Wagenheber: Welches Modell macht den besten Job?

Der Scherenwagenheber ist die simpelste Ausführung unter den Wagenhebern. Er gehört oft zur Standardausstattung des Fahrzeugs und liegt dem Notrad bei. Dieses Model ist in erster Linie dazu gedacht, ein Fahrzeug so weit anzuheben, dass die Reifen ausgetauscht werden können. Die Tragkraft liegt meist bei ein bis zwei Tonnen – bei diesem Modell von Monzana sind es 1,5 Tonnen. Dank seiner speziellen Rautenform ist der Scherenwagenheber sehr platzsparend, leicht und bietet – hohe Qualität voraussetzt – ein stabiles Anheben des Fahrzeugs. Dafür ist hier ein ziemlicher Kraftaufwand vonnöten, um den Pkw in die Höhe zu bekommen. Mithilfe einer Gewindestange wird die Kurbel im Gerät gedreht. Muskelkraft und Hebelwirkung ersetzen also Hydraulik. Kostenpunkt: Rund 10 bis 70 Euro.