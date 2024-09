Nachtschicht: Ohne Sonnenlicht sind die Testbedingungen konstanter. Harte Arbeit für das Team – die Fotos nehmen wir in Schweden dennoch am Tag auf.

Traktionstest: Die Parade-Disziplin jedes Winterreifens wird in Newton gemessen und gibt an, welche Zugkraft das Profil überträgt.

Sieben Winterreifen und drei All-Season-Pneus kommen zum Winterreifen-Test 2024 im Sottozero Center in Nordschweden zusammen. Das Ziel: Zu klären, welcher Reifen bei Schnee, Nässe und Trockenheit am besten performt.

Kaum auf dem Markt, schon haben wir den VW Passat Variant im März 2024 in den hohen Norden gebracht, um beim Winterreifen-Test 2024 herauszufinden, welcher Pneu der Dimension 215/55 R 17 am besten mit dem großen Kombi harmonieren. Sieben Winterreifen und drei Ganzjahresreifen im Härtetest auf Schnee, Nässe und trockener Straße!

Winterreifen-Test 2024: Winter- und All-Season-Pneus im Check

Man kann es gar nicht oft genug betonen: Die Reifen bilden den einzigen Kontaktpunkt des Autos zum Untergrund! Darum fahren selbst Fahrzeuge wie der neue VW Passat Variant immer nur so sicher, wie die darauf montierten Reifen. Selbst wenn der geräumige Wolfsburger konstruktiv ein mustergültig gutmütiges und spurstabiles Fahrverhalten mitbringt, werden beim Bremsen und Lenken nur die Kräfte übertragen, die seine Reifen auch umsetzen können. Je rutschiger die Straße, desto offensichtlicher wird dies. Darum sind besonders im Wintereinsatz Profile gefordert, die ein Optimum an Haftung aufbauen – und zwar nicht nur im Schnee, sondern auch auf regenfeuchten sowie trockenen, aber kalten Straßen. Welche Reifen das können und ob Ganzjahresreifen im Winter wirklich schlechter sind als reine Winterreifen, klärt unser Winterreifen-Test 2024. Neben sieben namhaften Winter-Spezialisten treten dazu auch drei topmoderne Vertreter aus dem immer beliebteren All-Season-Segment an.

Dass sich Winter- und Ganzjahresreifen immer weiter annähern, verrät schon ein Blick auf die Profilgestaltung: Hier wie dort hat sich in den letzten Jahren ein symmetrisch angeordnetes, laufrichtungsgebundenes Design in mehr oder weniger stark ausgeprägter V-Form etabliert. Den größten sichtbaren Unterschied zwischen den Ganzjahresprofilen und den reinen Winterspezialisten bilden dabei Form und Menge der fein eingeschnittenen Lamellen. Diese bilden beim Kontakt mit dem Untergrund Griffkanten aus, die ihrerseits den Grip auf glatten Oberflächen sowie Schnee erhöhen.

Auf der anderen Seite schwächen diese Einschnitte prinzipiell die Struktur der einzelnen Profilblöcke, was in erster Linie die Kurven-Performance und den Bremsweg auf trockenem Asphalt beeinflusst. Die logische Konsequenz: Winterreifen – so beim Reifenkauf sparen – haben mehr und feiner geschnittene Lamellen, All-Season-Profile hingegen nur so viele, wie für den angestrebten Schneegriff erforderlich sind.

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Das passiert beim Reifentest (Video):

Die Ergebnisse des Winterreifen-Tests

Platz 1 – Bridgestone Blizzak LM 005 (382 Punkte)

Gut im Schnee, auf Nässe nicht zu schlagen – so fährt der Bridgestone Blizzak LM005 erneut den Testsieg unter den Winterreifen ein. Aber: Im Trockenen nur Durchschnitt.



