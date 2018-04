von Andreas Of

VW gleicht den Caddy an die Optik der anderen VW-Modelle an

Eckdaten Bauzeitraum von 2003 bis 2015 Aufbauarten Kastenwagen/Kombi Türen 3/4/5 Abmessungen (L/B/H) 4406/1793/1831 mm Leistung von 75 bis 170 PS Antriebsarten Vorderrad/Allrad Getriebearten manuell/Automatik Kraftstoffarten Benzin/Diesel/Gas Abgasnorm Euro 4/5 Grundpreis ab 14.205 Euro

Das VW Caddy Facelift kommt im September 2010 mit frischer Optik und neuen Motoren. ESP ist künftig bei allen Modellen Serie. Das ist der Preis des Hochdachkombis!

Weil er günstiger ist als der VW Touran und genauso viel Platz bietet, ist das VW Caddy Facelift (2010) zum Teil beliebter als VWs Van-Beststeller Touran. Damit das so bleibt, bekommt der kompakte Transporter das neue VW-Gesicht, aktuelle Motoren und ESP serienmäßig. Die zweite Sitzreihe kann nun komplett ausgebaut werden, was das Ladevolumen bei den Fünfsitzern auf maximal 3030 Liter erhöht, der Caddy Maxi schluckt 3880 Liter. Mit dem Flexisitz-Plus-Paket verlängert sich zudem der Laderaum des Maxi auf über drei Meter, das Ladevolumen wächst dann auf 4,7 Kubikmeter. Die Vierventil-TDI mit 1,6 und zwei Liter Hubraum leisten 75, 102, 110 und 140 PS. Den 110-PS-Diesel gibt es nur mit dem Allradantrieb 4Motion. Für den 1.6 TDI mit 75 und 102 PS gibt es das Spritsparpaket BlueMotion Technology mit Start-Stoop-System und Nachladen des Generators in Schubphasen. Der 102-PS-TDI des VW Caddy Facelift (2010) kommt mit diesem Paket auf einen EU-Verbrauch von 4,9 Liter und spart gegenüber dem Vorgänger 0,6 Liter je 100 Kilometer. Der neue Benzinmotor 1.2 TSI leistet 86 und 105 PS. Die 105-PS-Variante des aufgeladenen Direkteinspritzers soll mit 6,6 Liter je 100 Kilometer auskommen. Zusätzlich gibt es wie beim Vorgänger den Erdgasmotor 2.0 EcoFuel mit 109 PS.

Preis: VW Caddy Facelift (2010) ab 14.205 Euro

Neue Stoffe und Lenkräder sollen den Innenraum aufwerten. Die Ausstattungslinien des VW Caddy Facelift (2010) sind neu geordnet und heißen nun Startline, Trendline und Comfortline. Tagfahrlicht ist für alle Varianten serienmäßig, gegen Aufpreis können Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht, Dachreling und ein Radio-Navigationssystem bestellt werden. Die Preise für den Caddy Startline beginnen bei 14.205 Euro.