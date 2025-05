Die genannten Produkte wurden von unserer Redaktion persönlich und unabhängig ausgewählt. Beim Kauf in einem der verlinkten Shops (Affiliate Link) erhalten wir eine geringfügige Provision, die redaktionelle Selektion und Beschreibung der Produkte wird dadurch nicht beeinflusst.

Der EX90 nutzt als erster Volvo das Core-Computing-System. Der bordeigene KI-Computer basiert auf der Nvidia-Drive-Plattform. Dieses System ermöglicht in Kombination mit der Snapdragon-Cockpit-Platform von Qualcomm Technologies und der von Volvo entwickelten Software die Steuerung und Harmonisierung der wichtigsten Funktionen im Fahrzeug – von der Sicherheit über das Infotainment bis hin zum Batteriemanagement. Ebenfalls an Bord hat der neue EX90 die aktuelle Nvidia-Drive Orin System-on-a-Chip Technologie, die 250 Billionen Rechenoperationen pro Sekunde schafft. Diese Leistung des Core-Computing-Systems ist die Voraussetzung für das "Deep-Learning" der von künstlicher Intelligenz unterstützten aktiven Sicherheits- und Assistenzsysteme. Zudem verfügt der EX90 über eine Vielzahl von Sensoren, einschließlich diverser Radare, Kameras und eines Lidar-Scanners von Luminar, die für noch mehr Sicherheit sorgen. Die Datenerfassung über Sensoren in Kombination mit einer ständig aktiven 5G-Verbindung und regelmäßigen Over-the-Air-Updates ermöglicht es, die Funktionen des Fahrzeugs fortlaufend zu verbessern und den Funktionsumfang im Lauf des Modellzyklus zu erweitern.

Der Volvo EX90 bietet ein Infotainmentsystem der neuesten Generation, das auf einem 5G-Mobilfunkzugang fußt. Die Basis bildet die neue softwarebasierte Infotainment­-Plattform mit schnell operierenden Hochleistungsrechnern und intuitiven Google­-Diensten wie Google Assistant, Google Maps und Google PlayStore. Sämtliche Menüfunktionen lassen sich über weitgehend intuitive Menüpfade und große, digitale Schaltflächen anwählen sowie steuern. Vorbildlich einfach funktioniert die per Sprachbefehle eingeleitete Suche nach passenden Ladesäulen sowohl in der Nähe als auch am Zielort. Selbstverständlich ist ein WLAN-Hotspot mit an Bord. Dazu kommen zahlreiche Funktionen im Fahrzeug, die über die Volvo-Cars-App ferngesteuert werden können.

Der Volvo EX90 Twin Motor Performance AWD im Test

Volvo bleibt sich treu und geht dennoch neue Wege: Sachlich, zweckorientiert, grundsolide und sicher sind die traditionellen Werte, die zwar auch den neuen Volvo EX90 ohne Kompromisse auszeichnen und die die Marke spätestens seit dem kantigen Volvo 240 prägen. Aber das neue große Elektro-SUV ist auch der Wegbereiter in eine neue Ära – er verbindet Luxus mit Nachhaltigkeit und vermittelt die Philosophie der Marke noch konsequenter als bisher. Kurz: Der neue EX90 passt perfekt in die Zeit. Er ist die moderne Interpretation des XC90 und bleibt SUV durch und durch. Während die Wettbewerber versuchen, sich unter dem bremsenden Wind effizient hinwegzuducken, bietet der Volvo ihm sprichwörtlich die Stirn.

Er ist im Vergleich zum Polestar 3, mit dem er sich die technische Basis der SPA2-Plattform (Scalable Product Architecture) sowie den Radstand von 2,99 m teilt, satte zwölf Zentimeter höher und 14 cm länger. Damit streckt sich der Volvo im Test auf eine Länge von 5,04 m. Das Resultat: Der EX90 hält für Mensch und Gepäck reichlich Platz vor. Als Twin Motor Performance, der die Ausstattungslinie Plus als Basis nutzt, sind sechs, wahlweise sieben Sitzplätze serienmäßig. Die Mitreisenden in Reihe zwei haben auch zu dritt noch ausreichend Bewegungsfreiheit, und in Reihe drei geht es ebenfalls alles andere als eng zu.

Vor allem aber im Cockpit sitzt es sich im Volvo EX90 klassisch hoch und auf hervorragend anliegenden, groß bemessenen Sitzen. Dennoch erlaubt die Karosseriestruktur mit lichtem Aufbau, steilen Seitenscheiben und einem konsequent senkrecht aufragenden Heck eine sehr gelungene Integration der Person am Steuer in die reduzierte Architektur des Innenraums samt guter Rundumsicht (hier erklären wir die verschiedenen Karosserietypen).

