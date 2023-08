Die koreanische Automarke Kia hat ehrgeizige Pläne: Bis 2027 soll es 14 reine Elektroautos im Portfolio geben. Dabei könnte der Kia EV3 die elektrische Kompaktklasse herausfordern!

Natürlich lassen sich Autobauer nur ungerne in die Karten schauen. Viel lieber referieren sie in entsprechenden Veranstaltungen über die allgemeinen Zukunftspläne. So hat es auch Kia gemacht und bereits 2020 erklärt, massiv in die Elektromobilität investieren zu wollen. Waren es seinerzeit noch neun Modelle bis 2026, hat der Autobauer die Zahl in der Zwischenzeit auf 14 bis 2027 erhöht. Passend dazu hat Kia bereits 2021 von EV1 bis EV9 eine Vielzahl an Modellnamen beim europäischen Patentamt schützen lassen. Davon schon vorgestellt (in chronologischer Reihenfolge): der EV6 (sportlicher Mittelklasse-Crossover), der EV9 (Oberklasse-SUV) und zuletzt der EV5 (Mittelklasse-SUV). Zuletzt haben wir zudem Gerüchte über einen potenziellen Kia e-Soul-Nachfolger EV4 aufgegriffen. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Der Kia Niro EV (2022) im Video:

Erste Informationen zum Kia EV3 (2024)

Scheint hier also ein kompaktes SUV hinter der Modellbezeichnung zu stecken, könnte mit den nummerisch kleineren Modellen EV1 ein künftiger ID.2-Gegner für VW, EV2 ein Crossover der gleichen (Kleinwagen-)Größe sowie hinter dem Kia EV3 ein elektrischer Kompakter ohne SUV-Anleihen gemeint sein. Der dezidierte Elektro-Baukasten der Marke – die E-GMP – ist skalierbar, dürfte also die entsprechenden Größenunterschiede problemlos abdecken.

Die Konkurrenten:

Auch die technischen Voraussetzungen für einen Kia EV3 (2024) scheinen eindeutig: Die Akkus bieten derzeit Kapazitäten von 58 und 77,4 kWh und ein 800-Volt-Bordnetz, das schnelles Laden ermöglicht. Ein Vorteil, der gerade in der kostensensiblen Kompaktklasse der Marke in die Karten spielen dürfte. Medienberichte legen nahe, dass der EV3 bereits 2024 vorgestellt werden könnte. Preislich starten Wettbewerber wie der VW ID.3 derzeit bei rund 40.000 Euro (Stand: August 2023). Nicht nur bei der Zahl 3 eine mögliche Referenz für den Kia EV3 (2024).