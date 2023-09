Wagenheber ansetzen

Um Schäden an der Karosserie zu vermeiden, müssen Autofahrer:innen den Wagenheber unbedingt korrekt ansetzen. Die richtige Stelle findet man in der Bedienungsanleitung oder auch durch eine Markierung am unteren Seitenschweller. Gegebenenfalls muss man erst den Schmutz entfernen und eine Lampe zu Hilfe nehmen. Eine Wagenheber-Aufnahme aus Kunststoff lässt sich häufig auch ohne Hilfe erkennen. Nun kann das Auto an der entsprechenden Stelle, an der das Rad gewechselt werden soll, mit dem Wagenheber aufgebockt werden. Die richtige Höhe ist bereits erreicht, wenn der Autoreifen wenige Millimeter über dem Boden hängt.