Affiliate Link Testsieger BRIDGESTONE BLIZZAK LM005 XL – 215/55R17 98V 134.58 € Amazon Zum Produkt Vorteile Gute Resultate auf Schnee

Bestes Ergebnis bei Nässe

Sehr kurzer Nass-Bremsweg

Bester Abrollkomfort im Test Nachteile Rückmeldung im Lenkrad dürfte klarer sein

Längerer Trocken-Bremsweg

Bridgestone Blizzark LM005 Wert Punkte Schnee Bremsen, 50 - 0 km/h (40) 21,9 m 39 Fahrsicherheit (30) - 22 Handling (1,2 km), Zeit (15) 1:06,5 min 14 Traktion (40) 3186 N 37 Seitenführung (25) 4,56 m/s 24 Kapitelwertung (150) 136 Nass Aquaplaning, längs (25) 77,1 km/h 20 Aquaplaning, quer (10) - 8 Bremsen, 100 - 0 km/h (40) 49,0 m 39 Fahrsicherheit (45) - 44 Handling (1,8 km), Zeit (20) 1:26,5 min 20 Kreisbahn (Ø 58 m), Zeit (10) 12,18 s 10 Kapitelwertung (150) 141 Trocken Bremsen, 100 - 0 km/h (40) 44,8 m 22 Fahrsicherheit (30) - 19 Handling (2,1 km), Zeit (20) 1:13,8 min 17 Komfort (10) - 9 Rollwiderstand, kg/t (25) 7,60 16 Slalom, 18 m (15) 56,0 km/h 13 Vorbeirollgeräusch 80 km/h (10) 72,2 dB(A) 9 Kapitelwertung (150) 105 Gesamtwertung (450) 382

Platz 2 – Goodyear UltraGrip Performance 3 (378 Punkte)

Zweiter Rang für den Goodyear UltraGrip Performance 3, der sich mit hervorragendem Grip auf Schnee auszeichnet und keine ernsthafte Schwachstelle zeigt.



Goodyear UltraGrip Performance 3 Wert Punkte Schnee Bremsen, 50 - 0 km/h (40) 21,9 m 39 Fahrsicherheit (30) - 28 Handling (1,2 km), Zeit (15) 1:06,4 min 14 Traktion (40) 3259 N 40 Seitenführung (25) 4,65 m/s 25 Kapitelwertung (150) 146 Nass Aquaplaning, längs (25) 79,4 km/h 22 Aquaplaning, quer (10) - 9 Bremsen, 100 - 0 km/h (40) 52,5 m 31 Fahrsicherheit (45) - 33 Handling (1,8 km), Zeit (20) 1:27,6 min 18 Kreisbahn (Ø 58 m), Zeit (10) 12,50 s 9 Kapitelwertung (150) 122 Trocken Bremsen, 100 - 0 km/h (40) 43,3 m 26 Fahrsicherheit (30) - 20 Handling (2,1 km), Zeit (20) 1:13,4 min 18 Komfort (10) - 8 Rollwiderstand, kg/t (25) 7,44 17 Slalom, 18 m (15) 54,8 km/h 12 Vorbeirollgeräusch 80 km/h (10) 72,2 dB(A) 9 Kapitelwertung (150) 110 Gesamtwertung (450) 378

Platz 3 – Continental WinterContact TS 870P (372 Punkte)

Dass der Continental WinterContact TS 870P ausgerechnet in den Schneetests schwächelt, überrascht. Dennoch: starke Gesamt-Performance. Platz drei.



Affiliate Link Spritspar-Empfehlung Continental Wintercontact TS 870 P – 215/55R17 98V 154.38 € Amazon Zum Produkt Vorteile Sanfte Lastwechselreaktionen bei Nässe

