Glamping: Das sind die besten Luxus-Campingplätze in Europa

Kein Tippfehler: Glamping liegt voll im Trend. Wir sagen, was das Luxus-Camping kostet und stellen fünf der besten Luxus-Campingplätze Europas vor!

Traumhafter Meerblick und eigener Strandzugang: Das Inselcamp Fehmarn beispielsweise bringt alles mit, was man braucht, um zur Kategorie Luxus-Camping zu gehören. Einen ersten Orientierungspunkt beim Suchen und Buchen eines Luxus-Campingplatzes bieten Siegel wie der von der Vereinigung Leading Campings.

Es klingt wie das Beste beider Welten und im Optimalfall ist es auch genau das: Luxus-Camping, auch "Glamping" genannt, vereint die Freiheit des Campens, des Unterwegsseins und des Schlafens im mobilen Bett auf Rädern mit den Annehmlichkeiten eines 5-Sterne-Hotels. Großzügige Stellplätze (hier die Top-10 der Campingplätze in Deutschland), schicke Mietunterkünfte und Service wie im Hotel erwarten Campingfans in Europas Top-Camping-Resorts. Die Bandbreite reicht von beheizten Pools und Wellness-Oasen bis zu Gourmet-Restaurants und Stränden mit exklusivem Zugang nur für Campingplatz-Gäste.

Glamping definiert: Was heißt Camping mit Luxus?

Auch wenn die Ansprüche vom Campingfans so verschieden sind wie die Wohnmobile, Campervans und Wohnwagen, mit denen sie auf Tour gehen: Einige Punkte müssen erfüllt sein, damit sich ein Stellplatz mit Fug und Recht "Luxus-Campingplatz" nennen darf. Dies sind unter anderem die folgenden:

moderne Sanitäranlagen , die über Sammelduschen weit hinausgehen

individuelle Wellness-Angebote

Zugang zu privaten Stränden an Meer, See oder Fluss

abwechslungsreiche Freizeitangebote wie Golf oder Wassersport in unmittelbarer Nachbarschaft, im Idealfall auf dem Platz selbst

Kinderanimation für die kleinen Gäste

Nachhaltigkeit: Viele Plätze versuchen Luxus und Umweltbewusstsein zu verbinden, etwa durch "Ecological-Footprint"-Aktionen und Workshop-Angebote für Reisende wie die Beteiligung an Müllsammelaktionen am See oder das Pflegen von Wanderwegen.

Wie findet man Luxus-Campingplätze?

Campingplätze, die die genannten Kriterien erfüllen, haben sich in dem Verein "Leading Camping" zusammengeschlossen, der unter diesem Namen auch ein Internetportal betreibt. Eine gute Orientierung und nützliche Infos fürs Buchen und den Aufenthalt vor Ort bietet auch die Webseite www.glampings.de, die jedes Jahr in einem Ranking die Top-Luxus-Campingplätze Europas vorstellt – und das auf Basis der Bewertungen von deutschen Campingfans.

Top-5: Beliebte und prämierte Luxus-Campingplätze in Europa 2025

Auf Basis des Rankings der Top-Luxus-Campingplätze Europas von glamping.de haben wir unser Top-5 der schönsten Luxus-Campingplätze Europas herausgesucht, untermauert durch Erfahrungen unserer Redaktion:

Platz 5: Feddet Strand Resort Dänemark

400 qm Rückzugsfläche mit Blick aufs Wasser. Der brandneue Luxus-Stellplatz im dänischen Feddet Strand Resort ist ein echtes Highlight für alle, die skandinavisches Design und Wellness unter freiem Himmel lieben. Ausgestattet mit privatem Spa, Lounge-Bereich, eigener Küche, Dusche und WC bietet der Platz alles, was anspruchsvolle Urlauber:innen sonst vor allem an Boutique-Hotels schätzen dürften.

