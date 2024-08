Mit diesen Deals wird die Urlaubsfahrt entspannt

Der Sommer in Deutschland läuft auf Hochtouren und für viele geht es mit dem Auto in den Urlaub oder auf Ausflüge. Für alle, die kurz vor knapp noch nach nützlichen Gegenständen für die Reise suchen, haben wir einige aktuelle Deals zusammengestellt!

Gerade in den letzten Tagen vor der Abreise fällt oft auf, dass noch das eine oder andere nützliche Reiseutensil fehlt. Egal, ob es sich um praktische Gadgets für die Fahrt oder einfach um Komfortartikel handelt, die den Urlaub noch angenehmer machen – es gibt viele Dinge, die das Reisen erleichtern und verschönern können. Um die Vorbereitung zu entlasten, haben wir eine Auswahl an Last-Minute-Angeboten zusammengestellt.

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Die besten Sonnenschutze im Test (Video):

Reise-Gadgets: Unsere Top-Angebote

Kühlboxen im Angebot

Auf Ausflügen oder Grillfesten dürfen gute Kühlboxen nicht fehlen, denn sie sorgen dafür, dass Getränke und Speisen auch bei hohen Temperaturen angenehm kühl bleiben. Ob im Park, am Strand oder beim Picknick im Grünen – mit einer zuverlässigen Kühlbox hat man immer erfrischende Getränke und frische Snacks zur Hand. Top-Angebote an Kühlboxen in der Übersicht:

Alpicool-Kühlbox (50 l)

Eine schnelle und stabile Kühlung innerhalb von 15 min auf 0 °C verspricht die Alpicool-Kühlbox. Sie verfügt über eine doppelte Temperaturkontrolle und kann in zwei separate Zonen aufgeteilt werden. Zudem gibt es mit einer Kapazität von 50 l genug Platz für Getränke und Lebensmittel. Die Box ist aktuell um 15 Prozent reduziert.



Tillvex-Kühlbox elektrisch (24 l)

Die Tillvex-Kühlbox bietet sowohl Kühl- als auch Wärmefunktionen, die Temperaturen von bis zu 18 °C unter oder bis zu 65 °C über der Außentemperatur ermöglichen. Sie verfügt über ein Fassungsvermögen von 24 l. Die Box hat einen KFZ-Anschluss mit 12 V und einen 220-240 V Anschluss, einen Energiesparmodus sowie einen Tragegriff. Zusätzliche Sicherheit soll eine Schmelzsicherung im 12 V Stecker bieten. Hier gibt es 19 Prozent Rabatt.



Hagelschutz und Abdeckplanen günstig kaufen

Oftmals wechseln sich im Sommer Sonne, Hagel und Regen ab. Wer keine Garage oder ein Carport Zuhause hat und sein Auto trotzdem schützen will, sollte am besten zu einer Schutzplane greifen. Bei zu großer Sonneneinstrahlung kann man dagegen die Autoscheiben mit Sonnenschutz auskleiden. Hagelschutzplanen und Sonnenschutze gibt es derzeit günstig bei Amazon:

Walser-Hagelschutz

Die Walser-Autoabdeckung bietet Schutz vor Hagel mit einer Hybrid-Schaumstoffschicht, die Aufprallgeschwindigkeiten von bis zu 70 km/h absorbieren soll. Die Abdeckung besteht aus vier Materialschichten, darunter eine lackschonende Fleece-Innenschicht. Sie passt auf viele Fahrzeugtypen und wird durch elastische Nähte und Spanngurte fixiert. Reflektoren und Ventilationsöffnungen sollen die Sichtbarkeit erhöhen und für nötige Belüftung sorgen. Der Hagelschutz ist momentan 26 Prozent günstiger.



Akapola-Sonnenschutz

Der Sonnenschutz von Akapola besteht aus dehnbarem Netzmaterial und bietet UV- sowie Insektenschutz. Er ist geeignet für Trapezfenster von Kombis, SUVs und Vans und schützt vor Sonnenblendung und größeren Partikeln. Auch nach der Befestigung lassen sich die Fenster noch anheben. Hier gibt es 27 Prozent Rabatt.



