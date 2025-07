Von den Außenmaßen her kommt der Ateca konzernintern dem Skoda Karoq am nächsten.

Preis: Seat Ateca Facelift (2020) bleibt unter 30.000 Euro

Im Jahr 2016 wagte Seat mit dem Ateca den ersten Vorstoß ins SUV-Segment. Anschließend folgten das City-SUV Arona und der größere Tarraco, bevor die VW-Tochter 2020 das erste Seat Ateca Facelift vorstellte. Auch 2025 ist noch kein Ende in Sicht und der kompakte Spanier läuft munter weiter vom Band, auch wenn der Bruder Cupra Ateca bereits eingestellt wurde. 2024 registrierte das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) immerhin noch 21.902 Neuzulassungen für den Seat, also beispielsweise mehr als beim VW ID.3. Die Preise starten in der Basisausstattung "Reference" bei 29.290 Euro beziehungsweise bei 421 Euro pro Monat im Leasing (Stand: Juli 2025).

Antriebe: Benziner & Diesel mit je 115 & 150 PS

Die Motorenpalette des Seat Ateca Facelift wurde 2020 eher evolutioniert statt revolutioniert: Das Kompakt-SUV kommt weiterhin ohne Plug-in- oder Vollhybride aus und setzt ausschließlich auf saubere Otto- und Dieselmotoren. Letztere fahren mit SCR-Katalysatoren und erfüllen damit Euro 6AP-Standards. Der bekannte 1,6-l-Selbstzünder wurde durch ein zwei Liter großes Aggregat mit 115 PS (85 kW) ersetzt. Darüber rangiert der 150 PS (110 kW) starke 2.0 TDI. Bei den Benzinern markiert ein Dreizylinder mit ebenfalls 115 PS den Einstieg, darüber rangiert ein Vierzylinder mit 150 PS. Die dynamische Speerspitze mit 2,0-l-Vierzylinder, 190 PS (140 kW) und Allradantrieb flog im Laufe des Lebenszyklus aus dem Sortiment.

Exterieur: Sorgsamer Feinschliff

Wenngleich keine allzu großen Unterschiede zum Vorgänger zu erkennen sind, bekam das Seat Ateca Facelift 2020 einen sorgsamen Feinschliff. Hinten fällt der kursive Schriftzug auf, den nach und nach die gesamte Modellpalette erhielt. Die Leuchtsignatur der Rückleuchten hat der spanische Hersteller zudem ein wenig schärfer gezeichnet. Neue Frontscheinwerfer schlagen eine optische Brücke zum jüngeren Tarraco, auch der gewachsene Grill mit zusätzlichen Ecken ähnelt dem des großen Bruders. Wer es ein bisschen sportlicher mag, greift zu den "FR"-Ausstattungen mit abgedunkelten Exterieur-Elementen. Der Ateca misst in der Länge 4,38 m, in der Breite 1,84 m, in der Höhe 1,60 m und im Radstand 2,64 m, womit er konzernintern dem Skoda Karoq am nächsten kommt.

Interieur: Assistenzsysteme & Kofferraumvolumen des Seat Ateca Facelift

Ähnlich gemäßigt modernisiert zeigt sich der Innenraum des Seat Ateca Facelift (2020). Die Kundschaft findet in den meisten Variaten eine digitale 8,25-Zoll-Instrumententafel, die optional oder in der Top-Ausstattung "FR Black Edition" auf 10,25 Zoll anwächst. Gut zu wissen: Der eingebaute Sprachassistent lässt sich mit dem Ausruf "Hola Hola" aktivieren. An Assistenzsystemen sind eine Verkehrszeichenerkennung, ein Spurhalteassistent und die "Front Assist"-Sensorik mit City-Notbremsfunktion serienmäßig an Bord. Neben einem leicht angepassten Armaturenbrett-Design kommen im Innenraum auch neue Materialien und Farben zum Einsatz. Das Kofferraumvolumen beträgt 510 l bis 1604 l bei umgeklappter Rücksitzbank.

Fahreindruck: Seat Ateca mit viel Dynamik

Der in der getesteten Motorisierung lediglich als Allradler verfügbare Seat Ateca ist eine gute Wahl für alle, die von einem Kompakt-SUV auch eine gewisse Dosis Dynamik erwarten. Er lenkt überaus spontan ein, folgt willig und lange neutral der vorgegebenen Linie und baut im weiteren Kurvenverlauf vergleichsweise hohe Querkräfte auf.

Von Marcel Kühler & Stefan Novitski