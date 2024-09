Im Ocean von den Alpen bis zur Adria

Der VW T7 California (2024) tritt ein großes Erbe an: Komplett neu gedacht, soll er noch besser sein als die erfolgreichen Ahnen. Ob das klappt, testen wir auf einer Camping-Reise durch die Naturschönheiten Sloweniens.

Hell plätschert der kühle Gebirgsfluss über Felsbrocken und Findlinge und zieht mit seiner typischen smaragdgrünen Farbe den Besucher in seinen Bann: Die Soča zählt zu den schönsten Flüssen Europas. Sie entspringt in den Julischen Alpen und mündet nach 137 km im Golf von Triest der Adria. Diese Perle für alle Naturliebhaber:innen liegt in der Republik Slowenien – von München mit dem Auto in weniger als fünf Stunden erreichbar. Selbst im Hochsommer sind die Temperaturen im Tal der Soča erträglich und halten beste Bedingungen für Outdooraktivitäten bereit. Etwa ausgedehnte Wanderungen – dabei hat man den pittoresken Triglav, den mit 2864 m höchsten slowenische Gipfel, stets im Blick. Zahlreiche holzbeplankte Hängebrücken überspannen die Soča. Zu wenig Adrenalin? Bitte schön: Wildwasser-Sportarten wie Kajaking, Rafting oder Canyoning sorgen mit Stromschnellen und ähnlichen Herausforderungen für bleibende Erlebnisse. Wir suchen lieber die Erholung – mit einem großen Badetuch an einem der zahlreichen Soča-Tröge. Doch es lockt die Entdeckerlust, der Zwei-Millionen-Einwohner-Staat von der Größe Hessens hat so viel zu bieten. Weiter geht's!

Es gibt wohl kaum einen besseren Fahrzeugtyp für unsere Art des Erlebniswanderns als einen Camperbus. Seit vielen Jahrzehnten ist der Begründer dieser Klasse eine gute Wahl – und zugleich ihre Referenz: der Camping-Bulli von VW Nutzfahrzeuge. Und den haben die Entwickler:innen mit dem VW T7 California (2024) jetzt ganz neu gedacht und setzen ab sofort auf den T7 Multivan als Basis – der T6.1 wird nicht länger gebaut. Der Name ist geblieben: VW California. Und den gibt es wieder breit gefächert, vom minimalistisch ausgestatteten Beach bis zur Vollfett-Stufe Ocean mit Möbeln, oder besser: Geschränk, Küche, Standheizung und allem Zipp und Zapp, was den Bulli zum Wohnmobil adelt.

Camping-Reise: Durch Slowenien im VW T7 California

Und eben solch einen VW T7 California Ocean 2.0 TDI DSG (2024) mit einem Basispreis von 84.359 Euro (Stand: September 2024) wartet am Ufer der Soča auf die Weiterfahrt. Die Badesachen finden in einem der vielen Staufächer Platz, die jetzt auch eine praktische Fenstertasche hinten rechts umfassen. Den Sand zwischen den Zehen spülen wir flott mit der Außendusche ab, unser Heim soll schließlich sauber bleiben. Nächster Programmpunkt: einkaufen.

Die Fahrt führt über den 1611 m hohen Vršičpass. 50 Kehren gilt es zu bewältigen – der neue VW California darf beweisen, was er drauf hat. Und er liefert: Mit der entspannten Lässigkeit, mit der der 5,17-m-Campervan empor schnürt und Kehre um Kehre abhakt, deklassiert er den Vorgänger T6.1 California um Längen: Das Wanken und Trampeln ist passé – hier sind eine tolle Lenkansprache mit ausreichendem Grip, ein druckvoller, leiser Motor samt perfekt schaltendem DSG sowie feinfühlig agierende Federelemente zu einem stimmigen Paket geschnürt, das enorm viel Fahrspaß serviert. Logisch, ein 2,4-t-Camper ist kein Sportwagen – hier geht es zum umfangreichen Fahrbericht des VW T7 California –, doch die optionalen Adaptivdämpfer erledigen einen famosen Job und verbinden Präzision mit Komfort. Zudem bringen sie auf Knopfdruck sportliche Straffheit ins Spiel. Auch bergab gibt sich der VW keine Blöße, er überzeugt mit satt zupackenden, fadingresistenten Bremsen. Konnte der Vorgänger seine Transporter-Wurzeln nie ganz kaschieren, schmeichelt der California mit Van-artigem Charakter, der eine tiefere und weiter hinten platzierte Sitzposition mit einschließt.

In Kranj, der Hauptstadt der slowenischen Alpenregion, füllen wir unsere Bordküche mit hausgemachtem Brot und anderen Lebensmittel aus dem kleinen Naturkostladen Krajček auf, dessen Inhaber sich mit Enthusiasmus für regionale Produkte einsetzen. Praktisch: Der California kommt jetzt mit einer Kühlschublade (37 l Volumen) an der Stirnseite der Küche, die direkt über der zweiten Schiebetür im Zugriff liegt. Der Einkauf ist so flott verstaut, weiter geht's.

Stadt, Land, Fluss: Die Naturschönheit Slowenien bietet Vielfalt

Unser Tagesziel ist das malerische Guesthouse Green Istria über der Bucht von Koper, das neben Apartments, Zimmern und kleinen Hütten eben auch zwei Stellplätze für Wohnmobile bereithält. Dort angekommen, zelebriert der VW T7 California (2024) die Metamorphose vom bequemen Reisevan zur komfortablen Glamping-Lodge. Die erstaunliche Funktionsvielfalt des Campingausbaus kündet von der großen Kompetenz des Herstellers. So zeigt der California etwa die Ebenheit der Parkposition auf das Zehntelgrad genau an – wichtig für erholsames Schlafen –, ehe das Dach, gegen Aufpreis auf Knopfdruck, nach oben fährt.

In der oberen Bel Etage sorgen Tellerfedern für einen prima Schlafkomfort. Noch schnell die Markise ausgekurbelt, Tisch und Stühle darunter postiert, dann sind wir bereit fürs abendliche Dinner. Doch die Bordküche, die nur noch eine Gas-Kochstelle bietet, bleibt heute Abend kalt – vielmehr dürfen uns die Guesthouse-Wirte Tilen Markuš und Andrej Golob mit istrischen Spezialitäten verwöhnen. Der atemberaubende Sonnenuntergang über der Bucht mit Blick auf Triest krönt einen erlebnisreichen Tag. Kein Fünf-Sterne-Hotel, kein exklusives Luxus-Resort erwirkt ähnlich wertvolle Eindrücke wie das Reisen im California.

Technische Daten des VW T7 California

AUTO ZEITUNG 19/2024 VW T7 California Ocean 2.0 TDI DSG Technische Daten Motor 4-Zylinder, Turbo; 1968 cm³ Antrieb 7-Gang, Doppelkupplung; Vorderradantrieb Leistung 110 kW/150 PS Max. Drehmoment 360 Nm Karosserie Außenmaße (L/B/H) 5173/1941/1972 mm Leergewicht/Zuladung 2386/464 kg Ausstattung Sitz-/Schlafplätze 4/4 Herd/Heizung Einflammen-Gaskocher/Standheizung (Diesel) Gas 1 x 2,75 kg Frisch-/Abwasser 29/22 l Preis Grundpreis 84.359 € Alle Daten Werksangaben