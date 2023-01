Ein Wagenheber ist ein durchaus nutzbares Werkzeug in jeder Garage. Besonders leicht zu bedienen sind Hydraulik-Rangierwagenheber. Wir haben die beliebtesten Modelle im Vergleich.

Wer die Räder des eigenen Autos wechseln oder notwendige Arbeiten an den Bremsen vornehmen muss, braucht einen stabilen Wagenheber, um das Fahrzeug anzuheben. Zu empfehlen ist ein Rangierwagenheber, mit dem sich der Wagenheber auf seinen vier Rädern komfortabel an die richtige Position bewegen lässt. Beim Kauf stehen Sicherheit und Zuverlässigkeit an erster Stelle. Wir haben uns auf dem Markt umgesehen und verraten, worauf es beim Kauf eines Wagenhebers ankommt.

Unser Favorit: Rangierwagenheber 1,5 t von Stier

Der Stier Hydraulik-Rangierwagenheber ist für das Heben von Fahrzeugen bis 1,5 Tonnen geeignet. Die Unterfahrhöhe beginnt ab 90 Millimetern und reicht bis 358 Millimeter. Durch seine sehr geringe Unterfahrtiefe ist der Heber auch für tiefergelegte Autos geeignet. Und das bietet das Werkzeug:

Material: Aluminium-Stahl mit Gummiauflage

Profi-Gelenk-Ablassventil zum sicheren Absenken

Gewicht: 14,3 kg

Was ist ein Rangierwagenheber?

Bei diesem praktischen Helfer handelt es sich um ein fahrbares Werkzeug, mit dem sich ein Kfz anheben lässt, um daran kleinere Reparaturen und Wartungen durchzuführen. Rangierwagenheber arbeiten meist hydraulisch. Das Prinzip ist simpel: Über die Pumpstange wird Hydraulik-Öl in den Hubzylinder gepresst. Durch den steigenden Druck hebt sich die Hubstange an und befördert das Fahrzeug nach oben. Ein Wagenheber sollte zur Grundausstattung in Hobbywerkstatt oder Garage gehören.

Die besten Hydraulik-Rangierwagenheber im Check

Rangierwagenheber unterscheiden sich in Gewicht, Leistung, Hubhöhe und Verarbeitung. Wie fast überall gilt auch beim Thema Wagenheber: Qualität hat seinen Preis. Daher sollte man nicht zum billigsten Modell greifen. Wer hier spart, wird am Wagenheber wahrscheinlich nicht lange Freude haben. Hier eine Auswahl an zuverlässigen und sicheren Hydraulik-Rangierwagenhebern:

1,5 t Rangierwagenheber

Der Bestseller: Der Stier Hydraulik-Rangierwagenheber ist ausgelegt für das Heben von Fahrzeugen bis 1,5 Tonnen. Die Unterfahrhöhe beginnt ab 90 Millimter und reicht bis 358 Millimeter. Eine Doppelkolbenpumpe sorgt dafür, dass die Maximalhöhe innerhalb weniger Züge erreicht wird. Durch seine sehr geringe Unterfahrtiefe ist der Wagenheber auch für tiefergelegte Autos geeignet. Alle Infos auf einen Blick:

Material: Aluminium-Stahl

Profi-Gelenk-Ablassventil zum sicheren Absenken

mit Gummiauflage

gepolsterter Handhebel

Fazit: Der hydraulisch betriebene Rangierwagenheber von Stier zum Preis von knapp unter 150 Euro ist robust, leistungsfähig und sicher. Top!

Rangierwagenheber mit 2 t Tragkraft

Es geht auch günstig! Der Unitec Rangierwagenheber 2 t ist aus hartem Qualitätsstahl gefertigt. Dank seiner einfachen Handhabung eignet sich der Rangierwagenheber hydraulisch zum Reifenwechsel in der Werkstatt, im privaten Bereich und sogar in der Landwirtschaft. Hinweis: Eine Gummiauflage ist im Lieferumfang nicht enthalten. Technische Details:

stufenlos regulierbare Absenkung

hochwertige Rollen (zwei beweglich, zwei feststehend)

integrierter Tragegriff

Tragkraft bis zwei Tonnen

Hubhöhe: 135 bis 342 mm

Fazit: Der Rangierwagenheber von Unitec ist leicht zu bedienen und punktet durch Qualität zu einem unschlagbaren Preis.

Rangierwagenheber 3 t

Goodyear bietet einen stabilen Rangierwagenheber bis drei Tonnen Tragkraft, der ideal für SUV, Geländewagen, Kleintransporter geeignet ist. Die Hubhöhe beträgt 190 bis 445 Millimeter, kann aber mittels Zusatzgewinde auf einen Hubbereich von bis zu 535 Millimetern ausgeweitet werden. Auf einen Blick:

hochwertige Stahlrollen (zwei feststehend, zwei beweglich)

besonders hohe Tragkraft von maximal drei Tonnen

Gewicht: 21,5 Kilogramm

Fazit: Der hydraulische Rangierwagenheber 3 t von Goodyear zum Preis von knapp 90 Euro ist ein zuverlässiger Helfer zum Heben von großen und schweren Fahrzeugen. Amazon-Nutzer:innen loben die gute Verarbeitung.

