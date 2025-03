Die genannten Produkte wurden von unserer Redaktion persönlich und unabhängig ausgewählt. Beim Kauf in einem der verlinkten Shops (Affiliate Link) erhalten wir eine geringfügige Provision, die redaktionelle Selektion und Beschreibung der Produkte wird dadurch nicht beeinflusst.

Zwar dürfen nur vier Personen an Bord des Van Tourer 540 D mitfahren, doch wenn erst das Nachtlager aufgeschlagen ist, können bis zu fünf im kompakten Campervan übernachten.

Serienmäßig installiert der Hersteller ein Variobad, in dem sich – dank der Duschtasse, die bis in den Gang reicht – auf größerem Raum duschen lässt.

Der Van Tourer in seiner kürzesten Variante (abgesehen von der Urban-Version auf V-Klasse-Basis) baut auf dem Fiat Ducato auf und nennt sich, entsprechende seiner Länge, Van Tourer 540 D.

Preis: Van Tourer 540 D (2025) kostet 61.990 Euro

Der Van Tourer in seiner kürzesten Variante (abgesehen von der Urban-Version auf V-Klasse-Basis) baut auf dem Fiat Ducato auf und nennt sich, entsprechende seiner Länge, Van Tourer 540 D (2025). Der Basispreis steht zwar mit 61.990 Euro im Katalog, doch wer den Konfigurator befragt, entdeckt schnell einen kleinen Haken: Das Comfort-Paket für 3490 Euro ist Pflichtprogramm. Obendrauf kommen dann noch 1590 Euro für Vorfracht, Fracht, HU-Brief und Gasprüfung. Am Ende kommt man also mit dem 540 D nicht günstiger als für 67.070 Euro weg. Hier stellen wir 15 Modelle der Kategorie 540er-Campervans mit Aufstelldach in der Übersicht vor.

Innenraum: Vielfältige Betten-Optionen, Variobad & Standardküche

Fahrend dürfen zwar nur vier Personen an Bord des Van Tourer 540 D (2025) mitfahren, doch wenn das Nachtlager erstmal aufgeschlagen ist, können bis zu fünf Camper:innen im kompakten Campervan übernachten. Serienmäßig mit einem Quer-Doppelbett im Heck (194 x 140 cm) ausgestattet, lässt sich der 540 D gegen einen Aufpreis ab 6490 Euro auch mit Aufstelldach und Komfortbett (200 x 130 cm) inklusive Dachluke, LED-Leuchten (so nachrüsten), USB-Anschlüssen und Warmluftausströmer bestellen. Schlafplatz Nummer fünf (180 x 60 cm) kostet 329 Euro und entsteht aus der umgebauten Sitzecke.

Wer mehr Stauraum benötigt, kann anstelle des festen Heckbetts auch ein Hubbett (1299 Euro) ordern. Es ist allerdings etwas kleiner als das Serienbett. Dafür gibt es für 599 Euro auf Wunsch ein Zusatzbett unter dem Hubbett, das ebenfalls etwas kleiner ausfällt. So oder so lässt sich die Matratzenauflage im Heck nach oben klappen, um beispielsweise ein Fahrrad unterzustellen.

Variobad oder ohne Duschtasse im Gang

Auch beim Badezimmer zeigt sich der Van Tourer 540 D (2025) flexibel. Serienmäßig installiert der Hersteller ein Variobad, mit dem sich – dank der Duschtasse, die bis in den Gang reicht – auf größerem Raum duschen lässt. Wer die Duschtasse lieber nicht erweitert haben möchte, kann sie im Konfigurator kostenlos abbestellen. Das kompakte Waschbecken ist in eine Ablage integriert und auch die Kassetten-Toilette Dometic CTS 4110 gehört Serienausstattung. Als Option bietet der Hersteller eine Cleanflex-Toilette, die alles in Beutel verschweißt (verschiedene Campingtoiletten erklärt). Der Decken-Pilzlüfter im Bad entfällt beim Aufstelldach, das Badfenster sorgt jedoch ebenfalls für Luftzirkulation.

Für die Wasserversorgung ist der Van Tourer mit einem Frischwassertank (so Wasserfilter nachrüsten) ausgestattet, der bis zu 100 l fasst, wobei die empfohlene Fahrbefüllung durch ein Überlaufventil auf 20 l begrenzt ist. Der Unterflur-Abwassertank hat ein Volumen von 85 . Gegen Aufpreis von 379 Euro lässt er sich mit einer Isolierung und Warmluft gegen Frost schützen. Die Stromversorgung erfolgt über einen 230-V-Euro-Außenanschluss mit FI sowie Innensteckdosen mit 230 V und 12 V Spannung. Drei USB-Adapter sind ebenfalls vorhanden. Eine Truma-Combi-Dieselheizung ist für die Wärme- und Warmwasserversorgung zuständig.

Standard-Campingküche

Die Küche verfügt über einen Zweiflammen-Gasherd mit Piezozünder und Glasabdeckung, einen Kompressorkühlschrank mit einem Volumen von 75 l, eine Besteckschublade, ein Edelstahl-Spülbecken und eine erweiterte Küchenarbeitsplatte mit Einhandbedienung. Die Gasversorgung erfolgt über eine Drei-Kilo-Flasche im Sicherheitsbehälter. Die Vorverkabelungen für SAT- und Solaranlagen (so beim Wohnmobil nachrüsten) sowie für eine Rückfahrkamera sind bereits installiert. Die manuelle Klimaanlage im Fahrerhaus und ein Kühlfach für 1,5-l-Flaschen gehören zur Serienausstattung.

Optional lässt sich das Prime-Paket für 9990 Euro, das die Assistenzsysteme und Exterieuroptik aufwertet, die zum Teil auch im weniger umfangreichen Safety-Paket Plus für 1390 Euro extra enthalten sind, darunter ein Notbremsassistent, ein Spurhalteassistent, eine Verkehrszeichenerkennung, eine Müdigkeitserkennung oder ein RDKS. Auch für den Bereichen Infotainment, Wintercamping, Außendesign und Park- sowie Assistenzsysteme bietet der Hersteller weitere diverse Pakete an.

Basisfahrzeug: Fiat Ducato

Den Van Tourer 540 D (2025) gibt es ausschließlich auf Basis des Fiat Ducato und mit der Standardmotorisierung, die aus einem 140 PS (103 kW) starken Dieselmotor besteht. Mit dem Sechsgang-Schaltgetriebe entfaltet er 350 Nm Drehmoment, wählt man die Achtstufen-Automatik, sind es 380 Nm. Im fahrbereiten Zustand wiegt der 5,41 m lange, 2,05 m breite und 2,58 m hohe Van 2700 kg. Somit bleibt laut Hersteller eine Zuladung von 485 kg (maximale Masse der Zusatzausrüstung laut Hersteller: 515 kg). Mit Aufstelldach schrumpft die Zuladung auf 322 kg. Für mehr Flexibilität in Sachen Transport lässt sich mit dem Van Tourer auch ein Anhänger mit einer Gesamtmasse von bis zu 2500 kg ziehen (alle Informationen zur Anhängelast).