferner von Staufen (1 Liter) zurückgreifen. Allerdings sollte beachtet werden, dass das Entfernen von Spezialfolien mit Schriftzügen oder Werbebannern mit diesem Löser nur bedingt möglich ist. Dafür loben Kund:innen die leichte Entfernung von Kleberesten und die alles in allem zuverlässige Entfernung von Folien.



Werk Alpha Folienradierer mit Adapter

Für eine mühelose Entfernung von Folien, Folienresten oder Aufklebern empfehlen wir einen Folienradierer zu nutzen. Dafür eignet sich besonders der Folienradierer von Werk Alpha, der mit einem zusätzlichen Adapter geliefert wird. Zu beachten ist aber: Bei Fahrzeugen bzw. Fahrzeugteilen sollte der Folienradierer nur auf lackierten Oberflächen angewendet werden.



Wie funktioniert ein Sprühfolie Entferner?

Ein Sprühfolien-Entferner ist eine spezielle chemische Lösung, die entwickelt wurde, um Sprühfolien schonend und effektiv von verschiedenen Oberflächen zu entfernen. Spezielle Sprühfolien-Entferner für Autolacke sind in der Regel formuliert, um die Haftung der Sprühfolie zu lösen, ohne den Lack anzugreifen. Sie enthalten milde Lösungsmittel und andere Inhaltsstoffe, die sicher auf Autolacken angewendet werden können. Bei der Anwendung eines Sprühfolien-Entferners auf Autolack sollte man sorgfältig vorgehen und die Lackoberfläche nicht übermäßig reiben oder kratzen. Wenn man unsicher ist oder befürchtet, den Entfernungsvorgang nicht selbst durchführen zu können, ist es empfehlenswert Hilfe vom Profi in Anspruch zu nehmen.

Wie läuft die Entfernung von Sprühfolie von Autolack ab?

Bevor der Sprühfolien-Entferner angewendet wird, ist es wichtig, die Lackoberfläche zum Beispiel mit einem Lackreiniger gründlich zu reinigen. Der Sprühfolien-Entferner wird dann gleichmäßig auf die mit Sprühfolie beschichtete Fläche aufgetragen. Danach wird der Entferner für eine bestimmte Zeit, normalerweise einige Minuten, einwirken gelassen. Nach der Einwirkzeit kann die Sprühfolie in der Regel vorsichtig abgezogen oder mit einem geeigneten Werkzeug, wie einem Schaber oder einer weichen Bürste, entfernt werden. Es ist wichtig stets behutsam vorzugehen, um den Autolack nicht zu beschädigen. Nachdem die Sprühfolie entfernt wurde, sollte die Lackoberfläche gründlich gereinigt werden, um etwaige Rückstände des Entferners und der Sprühfolie zu beseitigen. Gegebenenfalls kann eine Nachbehandlung mit Sprühwachs oder Lackversiegelung den Lack schützen und ihm einen glänzenden, geschützten Zustand verleihen.

Wie lange dauert der Entfernungsvorgang?

Die Dauer des Entfernungsvorgangs von Sprühfolie auf einem Auto kann je nach verschiedenen Faktoren variieren. Darunter die Art der Sprühfolie, wie lange sie bereits aufgetragen war, die Menge des Entferners, die Umgebungstemperatur oder auch die Größe der zu behandelnden Fläche. Nicht selten kann der Entfernungsvorgang einige Stunden in Anspruch nehmen. In jedem Fall ist es wichtig, geduldig und vorsichtig vorzugehen, um Schäden am Autolack zu vermeiden.