Der Skoda Karoq wird den bisherigen Yeti ablösen. Und mit dem neuen Modell wandelt sich nicht nur der Name, sondern auch seine Form. Das SUV wird deutlich größer und erhält das schnittige Design orientiert an der Skoda-Studie Vision S. Dazu bekommt der Karoq das neue Skoda-Markengesicht und Scheinwerfer sowie Rückleuchten mit LED-Technologie. Dadurch wirkt er insgesamt deutlich sportlicher als der bisherige Skoda Yeti. Die Basis teilt sich der Skoda Karoq mit dem VW-Bruder Tiguan und Seat Ateca. Angetrieben wird er von Diesel- und Benzinmotoren, deren Kraft wohl via Vorderrad- oder Allradantrieb übertragen wird.