Verkraftet gleichzeitiges Lenken und Bremsen bei Nässe

Günstiger Rollwiderstand

Kurzer Trocken-Bremsweg

Gute Komforteigenschaften Nachteile Ungewöhnlich wenig Seitenführung auf Schnee

Continental WinterContact TS 870 P Wert Punkte Schnee Bremsen, 50 - 0 km/h (40) 22,0 m 39 Fahrsicherheit (30) - 19 Handling (1,2 km), Zeit (15) 1:07,9 min 12 Traktion (40) 3159 N 36 Seitenführung (25) 4,57 m/s 23 Kapitelwertung (150) 129 Nass Aquaplaning, längs (25) 78,3 km/h 21 Aquaplaning, quer (10) - 9 Bremsen, 100 - 0 km/h (40) 51,2 m 34 Fahrsicherheit (45) - 37 Handling (1,8 km), Zeit (20) 1:27,0 min 19 Kreisbahn (Ø 58 m), Zeit (10) 12,46 s 9 Kapitelwertung (150) 129 Trocken Bremsen, 100 - 0 km/h (40) 43,2 m 26 Fahrsicherheit (30) - 23 Handling (2,1 km), Zeit (20) 1:13,0 min 18 Komfort (10) - 8 Rollwiderstand, kg/t (25) 7,26 18 Slalom, 18 m (15) 56,0 km/h 13 Vorbeirollgeräusch 80 km/h (10) 72,8 dB(A) 8 Kapitelwertung (150) 114 Gesamtwertung (450) 372

Platz 4 – Pirelli Cinturato Winter 2 (369 Punkte)

Ein klarer Fall für frostige Winter: der Pirelli Cinturato Winter 2. Lange Nass-Bremswege und die eher mäßigen Werte im Trockenen vereiteln eine Empfehlung.



Dieser Artikel enhält Affiliate-Links. Mehr erfahren Affiliate Link Reifen.com Pirelli Cinturato Winter 2 – 215/55 R17 98V Vorteile Beste Wertung auf Schnee

Gute Kurveneigenschaften bei Nässe

Sehr gutes Feedback

Innen niedrige Abrollgeräusche Nachteile Lange Nass-Bremswege

Lebhafte Lastwechselreaktion im Trockenen

Pirelli Cinturato Winter 2 Wert Punkte Schnee Bremsen, 50 - 0 km/h (40) 21,9 m 39 Fahrsicherheit (30) - 30 Handling (1,2 km), Zeit (15) 1:06,2 min 14 Traktion (40) 3257 N 40 Seitenführung (25) 4,62 m/s 24 Kapitelwertung (150) 147 Nass Aquaplaning, längs (25) 78,7 km/h 21 Aquaplaning, quer (10) - 8 Bremsen, 100 - 0 km/h (40) 53,0 m 29 Fahrsicherheit (45) - 42 Handling (1,8 km), Zeit (20) 1:26,8 min 19 Kreisbahn (Ø 58 m), Zeit (10) 12,39 s 9 Kapitelwertung (150) 128 Trocken Bremsen, 100 - 0 km/h (40) 44,0 m 25 Fahrsicherheit (30) - 14 Handling (2,1 km), Zeit (20) 1:14,2 min 16 Komfort (10) - 8 Rollwiderstand, kg/t (25) 8,28 11 Slalom, 18 m (15) 55,0 km/h 12 Vorbeirollgeräusch 80 km/h (10) 73,3 dB(A) 8 Kapitelwertung (150) 94 Gesamtwertung (450) 369

Platz 5 – Hankook Winter i*cept RS3 W462 (356 Punkte)

Der Hankook Winter i*cept RS3 liefert auf verschneiter Piste zwar ordentliche Resultate, hadert auf nassem und trockenem Asphalt aber mit langen Bremswegen.



Dieser Artikel enhält Affiliate-Links. Mehr erfahren Affiliate Link Reifen.com Hankook Winter i*cept RS3 W462 – 215/55 R17 98V Vorteile Griffig auf Schnee

