Ob Optik, Privatsphäre oder Sonnenschutz: Autoscheiben folieren ist aus der Tuning-Szene nicht mehr wegzudenken. Wir verraten, wie das funktioniert, geben Tipps zum Selbermachen und nennen die Kosten.

Ab Werk statten mittlerweile viele Autohersteller ihre Fahrzeuge mit getönten Scheiben aus. Besonders die höherpreisigen Versionen bieten so mehr Privatsphäre und wirken mit den dunklen Fenstern auch deutlich edler als die Einstiegsversionen mit Klarglas. Eine nachträgliche Tönung der Autoscheiben ist jedoch ebenfalls möglich und erfreut sich großer Beliebtheit. Und auch die Vorteile der Verdunklung ab Werk können nachträglich realisiert werden. So wird zum Beispiel die Wärmeregulierung im Wagen verbessert, die Folien verpassen dem Wagen einen sportlicheren Look und der Schutz vor UV-Strahlen kann signifikant erhöht werden. Die einfachste Lösung für eine nachträgliche Scheibentönung ist die Autoscheiben zu folieren.

Die Solar Screen Black Plus 95 C Tönungsfolie punktet mit einer Tönungsrate von 95 Prozent. Sie wird in einer Breite von 101 Zentimeter geliefert und kann in beliebiger Länge bestellt werden. Die Folie soll besonders leicht zu verkleben sein und wird inklusive ABG-Nummer geliefert. Das bedeutet, dass sie ohne Eintragung in die Fahrzeugpapiere legal auf Autoscheiben angebracht werden darf. Absolutes Plus: Die Folie bietet Schutz vor UV-Strahlen und erhöht die Privatsphäre des im Innenraum.



Was bringt es, Autoscheiben zu folieren?

Autoscheiben zu folieren bringt einige Vorteile. Denn die Folien dienen nicht nur allein einer aufgewerteten Optik, sondern bieten auch Nutzwert. Je nach Produkt können die Tönungsfolien etwa Schutz vor UV-Strahlung bieten und blendendes Streulicht von hinten reduzieren. Weiterer Vorteil hierdurch: Gelangt weniger Sonnenlicht ins Auto, heizt sich auch der Innenraum weniger schnell auf. Jedoch muss man sich auch im Klaren darüber sein, dass eine dunkle Scheibentönung gleichzeitig auch die Sicht bei Nacht einschränken kann.

Eine Folie dient dazu auch als Glasbruchsicherung, etwa bei einem Unfall und bewahrt die Passagier:innen vor umherfliegenden Glassplittern.

Beliebte Scheibenfolien in der Übersicht

Die passende Folie fürs eigene Fahrzeug zu finden, kann eine Herausforderung sein. Je nach Anforderungen und Preis-Vorstellungen gibt es unterschiedliche Optionen, mit denen die Autoscheiben foliert werden können. Bei der Wahl geeigneten Produkts für getönte Scheiben ist es zudem hilfreich, einen Blick auf die Erfahrungen Dritter zu werfen. Hier sind einige unserer Empfehlungen:

Foliatec Autoscheibe

Die Tönungsfolie Blacknight Superdark von Foliatec soll von außen tiefschwarz und von innen absolut transparent wirken, sodass die Folie die Sicht nicht versperrt. Die Maße von 76 auf 300 Zentimeter sind ideal für Dreitürer geeignet. Mit einer ABG-Zulassung ab der B-Säule ist die Folie eintragungsfrei. Für die Selbstmontage der Scheibenfolie werden ein Cuttermesser, Reinigungs- und Montagekonzentrat mitgeliefert. Der Hersteller gibt bis zu fünf Jahre Garantie auf die Folie.



Blackglass IX Car Wrapping Sonnenschutzfolie

Die Blackglass IX Scheibentönung punktet mit großen Maßen: Auf der Rolle stehen 0,65 auf 6 Meter für die Folierung zur Verfügung. Das reicht aus, um die Fenster eines SUV oder Vans oder mehrerer kleiner Fahrzeuge zu tönen. Diese Folie sorgt mit 70 Prozent Durchlässigkeit für klare Sicht, dunkelt dafür weniger stark ab. Dennoch sollen 95 Prozent der UV-A-Strahlen abgewiesen werden, dazu noch 18 Prozent Abweisung von Infrarotlicht und 50 Prozent Abweisung von Sonnenenergie. Die Blackglass-Folie besteht aus zweilagiger selbstklebender Verbundfolie und ist damit einfacher zu handhaben als viele einlagige Tönungsfolien. Das soll sie außerdem besonders langlebig und kratzfest machen.

