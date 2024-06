Diese Fanartikel sind ein "Must-Have"

Denkt man an die Autoriesen par excellence, schnellt wohl neben Ford oder VW auch der Name Toyota in den Kopf. Die japanische Traditionsmarke ist nicht mehr vom Weltmarkt wegzudenken. Für alle Fans des japanischen Automobilbauers hat die AUTO ZEITUNG zehn coole Fanartikel zusammengestellt!

Egal ob Offroadbolide, Luxuslimousine oder Hybridpionier – Toyota hat sie alle. Über die Jahrzehnte des Automobilbaus hat der japanische Mobilitätsgigant eine breite Modellpalette auf die Beine gestellt, die wohl für jeden Petrolhead etwas bieten kann: Supra, Land Cruiser, 2000 GT oder auch Prius, um die sich eine riesige weltweite Fangemeinde gebildet hat. Für alle, die ihre Leidenschaft auch in passendem Merchandise zum Ausdruck bringen möchten, haben wir die Top-10 der coolsten Fanartikel recherchiert.

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Der Toyota Yaris GR (2024) im Video:

Unsere Top-10 Fan-Artikel für Toyota-Verrückte

Platz 10: Toyota Gazoo Racing-Schlüsselanhänger

Fahrer:innen der sportlichen GR-Modelle wissen um die Performance ihrer Schätzchen. Warum also nicht die Leidenschaft für schnelle Japaner mit dem passenden Gazoo Racing-Schlüsselanhänger zum Ausdruck bringen?

Platz 9: Toyota-Autopflegeset

Wer den eigenen Toyota stets mit guter Autopflege hegen möchte, kann das mit dem originalen Pflegeset vom Hersteller tun. Darin enthalten sind Insektenentferner, Glasreiniger und Armaturenbrettpflege samt passendem Mikrofasertuch. Die Mittel werden in einer praktischen Aufbewahrungstasche geliefert.

Platz 8: Toyota Gazoo Racing Kalle Rovanperä-Baseball-Cap

Eine klassische Baseball-Cap von Toyota darf natürlich keinem Fan fehlen. Dieses Exemplar trägt neben dem GR-Logo vorne den Namen und die Flagge des zweifachen WRC-Weltmeisters Kalle Rovenperä. Der junge Finne sicherte sich zuletzt 2023 den Titel.

Platz 7: Toyota Gazoo Racing Bommelmütze

Etwas ausgefallener ist hingegen die Toyota Gazoo Racing Bommelmütze. In auffällig rot-weiß-schwarz gehaltenem GR-Design ist sie perfekt dafür geeignet, Fans beim Mitfiebern winterlicher Rallye-Etappen warmzuhalten.

Platz 6: Der Toyota Weg von Jeffrey K. Liker

Toyota hat sein erfolgreiches Wachstum vor allem dem Management zu verdanken. Autor Jeffrey K. Liker widmet sich im Beststeller "Der Toyota Weg" insbesondere den 14 Managementprinzipien, die Toyota zu einem der weltweit erfolgreichsten Autohersteller machen. Eine spannende Lektüre für alle, die hinter die Kulissen blicken möchten.

Platz 5: Majorette Toyota Racing-Geschenkbox

Früh übt sich! Das gilt auch für die Leidenschaft zu den japanischen Fahrzeugen, die direkt im Kindesalter geprägt werden kann. Modellauto-Hersteller Majorette liefert mit der Toyota Racing-Geschenkbox gleich fünf Miniaturmodelle aus Toyota City, darunter der GR Supra, der 2000 GT und der GRMN Yaris.

Platz 4: Toyota-Geschenkbox

Ist man aus den Kinderschuhen raus und es soll etwas praktischer sein, ist die Geschenkbox von Toyota eine gute Wahl. Fans erhalten eine Trinkflasche (550 ml), ein 3-in-1-Ladekabel, einen Schlüsselanhänger sowie einen USB-Stick (16 GB).

Platz 3: Lego Speed Champions Toyota GR Supra

Für Groß und Klein ist der Toyota GR Supra aus der Speed Champions-Reihe von Lego eine schöne Wahl. Der Bausatz ist für Kinder ab sieben Jahren geeignet und enthält neben dem Fahrzeug auch die passende Figur im Rennoverall.

Platz 2: Toyota GR-Kapuzenjacke

Einen lässigen Motorsport-Look bietet die Toyota GR-Kapuzenjacke. In den GR-Farben gehalten, ist die Rückseite mit dem passenden GR-Logo bestickt, während die Vorderseite durch das GR-Teamlogo geschmückt wird. Weiße Schulteransätze runden die Jacke ab.

Platz 1: Tamiya Toyota Yaris Rally 1 Hybrid

Wer einen Rallyeboliden von Toyota im Maßstab 1:10 besitzen möchte, bietet Modellbauer Tamiya mit dem Toyota Yaris Rally 1 Hybrid die Chance. Dabei handelt es sich nicht nur um einen klassischen Modellbausatz, sondern um einen ferngesteuerten Flitzer, den man bei sich zu Hause nach Belieben um die Kurven jagen kann.