Vorbildlicher Aquaplaning-Schutz Nachteile Unklare Rückmeldung nahe Haftgrenze

Durchschnittliche Seitenführung auf Schnee

Längster Nass-Bremsweg

Benötigt große Lenkwinkel auf Nässe

Rollwiderstand noch akzeptabel

Trocken-Bremsweg lang

Hankook Winter i*cept RS3 W462 Wert Punkte Schnee Bremsen, 50 - 0 km/h (40) 21,9 m 39 Fahrsicherheit (30) - 23 Handling (1,2 km), Zeit (15) 1:06,3 min 14 Traktion (40) 3141 N 36 Seitenführung (25) 4,56 m/s 23 Kapitelwertung (150) 135 Nass Aquaplaning, längs (25) 82,2 km/h 25 Aquaplaning, quer (10) - 10 Bremsen, 100 - 0 km/h (40) 53,7 m 28 Fahrsicherheit (45) - 31 Handling (1,8 km), Zeit (20) 1:28,5 min 17 Kreisbahn (Ø 58 m), Zeit (10) 12,59 s 9 Kapitelwertung (150) 120 Trocken Bremsen, 100 - 0 km/h (40) 44,9 m 21 Fahrsicherheit (30) - 22 Handling (2,1 km), Zeit (20) 1:13,0 min 18 Komfort (10) - 7 Rollwiderstand, kg/t (25) 8,31 11 Slalom, 18 m (15) 56,8 km/h 14 Vorbeirollgeräusch 80 km/h (10) 72,9 dB(A) 8 Kapitelwertung (150) 101 Gesamtwertung (450) 356

Platz 6 – Michelin Alpin 6 (348 Punkte)

Seinem Top-Ergebnis auf Schnee steht die schwache Vorstellung auf trockenem Asphalt gegenüber. So reicht es für den Michelin Alpin 6 nur zum sechsten Platz.



Dieser Artikel enhält Affiliate-Links. Mehr erfahren Affiliate Link Reifen.com Michelin Alpin 6 – 215/55 R17 94H Vorteile Problemloses Fahrverhalten auf Schnee

Rollt sanft über Querfugen Nachteile Verlangt größere Lenkwinkel auf Schnee

Mäßige Rückmeldung bei Nässe

Ausgeprägtes Untersteuern bei Trockenheit

Langer Trocken-Bremsweg

Michelin Alpin 6 Wert Punkte Schnee Bremsen, 50 - 0 km/h (40) 21,9 m 39 Fahrsicherheit (30) - 26 Handling (1,2 km), Zeit (15) 1:06,3 min 14 Traktion (40) 3217 N 39 Seitenführung (25) 4,59 m/s 24 Kapitelwertung (150) 142 Nass Aquaplaning, längs (25) 78,1 km/h 24 Aquaplaning, quer (10) - 9 Bremsen, 100 - 0 km/h (40) 51,5 m 33 Fahrsicherheit (45) - 26 Handling (1,8 km), Zeit (20) 1:28,9 min 17 Kreisbahn (Ø 58 m), Zeit (10) 12,69 s 8 Kapitelwertung (150) 114 Trocken Bremsen, 100 - 0 km/h (40) 44,9 m 21 Fahrsicherheit (30) - 16 Handling (2,1 km), Zeit (20) 1:14,2 min 16 Komfort (10) - 8 Rollwiderstand, kg/t (25) 8,14 12 Slalom, 18 m (15) 54,7 km/h 12 Vorbeirollgeräusch 80 km/h (10) 73,5 dB(A) 7 Kapitelwertung (150) 92 Gesamtwertung (450) 348

Platz 7 – Vredestein Wintrac Pro (339 Punkte)

Vredestein konzentriert sich beim Wintrac Pro voll auf dessen gute Schnee-Haftung. Doch er holt im Regen am wenigsten Punkte und bleibt auch bei Trockenheit blass.



Dieser Artikel enhält Affiliate-Links. Mehr erfahren Affiliate Link Reifen.com Vredestein Wintrac Pro – 215/55 R17 98V Vorteile Gutes Handling auf Schnee

