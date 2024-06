Zwei Franzosen zur Wahl bei Pössl

Auch das Bad unterscheidet sich: Die Modelle 2win Plus und S Plus bieten ein separat abgetrenntes Bad (im Bild), bei R Plus und RS Plus gibt es ein flexibles Raumbad mit Rollos.

Den 2win Plus bietet Pössl in insgesamt vier Grundrissen an, alle wahlweise auf Citroën- oder Peugeot-Basis.

Citroën oder Peugeot? Beim Pössl 2win Plus (2021) gibts die Qual der Wahl. Und auch beim Grundriss existieren je nach Ausstattung Unterschiede. Das ist der Preis des Kastenwagens!

Preis: Pössl 2win Plus (2021) ab 55.299 Euro

Luftiges Raumgefühl oder zusätzlicher Stauraum? Wer sich für einen Pössl 2win Plus (2021), den es ab 55.299 Euro (Stand: Juni 2024) zu kaufen gibt, interessiert, muss sich bei der Wahl des Grundrisses genau hierfür entscheiden. Die Modelle 2win Plus und 2win R Plus kommen jeweils mit mehr Stauraum bei kürzerer Arbeitsfläche am Küchenblock, S und RS Plus mit der luftigeren Raumaufteilung ohne hohen Küchenschrank, dafür einem Panoramablick aus der rechten Fahrzeugseite. Und eine weitere Wahl müssen Interessent:innen des stets sechs Meter langen Kastenwagens treffen. Pössl bietet als Basis den Citroën Jumper oder Peugeot Boxer an. Preislich wie technisch sind jedoch beide Versionen identisch – daher darf hier die Markensympathie den finalen Entschluss treffen.

Innenraum: Offene Raumaufteilung oder hoher Küchenschrank

Laut Hersteller ist der Pössl 2win Plus (2021) ein All-Inclusive-Camper. Klingt für den vergleichsweise günstigen Grundpreis ambitioniert, stimmt so weit. Der Kastenwagen rollt bereits in der Basis gut ausgestattet aus der oberbayerischen Fertigungshalle. Hinter der Softclose-Schiebetüre mit elektrisch ausfahrbarem Trittbrett steht eine Vierer-Sitzgruppe mit Sitzbank (in Fahrtrichtung) und drehbaren Fahrerhaussitzen. Auch Stauraum ist (grundrissabhängig) in Massen vorhanden. Neben Dachschränken und Aufbewahrungsmöglichkeiten unter der Sitzgruppe und in der Sitzbank bietet auch der Bereich unterhalb des Betts in der Heckgarage oder verschiedenen Ablagen genug Platz für Campinggepäck. Apropos Bett: Dies ist stets als Doppel-Querbett im Heck ausgeführt, je nach Grundriss unterscheidet sich die Liegeflächengröße. Die Länge ist stets 1960mm, die Breite rangiert von 1480 bis 1570 mm. Auf Wunsch gibt es ein Einzelbett (1960 auf 1450 mm) optional hinzu.

Die Unterschiede zwischen den vier angebotenen Grundrissen sind vor allem in der Küche zu finden. Während die "Standardmodelle" 2win Plus und 2win R Plus einen kurzen Küchenblock mit hochbauendem Schrank samt integrierten Kühlschrank vorweisen, bieten die Modelle mit dem "S" im Namen ein offenes Raumkonzept. Das geht zwar auf Kosten des Stauraums in der Küche, schafft aber neben einem Panoramablick und mehr Licht auch ein Plus an nutzbarer Arbeitsfläche. Der Kompressor-Kühlschrank wandert dann an das Kopfende des Blocks und bietet mit maximal 100 l Stauraum sogar mehr Platz.

Ein weiterer Unterschied ist das Bad: Die günstigeren Pössl 2win Plus und 2win Plus S haben ein abgetrenntes Bad mit Schwenktoilette und Dusche. Wer sich für 2win R Plus und RS Plus entscheidet, erhält ein flexibles Raumbad, das zugleich als Raumtrenner zwischen Schlaf- und Wohnbereich fungieren kann. Durch Rollos wird die Nasszelle dann separiert und ragt bis in die Küche. Die Frisch- und Abwassertank-Kapazität ist ungeachtet des Grundrisses jedoch identisch und beträgt 100 respektive 92 l. Auch der Boilerinhalt (10 l) der serienmäßigen Truma Combi 4-Heizung bleibt gleich.

Basisfahrzeug: Citroën Jumper oder Peugeot Boxer

Den Pössl 2win Plus (2021) können Interessent:innen auf Basis von zwei Kastenwagen-Modellen wählen: Citroën Jumper und Peugeot Boxer. Zwillinge? Bis aufs Logo der jeweiligen französischen Marken unterscheiden sich die Pössl-Kastenwagen auf Citroën- oder Peugeot-Basis weder preislich noch technisch. Bei beiden Basisfahrzeugen steht je ein 2,2-l-Turbodiesel mit 140 PS (102 kW) serienmäßig parat. Gegen Aufpreis gibt es beide Fahrzeuge auch mit dem stärkeren Selbstzünder mit 165 PS (121 kW). Auch die Sicherheitstechnik unterscheidet sich zwischen den baugleichen Kastenwagen nicht. Für beide werden optional eine Einparkhilfe hinten, einen Spurhalteassistenten mit Fernlichtautomatik oder die Traktionskontrolle "Traction+". Auch ein Unterfahrschutz oder eine Doppelblattfeder stehen auf der Aufpreisliste.