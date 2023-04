Egal ob für die Optik oder als Sonnen- und Blickschutz: Autoscheiben tönen ist eine sehr weit verbreitete Art, das eigene Auto zu modifizieren. Wir verraten, ob man Scheiben auch selbst tönen kann und was dabei zu beachten ist.

Getönte Autoscheiben gehören mittlerweile ab Werk bei höheren Ausstattungslinien oft zum Serienumfang. Die Vorteile liegen auf der Hand: je nach Tönungsgrad bleiben UV-Strahlen, Hitze und neugierige Blicke draußen. Und auch die elegante Optik getönter Scheiben darf nicht vergessen werden. Doch was, wenn der eigene Wagen noch rundum mit Klarglasscheiben ausgestattet ist? Tönungsfolien bieten hier die einfachste und günstigste Weise, die Fenster des Fahrzeugs zu verdunkeln. Sie lässt sich passgenau zuschneiden und ist in kurzer Zeit installiert – mit etwas Übung auch selbst. Ein Qualitätsprodukt zu niedrigem Preis ist die Tönungsfolie von Solar Screen. Die Folie wird als Meterware verkauft, ist selbstklebend und bietet einen 95-prozentigen UV-Schutz.



Welche Scheiben dürfen foliert werden?

Wer die Scheiben tönen möchte, muss einige Regeln beachten. Zum einen dürfen nicht alle Fahrzeugfenster verdunkelt werden. Die Windschutzscheibe sowie die vorderen Seitenscheiben sind tabu. Einzige Ausnahme: ein maximal zehn Zentimeter breiter Streifen darf am oberen Rand der Windschutzscheibe als Blendschutz angebracht werden. Alle Fenster ab der B-Säule, sprich die hinteren Scheiben und die Heckscheibe, dürfen dagegen getönt werden. Zwar sieht man auch hierzulande ab und an Autos mit getönten Seitenscheiben vorne, doch diese Fahrer:innen machen sich strafbar – zumindest wenn das Auto in Deutschland gemeldet ist. Beeinträchtigen die Folien die Sicht, können bis zu 90 Euro und ein Punkt in Flensburg auf Fahrzeughalter:innen zukommen. Auch der Tönungswert ist wichtig: Der Gesetzgeber erlaubt maximal 95 Prozent Verdunklung. Dazu muss eine allgemeine Bauartgenehmigung (ABG) mitgeführt werden. Wer ein Produkt mit ABG-Nummer erwirbt, ist daher auf der sicheren Seite und kauft ein legales Produkt.

Autoscheibe tönen: Die besten Folien im Check

Ob als Sonnenschutzfolie oder für die gediegene Optik, Scheiben tönen gehört zu den Basics des modernen Optiktunings am Auto. Wir machen den Preis-Leistungs-Check:

Armolan Daytona Tönungsfolie

Die getönte Folie von Armolan Daytona verspricht ein besonders hochwertiges Finish und eine einfache Handhabe. Erhältlich ist die Folie in verschiedenen Tönen, von 30 bis 95 Prozent Tönungsgrad. 95 und 85 Prozent-Folien bieten Sichtschutz, ab 75 Prozent abwärts dunkeln die Folien in dezentem Schwarz ab, schützen aber dennoch vor UV-Strahlung. Inhalt: eine Rolle Folie (0,51 auf 30,5 Meter) und die ABE. Der Preis pro Quadratmeter ist mit unter acht Euro im Vergleich niedrig.



Solar Screen Scheibentönungsfolie

Wer weniger Folie benötigt, findet bei Solar Screen Scheibentönung die perfekte Alternative: Hier wird die Folie per Meter (Breite: 51 Zentimeter) verkauft. Das vereinfacht die Installation im Auto und ist dadurch recht günstig, auch wenn der Quadratmeter-Preis bei neun Euro liegt. Die Folie ist selbstklebend und dank ABE eintragungsfrei.



Sunstop Autotönungsfolie mit Messer und Rakel

Wer auf der Suche nach einem Komplettset ist, bekommt mit der Autotönungsfolie von Sunstop genau das geliefert. Neben der Folie (50 auf 150 Zentimetern) liegt ein Messer und eine Rakel bei. Die Folie bietet fünf Prozent Lichtdurchlässigkeit (Ton: dunkel-schwarz) und ist zu 99 Prozent UV-Strahlen-undurchlässig. Inklusive ABE.



Foliatec Midnight-Tönungsfolie

Folierungs-Profi Foliatec bietet mit der Midnight-Serie hochwertige Produkte mit hohem Blendschutz und Sichtschutz an. Die Packung enthält je eine Rolle Folie (76 auf 300 Zentimeter), sowie eine Montagerakel, ein Cuttermesser und ein Montagekonzentrat. Erhältlich in: dezent blau-schwarzem Midnight Light (65 %), mittel blau-schwarzem Midnight Dark (85 %) und blau-schwarzem Midnight Superdark (95 %).