Angenehmer Komfort Nachteile Langer Schnee-Bremsweg

Wenig Präzision und starkes Untersteuern bei Nässe

Langer Nass-Bremsweg

Langsamster im Trocken-Slalom

Vredestein Wintrac Pro Wert Punkte Schnee Bremsen, 50 - 0 km/h (40) 21,7 m 40 Fahrsicherheit (30) - 22 Handling (1,2 km), Zeit (15) 1:05,7 min 15 Traktion (40) 3211 N 38 Seitenführung (25) 4,61 m/s 24 Kapitelwertung (150) 139 Nass Aquaplaning, längs (25) 75,8 km/h 18 Aquaplaning, quer (10) - 7 Bremsen, 100 - 0 km/h (40) 53,3 m 28 Fahrsicherheit (45) - 23 Handling (1,8 km), Zeit (20) 1:28,3 min 17 Kreisbahn (Ø 58 m), Zeit (10) 12,47 s 9 Kapitelwertung (150) 102 Trocken Bremsen, 100 - 0 km/h (40) 44,4 m 23 Fahrsicherheit (30) - 17 Handling (2,1 km), Zeit (20) 1:14,5 min 16 Komfort (10) - 9 Rollwiderstand, kg/t (25) 7,92 13 Slalom, 18 m (15) 54,4 km/h 12 Vorbeirollgeräusch 80 km/h (10) 73,3 dB(A) 8 Kapitelwertung (150) 98 Gesamtwertung (450) 339

Drei Ganzjahresreifen im Test: Schwächen im Schnee, Stärken bei Trockenheit

Was man nicht mit bloßem Auge bei Winterreifen und All-Season-Gummis erkennen kann ist, für welche Temperaturbereiche die jeweilige Gummimischung optimiert wurde. Auch hier unterscheiden sich die beiden Reifentypen eklatant. Während Winterreifen ab etwa zehn Grad "Wärme" ihren Wohlfühlbereich verlassen, verkraften All-Season-Mischungen sogar sommerliche Temperaturen. Bei frostigen Bedingungen sind dagegen echte Winterreifen den Universal-Talenten überlegen und bieten selbst bei - 20 °C und darunter noch zuverlässig Grip. Die Ganzjahres-Pneus werden zunehmend spröde und generieren weniger Haftung. Doch da die Winter bei uns nur selten mit klirrender Kälte einhergehen, setzen sich die Ganzjahres-Pneus immer weiter durch. Bei mäßig kalter Witterung können sie im Wintereinsatz durchaus überzeugen und sind auf trockenen Straßen sogar im Vorteil, wie dieser Test exemplarisch zeigt.

Die drei Allrounder von Bridgestone, Continental und Goodyear fahren bei den Tests auf trockener Straße regelrecht in einer eigenen Liga: Im Handling fährt der Vector 4Seasons Gen-3 mit 1:11,9 min stramme 1,1 s fixer, als die schnellsten Winterreifen (Continental und Hankook). Noch größer ist der Vorsprung beim Bremsen: Mit 38,3 m Bremsweg aus 100 km/h stoppt der All-Season-Bridgestone fast fünf Meter früher als der Winterreifen von Continental, der unter seinesgleichen als Erster bremst. Ein präziseres und stabileres Fahrverhalten auf trockener Piste spricht ebenfalls für die Ganzjahres-Modelle, zumal die drei Kandidaten in unserem Test auch mit guten Leistungen auf verschneiten Strecken aufwarten können. Es ist sogar so, dass der All-Season-Conti auf Schnee besser abschneidet als das Winterprofil der gleichen Marke. Doch das ist die Ausnahme. Die Spezialisten von Bridgestone und Goodyear sammeln im Schnee jeweils mehr Punkte als die breitbandigen Allwetter-Profile. Eine weitere Empfehlung: Der Pirelli AllSeason SF3, den wir vor kurzem einem eigenen Test unterzogen haben.

Für normale Anforderungen sollte das aber vollkommen genügen. Wichtig beim Kauf zu beachten: Ab dem 1. Oktober 2024 werden M+S-Reifen endgültig nicht mehr als "Winterreifen" akzeptiert, sondern nur noch Gummis mit dem 3-PMSF-Symbol (Three Peak Mountain Snow Flake, auch Schneeflocken- oder Alpine-Symbol genannt). Mehr empfehlenswerte Ganzjahres-Pneus haben wir einem separaten Test unterzogen. Hier gibt es unseren umfassenden Ganzjahresreifen-Test zum Nachlesen.



Platz 1 Ganzjahresreifen – Goodyear Vector 4Season Gen-3 (401 Punkte)

Einmal mehr stellt der Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 seine Klasse unter Beweis – Testsieg. Punktgleich mit dem neuen Conti und ebenso ausgewogen.