Formula Super Kombi Scheibentönung tiefschwarz

Die Formula Super Kombi-Tönungsfolie in tiefschwarz bietet eine Lichtdurchlässigkeit von fünf Prozent. geliefert werden zwei Rollen: einmal 0,76 auf 1,52 Meter, sowie 0,51 auf 2,50 Meter und damit für die Folierung eines Mittelklassekombis geeignet. Der tiefe Schwarz-Ton bietet einen sehr guten Sonnenschutz. Ein Rakel, ein Cuttermesser und eine Montageanleitung sind im Lieferumfang enthalten. Die Eintragung in die Fahrzeugpapiere ist nicht notwendig, da eine Allgemeine Bauartgenehmigung (ABG) beiliegt.

Kann man Autoscheiben selbst folieren?

Autoscheiben auf zu folieren ist auch in Eigenregie möglich, erfordert aber etwas Geduld, Übung und eine ruhige Hand. Folgende Dinge werden benötigt:

Tönungsfolie

Messer oder Cutter

Rakel zum Anbringen der Folie

Reinigungsmittel und -tücher

Haartrockner

Anleitung:

Welche Autoscheiben dürfen foliert werden?

Beim Folieren von Autoscheiben sind in Deutschland strenge Regeln zu beachten. So dürfen nur die Seitenscheiben hinter der B-Säule und die Heckscheibe eines Autos foliert werden. Die vorderen Seitenscheiben und die Windschutzscheiben sind dagegen tabu. Diese Scheiben gelten als sicherheitsrelevanten Scheiben und dürfen nicht von einer nachträglich angebrachten Folie geändert werden. Zwar ist in Deutschland ist die Mindestdurchlässigkeit für die vorderen Scheiben 70 Prozent und für die Windschutzscheibe 75 Prozent. Diese Richtlinien richten sich jedoch an Automobilhersteller, die in vielen Fahrzeugen auch vorne bereits leicht eingefärbtes Glas einsetzen und so diese Regelung bereits oft ausreizen.

Worauf muss beim Scheibenfolien-Kauf geachtet werden?

Scheibentönung muss eine allgemeine Betriebserlaubnis (ABE) oder ein Teilegutachten besitzen, das bestätigt, dass die Folie den Anforderungen der StVZO entspricht. Ohne eine solche Angabe ist die Tönungsfolie am Fahrzeug leider nicht zulässig und kann bei einer Verkehrskontrolle zu Schwierigkeiten führen. Wird bei einer Kontrolle Tönungsfolie ohne Bauartgenehmigung am Fahrzeug festgestellt, erlischt die Betriebserlaubnis des Autos. Eine Folie mit Zulassung erfüllt damit auch automatisch alle an sie gestellten gesetzlichen Forderungen, die an sie gestellt werden. Viele Folien mit ABE sind auch für spezielle Fahrzeugtypen ab Werk vorgeschnitten, so erspart man sich das mühselige zurechtschneiden der Folie. Weitere wichtige Kaufkriterien sind etwa Qualität, Langlebigkeit und Sonnenschutz. Besonders der letzte Punkt ist wichtig: Neben dem Tönungsgrad sollte zwingend auch auf die UV-Durchlässigkeit geachtet werden. Ist die Scheibe nur verdunkelt, bietet aber keinen UV-Schutz, kann UV-Licht weiterhin ins Fahrzeuginnere gelangen. So bietet die Scheibe keinen Mehrwert als Sonnenschutz.

Wie viel kostet Autoscheiben folieren zu lassen?

Die Kosten einer professionellen Folierung sind im Vergleich zur Eigenmontage recht hoch. Abweichungen gibt es selbstverständlich je nach Fahrzeugtyp und verwendeter Folie. Die Kosten können unter dieser Berücksichtigung zwischen 200 und 1000 Euro liegen. Betrachten Sie vor dem Aufsuchen einer professionellen Werkstatt unterschiedliche Angebote, um ein Gespür für einen realistischen Mittelwert der Leistung zu bekommen.

Dennoch empfiehlt es sich, einen spezialisierten Betrieb anzusteuern. Das Fehlerpotential beim DIY-Folieren ist sehr hoch, die dünnen Folien können leicht knicken oder durch ungenaues Arbeiten Blasen zurückbleiben, die sich nicht mehr aus der Folie herausdrücken lassen, sobald sie klebt. Wer also ein optisch schönes Ergebnis erwartet, gibt lieber das Geld für eine professionelle Scheibenfolierung aus.