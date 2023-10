Aus dem beliebten Wohnmobil Knaus Boxstar wird Knaus Boxlife Pro. Die Varianten 540 Road, 600 Street (+XL), Lifetime (+XL), Solution und 630 Freeway bleiben gleich. Das sind Preise, Maße und der Innenraum.

Aus Knaus Boxstar wird Knaus Boxlife Pro (2023)

Was Campingfans unter Knaus Boxstar bekannt ist, hat der Hersteller zum Wohnmobil Knaus Boxlife Pro (2023) gemacht. Die Einstiegsversion heißt Knaus Boxlife Pro 540 Road und ist im Konfigurator ab 57.820 Euro bestellbar. Größer und die nächstteurere Variante ist der Knaus Boxlife Pro 600 Street ab 62.010 Euro, gefolgt vom Knaus Boxlife Pro 600 Lifetime ab 62.880 Euro und dem Knaus Boxlife Pro 600 Solution ab 67.300 Euro. Die größte Version des ehemals als Knaus Boxstar angebotenen Boxlife Pro-Campers ist der 630 Freeway, der ab 66.730 Euro bestellbar ist. Die Top-Versionen Knaus Boxlife Pro 600 Street XL und Lifetime XL kosten 70.500 Euro beziehungsweise 71.360 Euro (Alle Preise: Stand Oktober 2023). Die Gesamtlänge des Fahrzeugs erstreckt sich nach Version auf 5410 mm, 5990 mm oder 6360 mm. Die Breite beträgt immer 2050 mm und die Höhe 258 mm, 282 mm oder 312 mm. Auch Hänger darf der Knaus Boxlife Pro ziehen, wenn sie eine Gesamtmasse von 2500 kg (3000 kg Anhängelast bei 600 Solution) nicht übersteigen. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Innenraum: Raumbad für jede Variante verfügbar

In allen Ausführungen des Campers gibt es vier zugelassene Sitzplätze. Auch für den kompaktesten Knaus Boxlife Pro (2023), dem 540er, ist ein Raumbad bestellbar. Es sind vier Schlafplätze vorhanden: hinten gibt es ein Querbett mit 194 x 140 cm, das optionale Gästebett misst 180 x 70 cm und als Notbett kann eine 135 x 60 cm große Liegefläche genutzt werden. Die Dinettensitzbank lässt sich durch einen Seitenauszug verbreitern. Als Küchenausstattung bietet der 540 Road einen 2-Flammen-Kocher mit Glasabdeckung und eine separate Spüle mit Abdeckung, die Arbeitsplatte ist verlängerbar. Der Kompressor-Kühlschrank fasst 70 l, wovon 7,5 l das Gefrierfach einnimmt, und der Frischwassertank 102 l. Mit unterschiedlichen Paketen lässt sich die Ausstattung aufwerten, wie beispielsweise mit dem TV-Paket mit Vorverkabelung, TV-Halterung und Antennenkomplettsystem mit Smart-TV in 21,5 Zoll.

Foto: Knaus

In den größeren Ausführungen 600 und 630 finden sich je nach Ausstattung maximal fünf Schlafplätze (Lifetime: vier) Die Heckbetten gibt es in den Maßen von 180 x 85 cm bis hin zu 199 x 85 längs oder 194 x 145 cm quer. Im optionalen Hochdach der XL-Versionen gibt es einen zusätzlichen Schlafplatz mit einer Fläche von 107 x 130 (Street XL) oder 190 x 130 cm (Lifetime XL). Das Bughubbett (176 x 130 cm) in Freeway und Solution ist optional auch in 194 x 130 cm bestellbar. Die Maße des Notbetts steigen auf 160 x 60 cm, das Kühlschrankvolumen auf 90 l (beides nicht bei Lifetime/Lifetime XL).

Basisfahrzeug Fiat Ducato

Als Basis für den Knaus Boxlife Pro (2023) (ehemals Knaus Boxstar) dient der Fiat Ducato mit 120 PS (88 kW) oder 140 PS (103 kW). Den stärkeren Motor gibt es im 600 Solution und im 630 Freeway. Geschaltet wird manuell mit sechs Gängen oder optional über eine Neunstufen-Automatik im Care-Drive-Paket inlusive digitalem Cockpit, elektrischer Parkbremse, Reifenluftdrucksensor und Safety Pack Co-Driver Fiat. Im Cockpit sitzt die Person am Steuer auf einem "Captainchair" mit Armlehnen und profitiert serienmäßig von einem Stabilitätsassistenten für Anhängerfahrten, einem Seitenwindassistenten und einer Berganfahrhilfe. Die Bergabfahrhilfe kostet extra und ist im Arktis-Paket enthalten. Head-up-Display, All-in-One-Navi und Rückfahrkamera sind optional im Media-Paket erhältlich. Ebenfalls Aufpreis kosten unter anderem elektrisch verstellbare und beheizbare Außenspiegel und ein höhenverstellbarer Beifahrersitz.