Brillante Displays und eine intuitive Bedienung

Volvo vermeidet unnötige Opulenz im Cockpit und verzichtet aus aktueller Sicht auch auf riesige Bildschirme. Dafür ist die Qualität des kleinen 8,0-Zoll-Infodisplays im Blickfeld der Person am Steuer und die des senkrecht stehenden, 14,5 Zoll großen Zentraldisplays mit brillanter Auflösung exzellent. Die sauber strukturierte Bedienung, die über große Schaltflächen der logisch gebündelten Menüpunkte intuitiv gelingt, hat man zudem schnell verinnerlicht – auch wenn der erste Kontakt mit der Menüstruktur eine kurze Lernphase voraussetzt, weil zum Beispiel Lenkrad und Spiegel – wie bei Tesla – nicht über bekannte Bedienelemente, sondern per Lenkradtasten eingestellt werden, die vorher im Menü auf dem Display aktiviert werden müssen. Davon abgesehen gibt es nur wenig Kritik an Bedienung und Menüführung.

Ausgesprochen störend ist allerdings, dass das zentrale Display während des Tests seinen Dienst verweigerte und sich in Schwarz hüllte, was eine Bedienung nahezu aller Funktionen unmöglich macht. Ein Problem, das sich zwar mit einem langwierigen Reset beheben ließ, aber den ansonsten guten Qualitätseindruck des Schweden im Test trübt. Das Gleiche passierte übrigens auch schon beim Test des EX30. Und wenn wir schon Kritik üben: Der Ladeport auf der linken Seite ist beim AC-Laden im öffentlichen Raum suboptimal, weil das Kabel ums Auto herumgeführt werden muss und der Stecker in die Straße ragt.

Fein dosierbare 910 Nm der beiden E-Maschinen

Als Twin Motor Performance bietet der EX90 eine Systemleistung von 380 kW (517 PS) und 910 Nm Drehmoment. Über mangelnde Leistung kann man sich hier also keinesfalls beklagen. Viel wichtiger ist allerdings, dass sich die Kraft auch ausgesprochen gut dosieren lässt. Selbst der über den Fuß eingeleitete Wechsel von Schub- in Lastphasen gelingt dem neuen Volvo EX90 wunderbar sanft ohne die geringsten Lastwechsel. Ohnehin gibt sich der gut 2,8 t schwere Schwede, der im amerikanischen Werk in Charleston, South Carolina, gefertigt wird, überraschend leichtfüßig. Der bei zurückhaltender Fahrt überwiegend als Fronttriebler arbeitende EX90 lässt sich über die frei von Störimpulsen arbeitende, leichtgängige, aber dennoch gut mit der an Doppelquerlenkern geführten Vorderachse kommunizierende Lenkung wunderbar präzise durch jeden Radius führen.

Sein Gewicht kann der große Volvo im Test gut kaschieren. Auch weil bereits das serienmäßige Stahlfeder-Fahrwerk den Stromer, der eine dem Handling zuträgliche Gewichtsverteilung von 47 Prozent vorn und 53 Prozent auf der Hinterachse sowie einen tiefen Schwerpunkt vorweisen kann, perfekt im Griff hat. Obendrein überzeugt die Feder-Dämpfer-Kombination mit sehr kommodem Federungskomfort und feinem Ansprechverhalten. Die optionale Luftfederung ist deshalb ein Kann und kein Muss für den Volvo EX90. Lediglich die hier und da in den Aufbau eingeleiteten Dröhnfrequenzen über die Hinterachse, die im Gegensatz zu der des XC90 über direkt an der Karosserie angelenkte Federn verfügt, stören den ansonsten souveränen Federungs- und gediegenen Geräuschkomfort.

Aus aktueller Sicht wohl wichtiger zu erwähnen als ein Beschleunigungswert von 4,8 s auf Tempo 100, der Sportwagenfahrer:innen frustriert zurücklässt, oder die dazu im Widerspruch stehende Reduzierung des Topspeeds auf 180 km/h sind die Sicherheitsassistenten des EX90. Diese bieten angenehm zurückhaltend ihren Service an, sodass man sie – im Gegensatz zu den Tempowarnern und Spurassistenten der Konkurrenz, die meist übergriffig in die Fahrt eingreifen, im Volvo gar nicht zwingend abschalten will (diese Assistenten sind seit 2024 Pflicht).

