Die Rundscheinwerfer und der eckige "Kühlergrill" erinnern an den finalen R4 der alten Ära.

Das trapezförmige Fenster zwischen C- und D-Säule und die drei horizontalen Streifen auf der Flanke spielen auf die Ahnen an.

Die Rückkehr des R4: Der Erfolg der R5-Neuauflage bestätigt Renault

Renault reitet weiterhin die Retro-Welle – aber warum auch nicht? Schließlich hat der neue R5 nicht nur in unserem Vergleichstest überzeugt (siehe Ausgabe 11/2025), sondern war in den ersten vier Monaten des Jahres 2025 auch das Modell der Marke mit den zweitmeisten bundesweiten Neuzulassungen (hier gehts zu den aktuellen Zulassungszahlen). 2025 an der Reihe: der Renault 4, der das 20. Jahrhundert aus automobiler Sicht mitgeprägt hat. Zwischen 1961 und 1992 gebaut, verkaufte Renault mehr als acht Millionen Einheiten des Mobilmachers. Der R4 stand wie nur wenige andere Autos für günstige, pragmatische und benutzerfreundliche Mobilität.

Der neue Renault 4 E-Tech Electric (2025) legt selbstverständlich in jeder Hinsicht ein bis zwei Schippen drauf: mit 4,14 m fast 50 cm mehr Außenlänge, bis zu 150 PS (110 kW) statt 34, 150 km/h Höchstgeschwindigkeit statt 120. Möglich macht das eine fremderregte Synchronmaschine, die den Geist des Originals mit dem serienmäßigen Frontantrieb einfängt. Während die "Comfort Range"-Variante unserer ersten Testfahrt die genannten 150 PS mit einer 52-kWh-Lithium-Ionen-Batterie kombiniert, steht alternativ eine Einstiegsvariante mit 90 kW (122 PS) und einem 40-kWh-Energiespeicher zur Verfügung. Beide Antriebe gibt es so auch für den R5.

Die maximale DC-Ladeleistung beläuft sich auf überschaubare 80 beziehungsweise 100 kW, womit beide Varianten immerhin in 30 min von 15 auf 80 Prozent laden sollen. Bei der Reichweite kann der Neue jedoch nicht mit dem Original mithalten: 409 WLTP-Kilometer sind es mit der 52-kWh-Batterie.

So praktisch ist der Innenraum des neuen Renault 4 (2025)

Das Armaturenbrett teilt sich der Renault 4 E-Tech Electric (2025) mit seinem kleinen Retro-Bruder. Somit stehen ausstattungsbedingt eine entweder sieben oder zehn Zoll große digitale Instrumententafel zur Verfügung, stets in Kombination mit einem Zehn-Zoll-Zentraldisplay. Das Google-basierte openR link-Betriebssystem überzeugt bei der ersten Testfahrt durch kurze Rechenzeiten und eine schnörkellose Bedienung. Auch das integrierte Google Maps gefällt mit dem bekannten Interface und ist in Sachen Bedienung und Verarbeitung von Echtzeit-Verkehrsdaten vielen Konkurrenten einen Schritt voraus.

Das Platzangebot in den Sitzreihen geht mit Blick auf die Abmessungen in Ordnung, ist aber nicht revolutionär. Die Kopffreiheit lädt Großgewachsene nicht unbedingt zu längeren Touren in der zweiten Reihe ein – interessanterweise fällt diese kaum luftiger aus als im finalen Modell der alten Ära, das bei der Testfahrt zum Probesitzen bereitstand. In beiden Fällen wird das subjektive Raumgefühl durch die weit heruntergezogene seitliche Dachlinie zusätzlich eingeschränkt. Ähnliches bewirkt das schicke, aber etwas zerklüftete und wortwörtlich entgegenkommende Armaturenbrett auf dem Beifahrersitz.

Auf ganzer Linie überzeugen kann dafür der Kofferraum des neuen Renault 4 E-Tech Electric (2025): Mit 420 l Ladevolumen (inklusive Staufach unter dem Ladeboden) ist er ohnehin schon alltagstauglich, die 1405 l bei umgeklappter Rücksitzbank unterstreichen dies eindrucksvoll. Eine bewusst niedrig gehaltene Ladekante sowie diverse Ösen und eingebaute Gummizüge zum Fixieren von Ladung steigern den praktischen Anspruch spürbar.

Erste Testfahrt: Komfortabel, dafür nicht sonderlich dynamisch

Irgendwo zwischen Einsteigen und Losfahren dürften vielen bereits zwei Dinge ins Auge fallen: zum einen die ungewöhnliche Anbringung des Gangwahlhebels auf Zwei-Uhr-Position zum Lenkrad, zum anderen das Fehlen der "P"-Stellung an eben jenem Hebel. Renault verweist zu Recht auf die Redundanz des Parkmodus, da das Retro-Auto nach Betätigung der Feststellbremse in der Mittelkonsole ohnehin nicht losmarschiert. Der Hebel sieht zwar zunächst gewöhnungsbedürftig aus, erweist sich aber während der ersten Testfahrt als angenehm intuitiv in der Bedienung.

Rollt der neue Renault 4 E-Tech Electric (2025) erst einmal, überrascht er durch einen makellosen Fahrkomfort. Aus niedrigen Geschwindigkeiten tritt er Elektroauto-typisch potent an, aber auch bei Landstraßentempo oder moderat gefahrenen Autobahn-Einlagen wirkt er nie untermotorisiert. Der fast lautlose Antrieb sorgt in Verbindung mit einer soliden Geräuschdämmung für ein Fahrgefühl, in dem man auch Urlaubsfahrten gerne zurücklegt.

Durch das komfortabel abgestimmte Fahrwerk, leicht erhöhte Bodenfreiheit von 18,1 cm und die serienmäßigen 18-Zöller steckt der R4 auch grobe Verwerfungen souverän weg. Sogar bei kleineren Offroad-Einlagen schlug sich der Kompakte bei unserer ersten Testfahrt wacker – für mehr würde hier in erster Linie ein Allradantrieb fehlen. Die Kehrseite der Medaille ist bekanntlich die Dynamik: Bei schnellerer Gangart stößt der R4 in Kurven recht schnell an seine Grenzen.

Technische Daten des Renault 4 E-Tech Electric 150 Comfort Range (2025)

AUTO ZEITUNG 12/2025 Renault 4 E-Tech Electric 150 Comfort Range Technische Daten Motor Eine fremderregte Synchronmaschine Antrieb Automatisches Untersetzungsgetriebe; Vorderrad Systemleistung 110 kW/150 PS Max. Drehmoment 245 Nm Kapazität/Spannung 52 kWh/400 V Karosserie Außenmaße (L/B/H) 4144/1808 (2020)*/1552 mm Leergewicht/Zuladung EU) 1537/443 kg Kofferraumvolumen 420 - 1405 l Fahrleistungen Beschleunigung (0-100 km/h) 8,2 s Höchstgeschwindigkeit 150 km/h Verbrauch auf 100 km (WLTP) 15,1 kWh Reichweite (WLTP) 409 km Kaufinformationen Grundpreis 32.400 € Marktstart Im Handel Alle Daten Werksangaben; *Breite mit Außenspiegel