Lechin-Sonnenschutz​

UV- und Hitzeschutz für Autofenster bietet auch der Lechin-Sonnenschutz. Er ist aus elastischem Spandex-Polyester gefertigt, das hitze- und lichtbeständig ist. Auch nach der Montage sollen sich die Fenster noch problemlos öffnen lassen. Momentan ist der Sonnenschutz um 19 Prozent reduziert.



Mit diesen Gadgets sicher unterwegs

Vor einer längeren Fahrt mit dem Auto ist es wichtig alles auf seine Funktionstüchtigkeit zu überprüfen. Dazu empfiehlt sich zum Beispiel ein gutes Diagnosegerät. Doch was, wenn unterwegs etwas passiert? Dann können unter anderem Mini-Reifenpumpen oder eine Starthilfe-Powerbank Abhilfe schaffen.

YaberAuto-Starthilfe-Powerbank

Die Starthilfe-Powerbank von YaberAuto bietet eine Spitzenleistung von 6000 A und kann 12V-Fahrzeuge, einschließlich großer Diesel- und Benzinmotoren, bei extremen Temperaturen starten. Sie ist kompakt und mit einem 3,3-Zoll-LCD-Bildschirm ausgestattet, der Betriebsstatus und Fehler anzeigt. Die Powerbank verfügt über USB-C und USB-A Anschlüsse für schnelles Laden sowie eine 600 Lumen LED-Taschenlampe mit SOS-Funktion. Der 26800mAh-Akku kann auch andere Geräte wie Autokühlschränke oder Staubsauger versorgen. Die Starthilfe-Powerbank ist um 44 Prozent reduziert.



Mini-Reifenpumpe (12 V) von Neakhmer

Der Mini-Reifenfüller ist ein tragbarer Luftkompressor mit einer maximalen Leistung von 150 PSI, der kleine Autoreifen, Fahrräder und aufblasbare Spielzeuge in Minuten aufpumpen soll. Er verfügt über einen wiederaufladbaren Akku und kann bei Bedarf direkt an den Zigarettenanzünder des Fahrzeugs angeschlossen werden. Der Reifenfüller kann auch als Powerbank verwendet werden und ist mit einem LCD-Bildschirm sowie einer SOS-Leuchte ausgestattet. Eine automatische Abschaltfunktion soll Überblasen verhindern. Die Mini-Reifenpumpe gibt es aktuell 15 Prozent günstiger.



Foxwell-OBD2-Diagnosegerät

Das Foxwell-Diagnosegerät unterstützt alle 10 OBD2-Service-Modi, einschließlich Live-Daten, Freeze-Frame-Daten und Fehlercode-Löschung. Es bietet erweiterte OBD2-Funktionen wie Datenprotokollierung und VIN-Abruf, die den Diagnoseprozess effizienter gestalten sollen. Das Gerät ist kompatibel mit den meisten Fahrzeugen und verfügt über einen 2,8-Zoll-Farbbildschirm. Momentan gibt es einen Rabatt von immerhin 5 Prozent.



Auch interessant:

Spanngurte fürs Gepäck

Bei einer Urlaubsfahrt sollte das Gepäck im Kofferraum ausreichend gesichert sein. Mit Spanngurten geht das meistens am einfachsten. Ein paar günstige Angebote:

Rio-Direct-Spanngurte (4 Stück)

Die Gurte von Rio Direct sind mit einer Schnalle ausgestattet, die über einen Schnellverschlussknopf verfügt und bestehen aus hochfestem Polyester. Mit einer Tragkraft von 250 kg sind sie auch für schwere Lasten geeignet. Das Set enthält vier Spanngurte, die sich an verschiedene kleine Ladungen anpassen lassen. Haken sollen dazu nicht notwendig sein. Aktuell gibt es einen Rabatt von 23 Prozent auf die Gurte.



Ohuhu-Spanngurte mit Ratsche

Die Ratschengurte von Ohuhu bieten eine Tragfähigkeit von bis zu 500 kg und eine Bruchgrenze von 1500 kg und können damit auch schwere Lasten sichern. Die Gurte verfügen über gummierte S-Haken mit Sicherheitsclips, die ein Abrutschen verhindern sollen. Verstärkte Nähte sollen die Ladung zusätzlich sichern. Hier gibt es einen Preisnachlass von 15 Prozent.



Alle Angebote im Überblick