Adresse: Feddet Strand Resort Feddet 12, DK 4640

Öffnungszeiten: Ganzjährig geöffnet

Platz 4: Camping- und Ferienpark Wulfener Hals, Fehmarn, Deutschland

Wer beim Camping auf Fehmarn nicht auf Komfort verzichten möchte, ist am Wulfener Hals genau richtig: Die neuen Komfortplätze bieten exklusive, beheizte Privatbäder direkt am Stellplatz – ausgestattet mit Dusche, WC, Handtuchwärmer und Waschbecken. Strom- und Wasseranschluss, Abwasserentsorgung sowie ein TV-Anschluss inklusive Sky sorgen für echten Hotelflair auf dem Campingplatz. Das Highlight: Trotz allem Luxus genießen Gäste den freien Blick auf die Ostsee und maximale Privatsphäre.

Adresse: Wulfener-Hals-Weg 100, 23769 Fehmarn

Öffnungszeiten: Ganzjährig geöffnet

Platz 3: Camping De Wildhoeve, Niederlande

Eingebettet in die malerische Naturlandschaft der Veluwe, zeigt der familiengeführte Campingplatz De Wildhoeve in den Niederlanden, dass Nachhaltigkeit und in der Regel betriebsamer Campingplatz-Alltag kein Widerspruch sein müssen: Das Hallenbad wird mit Holzpellets beheizt, das Freibad mit Solarenergie. In der platzeigenen Brasserie gibts biozertifizierten Kaffee und Tee sowie regionale Produkte, viele davon mit Fairtrade-Siegel. Für dieses Engagement trägt das Resort seit 16 Jahren (Stand: 2025) ein anerkanntes internationales Gütesiegel für nachhaltige Tourismusbetriebe.

Adresse: Hanendorperweg 102, 8166 JJ Emst, Niederlande

Öffnungszeiten: 27.03 - 30.09.

Platz 2: 5-Sterne-Campingplatz l'Ardechois Frankreich

Im Naturpark l'Ardéchois im Süden Frankreichs reichen die Parzellen von "Premium" bis "Premium Plus XL". Direkt am idyllischen Flussufer gelegen, bieten die Plätze alles, was das Camper:innen-Herz begehrt: hochwertige Gartenmöbel, Hängematte, Kühlschrank, WLAN sowie Strom-, Wasser- und Abwasseranschluss. Hier finden Familien, Paare und Genießer:innen die perfekte Mischung aus Naturerlebnis und Komfort – weit weg vom Trubel, aber mit allen Annehmlichkeiten eines Luxusurlaubs.

Adresse: 934 Rte des Gorges, 07150 Vallon-Pont-d'Arc, Frankreich

Öffnungszeiten: von 12.04 bis 20.09.

Platz 1: Caravan Park Sexten, Südtirol, Italien

Eingebettet in die beeindruckende Bergwelt der Dolomiten, bietet das Resort Unterkünfte vom gemütlichen Baumhaus bis zur edlen Lodge. Neben einem hauseigenen Spa und einem Restaurant punktet der Park mit einem durchdachten Konzept. Besonders die Dolomiten-Lodges überzeugen mit liebevoller Einrichtung. Hier finden bis zu fünf Personen in zwei separaten Schlafzimmern bequem Platz und genießen Komfort mitten in der Natur. Hunde sind ebenfalls erlaubt und laut Nutzerbewertungen gerne gesehen – hier unsere Tipps für Camping mit Hund.

Adresse: St.-Joseph-Straße, 54, 39030 Sesto Autonome Provinz Bozen - Südtirol, Italien

Öffnungszeiten: Ganzjährig geöffnet

Wie teuer ist ein Luxuscamper?

Ein Luxuscamper kann je nach Größe, Ausstattung und Marke zwischen 100.000 Euro und mehreren Millionen Euro kosten, wie unser Ranking der teuersten Luxus-Wohnmobile der Welt zeigt. Dabei muss man zum Luxus-Campen eigentlich noch nicht einmal ein eigenes Wohnmobil oder einen Caravan besitzen. Oft tut es auch das gemietete Glamping-Zelt auf dem Campingplatz, den man mit dem eigenen Pkw ansteuert. Dabei handelt es sich um ein fest montiertes Zelt, das im Design und in der Ausstattung viel luxuriöser ist als ein gewöhnliches Camping-Zelt.