Foliatec Blacknight mit Wärmeschutz

Die Blacknight Light-Folie von Foliatec bietet nicht nur 99 Prozent UV-Schutz und 35 Prozent Lichtdurchlässigkeit, sondern erhöht auch die Wärmerückweisung der Autoscheibe um 30 Prozent. Geliefert wird eine Rolle à 76 auf 300 Zentimetern. Denselben Wärmerückhalt bei dunklerem Ton bietet die Blacknight-Dark-Scheibentönung. Noch mehr Wärme hält die 95 Prozent verdunkelnde Blacknight-Superdark von Foliatec. Hier gibt der Hersteller die Wärmerückweisung mit 35 Prozent an.



Panthera 255 Auto-Tönungsfolie

Wer nur eine dezente Tönung wünscht, ist bei dieser Scheibenfolie von Panthera richtig. Denn die leicht schwarze Folie ist zu 55 Prozent lichtdurchlässig (45 % Verdunklung). Der UV-Schutz beträgt aber dennoch 99 Prozent. Auch hier wird die Folie meterweise verkauft (Breite: 76 cm) und ist damit für nahezu jeden Anwendungsbereich bestens geeignet.



Wie werden Autoscheiben getönt?

Die einfachste Weise, um an den begehrten Look zu kommen, ist mit Tönungsfolien. Im Fachhandel und in Onlineshops werden die Folien am Stück oder als passgenaue, fahrzeugspezifische Zuschnitte verkauft. Das Auftragen der Folien funktioniert so:

Schritt 1: Autoscheiben gründlich reinigen und in einen staubfreien Raum fahren.

Schritt 2: Seifenlauge auf Scheibeninnenseite auftragen. So lassen sich die Folien noch auf der Scheibe bewegen.

Schritt 3: Folie grob zuschneiden (entfällt bei bereits zugeschnittenen Tönungsfolien).

Schritt 4: Folie auf die Scheibe aufkleben, Wasser mit einer Rakel von Innen nach Außen drücken und die Folie so glattstreichen.

Schritt 5: Bevor die Folie trocknet und somit fest an der Scheibe haftet vorsichtig mit einem Cuttermesser die Ränder an die Scheibe angleichen. Achtung: Keinen Druck ausüben, um das Glas nicht zu verkratzen.

Schritt 6: Getönte Scheibe trocknen lassen. Daher für einige Tage nicht herunterkurbeln und die Heckscheibenheizung nicht benutzen.

Kann man Autoscheiben selbst tönen?

Besonders günstig sind verdunkelte Autoscheiben, wenn man die Tönungsfolie selbst aufträgt. Denn so werden nur die Kosten für die Folie (je nach Produkt zwischen 20 und 50 Euro) und gegebenenfalls das Werkzeug notwendig. Wer Rakel und Cuttermesser sowie eine Tönung mit ABE hat, benötigt des Weiteren einiges an Geschick und Geduld, damit die Scheibentönung genauso gut aussieht, wie von einer Fachwerkstatt. Wer nicht vorsichtig und genau arbeitet, riskiert Blasen, Falten oder unsauber geschnittene Ränder. Soll das Ergebnis perfekt sein, ist die Fahrt zu Spezialist:innen oft unerlässlich.



Wie viel kostet es, Autoscheiben tönen zu lassen?

Wer die Scheiben tönen lassen möchte, muss etwas mehr Geld einplanen. Hier kommt es auf das Fahrzeug an: Bei einem Kleinwagen werden oft bis zu 150 Euro fällig, eine Stufenhecklimousine kann je nach Größe mit bis zu 230 Euro zu Buche schlagen. Wer die Scheiben eines Kombis oder SUV getönt haben möchte, zahlt bis zu 330 Euro. Noch teurer kann die professionelle Scheibentönung eines großen Vans und Kleinbusses ausfallen, je nach Größe des Fahrzeugs belaufen sich die Folierungs-Kosten auf bis zu 400 Euro. Der Preis richtet sich auch für nach der Anzahl an Fenstern: Pro Scheibe sind etwa 20 bis 30 Minuten einzuplanen. Langlebiger und pflegeleichter als Folie sind dagegen ab Werk verdunkelte Fenster. Ein Satz getönter – in diesem Fall oft geschwärzter und nicht folierter – Scheiben startet ab 600 Euro inklusive Einbau.

Können getönte Autoscheiben normal gereinigt werden?

Nicht alle Reinigungsmittel – auch nicht jeder Glasreiniger – ist für den Einsatz auf Scheibentönungsfolien geeignet. Die dünnen Tönungsfolien können auf ammoniakhaltige oder enzymbasierte Putzmittel empfindlich reagieren und Schaden nehmen. Daher genügt oft lauwarmes Seifenwasser und ein weiches, fusselfreies Tuch – etwa ein Microfasertuch – für die Reinigung von getönten Scheiben.

Müssen getönte Scheiben eingetragen werden?

Nein, eine Eintragung in die Fahrzeugpapiere ist nicht notwendig. Fahrer:innen müssen allerdings darauf achten, dass die Folien an ihrem Fahrzeug eine ABE-Nummer haben. Außerdem dürfen nur die hinteren Seitenscheiben, sowie die Heckscheibe getönt sein. Die Sicht nach vorne und zu den Seiten muss für Fahrer:innen frei bleiben.

