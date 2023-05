Ihr Ursprung liegt im Motorsport, doch spätestens seit "Fast and Furious" und "Need for Speed" sind monströse Heckflügel salonfähig geworden. Auch in der Tuning-Szene erfreuen sie sich großer Beliebtheit. Doch darf man den Flügel einfach so nachrüsten? Wir haben die Antworten und Modelle von Onlineshops im Check.

Vieles, was einst im Motorsport als Innovation galt und ausgiebig getestet und perfektioniert wurde, sickert nach und nach auch in die Performance-Modelle. Später profitieren manchmal sogar Otto Normalverbraucherautos von den neuen Teilen. Beispiele gefällig? Von der Rennstrecke haben es zum Beispiel die Benzin-Direkteinspritzung, Downsizing-Motoren, Mild-Hybrid-Antriebe, Turbolader, Spoiler und Leichtbaumaterialien selbst in Kleinstwagen geschafft. Ziel ist dann, den Benzinverbrauch zu senken, die Leistung zu steigern und strenger werdende Euro-Normen zu meistern. Es gibt jedoch Upgrades, die bei Alltagsautos keinen Sinn ergeben, so auch Heckflügel. Dennoch verbreiteten sie sich in den 2000er-Jahren rasend schnell in der Tuning-Szene – "Fast and Furious" und "Need for Speed" sei Dank. Doch was bringen die Flügel für den Straßenwagen wirklich? Das klären wir in unserem Artikel rund um den Flügel.

Achtung: Viele Flügel, insbesondere "Universal"-Modelle wie der GT Wing von Mophorn, können auch mit Einzelabnahme nicht legal im Straßenverkehr bewegt werden. Somit eignen sie sich nur für Show-Zwecke oder den Einsatz abseits öffentlicher Straßen.



Was bringt ein Heckflügel?

Anders als bei einem Spoiler umfließt beim Heckflügel der Luftstrom beide Seiten des Anbauteils. So soll zum einen erzielt werden, dass die an der Oberseite entlang geleiteten Luftmassen verlangsamt werden und ein Überdruck entsteht. Dadurch erhöht sich der Anpressdruck auf die Straße. An der Flügel-Unterseite kann (je nach Modell) das genaue Gegenteil erreicht werden: Unterdruck entsteht und erhöht somit den Druck weiter, was besonders bei Frontflügeln in der Formel 1, in geringerem Maße mit Frontspoilern im Tourenwagensport, erreicht wird. Allgemein haben Flügel jedoch folgenden Sinn: Mehr Abtrieb heißt mehr Kontakt zur Straße und somit auch in Kurven eine stabilere Straßenlage, mehr Grip, mehr Leistungsabgabe und damit auch mehr Geschwindigkeit. Im normalen Straßenverkehr sind diese Vorteile kaum merkbar, ein nachgerüsteter Spoiler ist zudem oft nicht optimal an die Aerodynamik des Fahrzeugs angepasst. Der Effekt ist demnach gering.

Heckflügel in Onlineshops: Optionen im Check

Tipp vorweg: Wer auf der Suche nach einem zweifelsfrei legalen, eintragungsfähigen Flügel für den eigenen Wagen ist, schaut besser in speziellen Tuning-Onlineshops. Gesucht wird entweder eine passende Spezialanfertigung für ein Fahrzeugmodell oder ein hochwertiger Universal-Wing.

Mophorn GT Wing

Ein Universal-GT-Flügel bietet zum Beispiel Mophorn an. Eine Eintragung in die Papiere wird dieses schwarzpulverbeschichtete Aluminium-Anbauteil wohl nicht bekommen. Einer Anbringung an Show-Cars, Drift-Autos und Rennwagen ohne Straßenzulassung steht jedoch nichts im Wege. Der Flügel misst knapp 1,36 Meter in der Breite, ist knapp 35 Zentimeter hoch und soll nur 2,5 Kilogramm wiegen. Montiert wird er mit vier Schrauben auf dem Heckdeckel von Limousinen oder Coupés. Achtung: Enthält kein Materialgutachten!



Vevor Universal-Wing 53 Zoll

Auch beim Universal-Wing von Vevor handelt es sich um einen fahrzeugunabhängigen Flügel im GT-Design. Das Aluminium-Teil soll laut Hersteller 4,9 Kilogramm wiegen und wird auf dem Kofferraumdeckel mit Schrauben montiert. Auch hier ist beim Kauf Vorsicht angebracht: Der Heckflügel hat weder eine ABE, noch ein Teilegutachten und kann so nicht auf einem Fahrzeug mit Straßenzulassung angebracht werden!



Auto-Style Universal GT-Wing

Auch hier heißt Universal: auf (fast) allen Autos mit Heckdeckel montierbar, aber kaum Chancen auf eine Eintragung. Denn auch der GT-Wing von Auto-Style kommt ohne Teile- oder Materialgutachten sowie ABE und kann so nur mit großem Aufwand für den Straßenverkehr eingetragen werden. Der Flügel besteht aus ABS-Kunststoff und misst 139,5 Zentimeter in der Breite.