Flacher hydraulischer Rangierwagenheber

Dieser hydraulische Rangierwagenheber mit Fußschnellhub kommt von Kunzer. Das Werkzeug aus legiertem Stahl ist für eine Tragkraft bis 2,25 Tonnen ausgelegt und universell für fast jedes Fahrzeug (vom tiefergelegten Sportwagen bis zum SUV) einsetzbar. Der Wagenheber wird inklusive Fußpedal, Rädern, Lenkrolle, Pumpstange, Hydraulikeinheit und Hydraulik-Erstbefüllung geliefert. Mit einem Eigengewicht von 32,5 Kilogramm steht der Wagenheber sehr stabil. Eine passende Gummiauflage ist extra erhältlich.



Fazit: Der Kunzer Hydraulik Rangierwagenheber WK 1011 FSH zum Preis von 199 Euro ist ein wahres Allround-Talent und sowohl im privaten als auch professionellen Bereich von Vorteil.

Rangierwagenheber mit Gummiauflage

Multitalent: Der hydraulische Wagenheber 3 t von Sellnet wurde für den Werkstattbereich konzipiert und bietet zusätzlich einige interessante Extras. Im Rangierwagenheber Set enthalten sind neben zwei Gummiauflagen und einer Hebelstange auch eine magnetische Werkzeugschale für Schrauben, Muttern etc. Der Rangierwagenheber ist mit Doppelzylinderhydraulik für zweimal schnelleres Heben ausgestattet. Die minimale Höhe beträgt 73 Millimeter, die maximale Hubhöhe 495 Millimeter. Damit ist der Hydraulik-Wagenheber für fast jedes Auto geeignet.



Fazit: Nützlicher und stabiler Helfer mit drei Tonnen Tragkraft zum Heben, Drücken und Pressen für den Einsatz in Werkstatt, Garage, Landwirtschaft, Forst, Industrie und weitere Gelegenheiten. Auch der Preis von knapp 160 Euro muss sich nicht verstecken.

Worauf sollte man beim Kauf eines Rangierwagenhebers achten?

Ein Hydraulik-Rangierwagenheber muss stabil und solide verarbeitet sein. Ganz wichtig: Die Tragfähigkeit muss zum Gewicht des Autos passen. Die Angaben zum Leer- und zulässigen Gesamtgewicht findet man im Fahrzeugbrief.

Wo setzt man einen Rangierwagenheber an?

Der Umgang mit einem hydraulischen Wagenheber ist keine komplizierte Angelegenheit. Trotzdem gibt es einige wichtige Dinge zu beachten. So kann man den Rangierwagenheber nicht einfach irgendwo unter dem Pkw oder SUV platzieren. Der Heber kann das Auto nur an bestimmten Punkten der Karosserie schadenfrei anheben. Diese Punkte werden vom Fahrzeug-Hersteller angegeben. Sie sind in der Bedienungsanleitung des Fahrzeugs zu finden. Nur dort darf der Rangier-Wagenheber angesetzt werden. Sitzt der Wagenheber an der falschen Stelle, kann er am Kfz abrutschen. Das kann nicht nur teuer, sondern auch gefährlich werden.

Welche Vorteile bietet ein Hydraulik-Rangierwagenheber?

Es gibt unterschiedliche Wagenheber. Der Rangierwagenheber ist eindeutig die komfortabelste Variante. Seine Vorteile liegen auf der Hand: Er ist flexibel, hat einen sicheren Stand, eignet sich für den Einsatz in Werkstatt und Garage, ist schnell einsatzbereit und hebt je nach Modell sogar schwere Geländewagen oder Wohnmobile mühelos an. Ein hochwertiger Hydraulik-Rangierwagenheber ist also eine sinnvolle Investition. Beim Einsatz des Wagenhebers ist der Gebrauch einer Gummiauflage zu empfehlen, um den Halt zu erhöhen und Schäden am Fahrzeug zu vermeiden. Bei manchen Modellen ist sie bereits im Lieferumfang enthalten.

Welches Öl benötigt ein Rangierwagenheber?

Ohne spezielles Öl funktioniert ein Hydraulik-Rangierwagenheber nicht. Das Hydrauliköl muss zwischendurch aufgefüllt werden. Bei einigen Herstellern werden bestimmte Ölsorten vorgeschrieben. Wenn nichts vorgegeben ist, ist man mit den beiden folgenden Ölen auf der sicheren Seite:

CROSSFER Hydrauliköl HLP32 (1 Liter)

Das Hydrauliköl von Crossfer für Wagenheber, Hydraulikpressen und Holzspalter bietet eine optimale Verschleißschutzleistung und einen guten Korrosionsschutz. Preis für einen Liter: 8,75 Euro



Hydrauliköl HLP 22 (5 Liter)

East Germany ÖL bietet ein günstiges Hydrauliköl für alle hydraulischen Maschinen. Es handelt sich um ein Mehrbereichsöl, das im Sommer und Winter eingesetzt werden kann. Der Fünf-Liter-Kanister kostet etwa 22 Euro.

Liqui Moly 6954 Hydrauliköl HLP 22 (1 Liter)

Liqui Moly steht für hochwertige Zubehör-Produkte im Autobereich. Es handelt sich hier um ein alterungsbeständiges Hydraulik-Öl mit erhöhtem Korrosionsschutz und EP-Eigenschaften. Qualitätsprodukt zum guten Preis.



