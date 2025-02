Der feine Unterschied zwischen S60 und S90

Volvo S60 und S90 zeigen nicht nur optisch starke Parallelen, sondern nutzen als T8 AWD auch denselben Antrieb. Wer bietet mehr? Antwort gibt der direkte Vergleich.

Exakt 10.850 Euro kostet der Volvo S90 Recharge T8 AWD mehr als sein kleinerer Bruder Volvo S60 Recharge T8 AWD mit identischem Plug-in-Hybrid- und Allradantrieb. Lohnt sich das? Der Vergleich macht die Probe aufs Exempel. Bei den Fahrleistungen ergibt sich kein nennenswerter Unterschied. Im Sprint von null auf 100 km/h trennt die beiden nur ein Zehntel, die Höchstgeschwindigkeit begrenzt Volvo ohnehin bei seinen Modellen auf 180 km/h. Beide Limousinen sorgen dabei mit ihrem satten Punch von maximal 709 Nm und einer Spitzenleistung von 455 PS (335 kW) für souveräne Reserven.

Selbst im rein elektrischen Modus fühlen sich die zwei Plug-in-Hybriden keineswegs untermotorisiert an, sondern stromern lebhaft durch den Verkehr und laufen bis zu 140 km/h schnell. Aber es gibt Unterschiede: Während der Volvo S90 stets eine betont zurückhaltende Tonart anschlägt und nur unter Volllast den gedämpften Klang seines Vierzylinders durchscheinen lässt, setzt der gleiche Antrieb im Volvo S60 einen präsenteren, kernigeren Klang frei. Dabei wirkt er nie aufdringlich, brabbelt aber mitunter vernehmlich und weckt damit sportliche Ambitionen. Auch interessant: Unsere Produktipps auf Amazon

Volvo S60 & Volvo S90 im Vergleich

Ferner verbraucht der rund 100 kg leichtere Volvo S60 Recharge T8 AWD unter gleichen Bedingungen einen halben Liter weniger Sprit. Ohnehin überraschen beide Kandidaten mit Sparsamkeit und immenser Reichweite, auch wenn sie im rein elektrischen Betrieb nur knapp 60 km (Test) statt rund 90 km (WLTP) erreichen. Antriebsseitig kann der kleinere Schwede seinen Kostenvorteil in diesem Vergleich also weiter ausbauen.

Beim Fahrkomfort schlägt dafür die Stunde des Volvo S90 Recharge T8 AWD, der mit optionaler Luftfederung an der Hinterachse samt adaptiven Dämpfern rundum (2190 Euro) kräftig gedämpft abrollt und somit jegliche Schaukelei unterbindet. Zugleich sprechen seine Federelemente geschmeidiger an und filtern vor allem auf Autobahnetappen nervige Frequenzen zuverlässig weg. Der S60 muss ohne adaptive Dämpfer auskommen und trägt an der Hinterachse statt Luftfedern sogar eine archaisch anmutende Querblattfeder. Doch das macht ihn keineswegs bockig, sondern verleiht dem stramm abgestimmten Set-up eine sauber dosierte Portion Sportlichkeit. Die Gelassenheit des 90er kann er indes nicht bieten.

Weil der Volvo S90 beinahe 20 cm länger ist und den Volvo S60 auch im Radstand um 69 mm überragt, offeriert er mehr Platz. Doch der Unterschied ist geringer, als man angesichts dieser Maße erwartet. Der S60 bietet seinerseits eine gute Raumökonomie und wirkt im Vergleich wie ein gut sitzender Anzug – bloß im Slim-Fit statt Regular-Style. Der Einstieg im Fond ist enger, der Kofferraum fällt etwas kleiner aus, die Innenbreite ist geringer. Kneifen tut es aber nirgends. Im S90 lässt es sich dafür herrlich relaxen, die Rückbank baut deutlich höher als die Vordersitze, sodass man auch in der zweiten Reihe noch gut gucken kann – allerdings zu Lasten der Kopffreiheit. Wer diesen Freiraum nicht braucht, wird ihn im S60 jedoch nicht vermissen.

Technische Daten

AUTO ZEITUNG 25/2023 Volvo S60 Recharge

T8 AWD Volvo S90 Recharge

T8 AWD Technik Zylinder/Ventile pro Zylin. 4-Zylinder/4-Ventiler 4-Zylinder/4-Ventiler Hubraum 1969 cm3 1969 cm3 Gesamtleistung 335 kW/455 PS 335 kW/455 PS Leistung Verbrenner/E-Motor 228 kW (310 PS)/107 kW (145 PS) 228 kW (310 PS)/107 kW (145 PS) Max. Gesamtdrehmoment 309 + 400 Nm 309 + 400 Nm Batterie Li-Ion-Batterie Li-Ion-Batterie Spannung/Kapazität 400 V/14,7 kWh 400 V/14,7 kWh Getriebe/Antrieb 8-Stufen-Automatik/Allrad 8-Stufen-Automatik/Allrad Leergewicht 1964 kg 2035 kg Beschleunigung 0-100 km/h 4,6 s 4,7 s Höchstgeschwindigkeit 180 (el.: 140) km/h 180 (el.: 140) km/h Verbrauch auf 100 km (Test/WLTP) 5,2 l + 7,4 kWh/

0,7 l S + 17,0 kWh 5,7 l + 7,4 kWh/

0,8 l S + 17,2 kWh CO2-Ausstoß (Test/WLTP) 154/16 g/km 166/17 g/km Reichweite (Test insg./el.) 1154/57 km 1053/59 km Grundpreis 64.650 € 75.500 €