RDX Heckspoiler GT-Race für BMW 2er

Beim "GT-Race" von RDX handelt es sich per se zwar weniger um einen klassischen Flügel, sondern eher um einen Heckspoiler. Der sportlichen Optik wird dieses Produkt dennoch gerecht. Das Teil besteht aus PUR-IHS-Kunststoff und wird unlackiert geliefert. Eine Montageanleitung (sowie Montagezubehör) liegen ebenso bei wie ein Teilegutachten. Passend für: BMW 2er (Coupé und Cabriolet) und M2 (F22/F23).



ASD Heckflügel für BMW 2er/3er/4er/5er/6er

Wer auf der Suche nach einem Heckflügel für einen neueren BMW ist, wird hier eventuell fündig. Denn der Flügel von ASD soll laut Verkäufer für verschiedenste Modelle der Münchener Marke passen, darunter verschiedene Generationen von 2er (F22, F87), 3er (E21, E30, E36, E46, E90, F30), 4er (F32), 5er und 6er, sowie BMW M-Modelle M2, M3 (E30, E36, E90, F80) oder M4 (F82). Andere BMW-Modelle lassen sich im Angebot prüfen. Der Flügel aus GFK (Glasfaser-Kunststoff) wird unlackiert geliefert, eine ABE oder ein Teilegutachten sind nicht dabei. Auf Wunsch kann ein Materialbericht mitgeliefert werden.



Carparts Online Heckflügel für BMW E36

Dieser Heckflügel von Carparts Online ist passend für nahezu alle Limousinen- und Coupé-Modelle des BMW 3er E36. Das Anbauteil besteht aus ABS-Kunststoff und wird unlackiert und in vier Teilen geliefert. Achtung: Auch hier muss für die Eintragung nach einem Materialbericht gefragt werden oder selbst eines erstellt werden.



Carparts Online Heckspoiler für Mercedes-Benz A-Klasse

Ein Heckflügel ist nicht nur Coupé, Cabriolet und Limousine mit Stufenheck vorbehalten. Auch so mancher sportlicher Hatchback kommt mit Flügel auf dem Dach. Für die A-Klasse (W176) bietet Carparts Online einen Flügel an, der auf dem Dachkantenspoiler montiert wird. Das Anbauteil besteht aus ABS-Kunststoff und ist dem AMG-Pendant nachempfunden, allerdings kein Original-Teil. Geliefert wird ein unlackierter Flügel inklusive Montagematerial. Eintragungspflichtig!



Aus welchen Materialien besteht ein Auto-Flügel?

Aus der Profisport-Herkunft der Bauteile stammt auch die Leichtbau-Philosophie. Natürlich darf auch ein riesiger GT-Wing das Fahrzeuggewicht nicht signifikant erhöhen. Deshalb sind die Flügel oft aus Karbon, GFK, ABS-Kunststoff oder Aluminium gefertigt. Doch besonders letzteres Material kann zu Problemen bei der Eintragung in Deutschland führen: Flügel aus scharfkantigem Aluminium sind bereits seit 2004 in Deutschland verboten.

Muss ein Heckflügel eingetragen werden?

Ja, ein Heckflügel muss immer eingetragen werden. Tuning-Fans wissen über die strengen Regeln zu Modifikationen Bescheid, die ein in Deutschland zugelassenes Auto erfüllen muss, um weiter am Straßenverkehr teilnehmen zu dürfen. Doch eine Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE) oder ein Teilegutachten für nachrüstbare Flügel von Online-Händlern gibt es selten. Einige Verkäufer legen ein Materialgutachten bei, das zur Abnahme des Anbauteils mitgenommen werden muss, die Eintragung in die Papiere aber nicht ersetzt. Ansonsten gilt: Zeit und Geld mitbringen! Denn oft führt der Weg um eine Einzelabnahme nicht herum.

Besondere Vorsicht gilt bei sogenannten "GT-Wings". Viele sind auch nicht mit Eintragung legal und dürfen so auch nicht an einem Auto, das im öffentlichen Straßenverkehr teilnimmt, angebracht werden. Diese Flügel dienen anderen Zwecken, wie Motorsport auf abgesperrten Rennstrecken, Drift-Events oder Tuning-Shows. Wer also schnell und legal einen guten Flügel ergattern möchte, sucht sich zur Sicherheit Rat bei Tuning-Fachpersonal.

Was ist der Unterschied zu einem Spoiler?

Auch wenn die Begriffe Spoiler und Flügel nahezu synonym verwendet werden, bezeichnen sie jedoch komplett verschiedene Bauteile. Bei einem Spoiler wird nur eine Seite von Luft überströmt, bei Heckspoilern oft die Oberseite. Frontspoiler, Spoilerlippen oder Frontsplitter leiten die Luft unter dem Auto hinweg oder in Richtung Kühlergrill zur Motorkühlung. Andere Spoiler-Arten, etwa an Seitenschwellern oder vor den Rädern, machen ähnliches. Ziel: Die Aerodynamik der Karosserie selbst verbessern oder Luftströme nach Ingenieurs-Wünschen alterieren. Spoiler liegen deshalb an der Karosserie an. Ein Flügel ist dagegen ein aerodynamisch eigenständiges Bauteil, das besonders für Abtrieb sorgt und so den Anpressdruck des Autos erhöht. Flügel zeichnen sich deshalb durch ihr "Pommestheken"-Design mit (meist) zwei Halterungen aus – beim Ford Escort RS Cosworth genügte ein Halter.