500 km Reichweite sind durchaus möglich

Die harmonische Art, mit der sich der neue Volvo EX90 bewegen lässt, wirkt sich auch auf seine Effizienz aus. Obwohl er gut 2,8 t wiegt und nicht unbedingt mit einem sonderlich beeindruckenden cW-Wert auftrumpfen kann, ist ein Testverbrauch von 26 kWh pro 100 km in seinem Segment akzeptabel. Daraus ergibt sich eine Reichweite von 412 km. Etwas Zurückhaltung führt dazu, dass der Schwede mit 19 kWh auf 100 km auskommt und so über 500 km Reichweite ermöglicht. Beides nicht unbedingt herausragend, aber dennoch ausreichend, um mit ihm lange Etappen zu absolvieren.

Die SAP2-Plattform nutzt noch die 400-V-Technik, die dem Stromer dennoch eine Ladeleistung von bis zu 250 kW ermöglichen soll. Diese hat das System im Ladetest zwar nicht erreicht. Dennoch bestätigte der EX90 im Test die Werksangabe an der Ladesäule mit einer Ladezeit von 31 min für den Hub von zehn auf 80 Prozent. Noch wichtiger ist dabei, dass er selbst oberhalb von 80 Prozent noch kraftvoll weiter Energie bunkert und den riesigen 107-kWh-Akku in nur 59 min von fünf auf 100 Prozent füllt.

Das Gesamtpaket Volvo EX90 Twin Motor Performance AWD bietet der schwedische Hersteller nahezu vollausgestattet ab üppigen 101.300 Euro an. Der Testwagen kostet 112.110 Euro, verfügt dann aber auch über die große 22-Zoll-Mischbereifung und unter anderem über die Bowers & Wilkins-Soundanlage, die das SUV in eine Konzerthalle verwandelt. Dazu kommt das Pilot-Assist-Paket, das die umfangreiche Sicherheitsausstattung mit teilautonomen Fahrfunktionen aufwertet.

Technische Daten & Messwerte des Volvo EX90 Twin Motor Performance AWD

AUTO ZEITUNG 07/2024 Volvo EX90 Twin Motor Performance AWD Technik Motor Permanentmagnet-Synchronmaschine (vorn & hinten) Leistung 380 kW (517 PS) Max. Drehmoment 910 Nm Getriebe Konstantübersetzung Antrieb Allradantrieb Batterie Lithium-Ionen (NCM) Spannung 400 V Kapazität (brutto/netto) 111 / 107 kWh Ladeleistung AC/DC 11 / 250 kW Gewichte Leergewicht (Werk/Test) 2787 / 2807 kg Zulässiges Gesamtgewicht 3390 kg Effektive Zuladung 583 kg Gewichtsverteilung (v/h) 47 / 53 % Anhängelast (gebremst/ungebremst) 2200 / 750 kg Dachlast / Stützlast 100 / 100 kg Fahrleistungen 0 - 50 km/h 2,1 s 0 - 100 km/h 4,8 s 0 - 150 km/h 10,1 s Höchstgeschwindigkeit 180 km/h (Werksangabe) Wendekreis Links / Rechts 12,1 / 12,2 m Bremswege 100 - 0 km/h (kalt/warm) 34,8 / 34,9 m 50 - 0 / 150 - 0 km/h 9,3 / 78,3 m Verbrauch & Reichweite WLTP-Reichweite 570 – 614 km WLTP-Verbrauch 20,8 – 22,0 kWh/100 km Test-Reichweite 412 km Test-Verbrauch 26,0 kWh/100 km Ladevorgang Ladeleistung (Durchschnitt) Ø 110,7 kW Ladedauer 10-80 % SoC 31 Minuten Ø Ladeleistung 155,3 kW Nachgeladene Energie 77,5 kWh Nachgeladene Reichweite 298 km Preise Grundpreis 101.300 € Testwagenpreis 112.110 € Wartung & Garantie Serviceintervall 12 Monate / 30.000 km Garantie Gesamtfahrzeug 3 Jahre / 100.000 km Garantie Hochvolt-Akku 8 Jahre / 160.000 km Garantie Lack / Rost 2 Jahre / 12 Jahre Mobilitätsgarantie 3 Jahre / 100.000 km Versicherung & Steuern Typklassen (KH / VK / TK) 22 / 28 / 24 Versicherungskosten (KH / VK / TK) 944 / 1475 / 208 € Kfz-Steuer pro Jahr 0 €