Goodyear Vector 4Season Gen-3 Wert Punkte Schnee Bremsen, 50 - 0 km/h (40) 22,2 m 37 Fahrsicherheit (30) - 27 Handling (1,2 km), Zeit (15) 1:08,5 min 12 Traktion (40) 3230 N 39 Seitenführung (25) 4,57 m/s 23 Kapitelwertung (150) 138 Nass Aquaplaning, längs (25) 76,5 km/h 19 Aquaplaning, quer (10) - 8 Bremsen, 100 - 0 km/h (40) 51,9 m 32 Fahrsicherheit (45) - 44 Handling (1,8 km), Zeit (20) 1:26,6 min 20 Kreisbahn (Ø 58 m), Zeit (10) 12,21 s 10 Kapitelwertung (150) 133 Trocken Bremsen, 100 - 0 km/h (40) 41,8 m 30 Fahrsicherheit (30) - 30 Handling (2,1 km), Zeit (20) 1:11,9 min 20 Komfort (10) - 8 Rollwiderstand, kg/t (25) 7,10 20 Slalom, 18 m (15) 57,2 km/h 14 Vorbeirollgeräusch 80 km/h (10) 72,7 dB(A) 8 Kapitelwertung (150) 130 Gesamtwertung (450) 401

Platz 1 Ganzjahresreifen – Continental AllseasonContact 2 (401 Punkte)

Mit dem AllseasonContact 2 gelingt es Continental, einen Ganzjahres-Pneu zu bauen, der auf Schnee mehr Grip entwickelt als der Conti-Winterreifen. Top-Ergebnis.



Continental AllseasonContact 2 Wert Punkte Schnee Bremsen, 50 - 0 km/h (40) 22,1 m 38 Fahrsicherheit (30) - 21 Handling (1,2 km), Zeit (15) 1:08,4 min 12 Traktion (40) 3226 N 39 Seitenführung (25) 4,62 m/s 24 Kapitelwertung (150) 134 Nass Aquaplaning, längs (25) 76,5 km/h 19 Aquaplaning, quer (10) - 7 Bremsen, 100 - 0 km/h (40) 49,8 m 37 Fahrsicherheit (45) - 38 Handling (1,8 km), Zeit (20) 1:26,9 min 19 Kreisbahn (Ø 58 m), Zeit (10) 12,33 s 9 Kapitelwertung (150) 129 Trocken Bremsen, 100 - 0 km/h (40) 40,4 m 34 Fahrsicherheit (30) - 28 Handling (2,1 km), Zeit (20) 1:12,8 min 19 Komfort (10) - 9 Rollwiderstand, kg/t (25) 6,58 25 Slalom, 18 m (15) 57,6 km/h 15 Vorbeirollgeräusch 80 km/h (10) 72,5 dB(A) 8 Kapitelwertung (150) 138 Gesamtwertung (450) 401

Platz 3 Ganzjahresreifen – Bridgestone Turanza Allseason 6 (392 Punkte)

Der Bridgestone Turanza Allseason 6 ist zwar auf Schnee der Schwächste, baut aber immer noch genug Grip auf. Hoher Rollwiderstand, ansonsten rundum gut.



Bridgestone Turanza Allseason 6 Wert Punkte Schnee Bremsen, 50 - 0 km/h (40) 21,9 m 39 Fahrsicherheit (30) - 18 Handling (1,2 km), Zeit (15) 1:08,2 min 12 Traktion (40) 3119 N 35 Seitenführung (25) 4,54 m/s 23 Kapitelwertung (150) 127 Nass Aquaplaning, längs (25) 79,3 km/h 22 Aquaplaning, quer (10) - 8 Bremsen, 100 - 0 km/h (40) 48,9 m 40 Fahrsicherheit (45) - 40 Handling (1,8 km), Zeit (20) 1:28,3 min 19 Kreisbahn (Ø 58 m), Zeit (10) 12,48 s 9 Kapitelwertung (150) 138 Trocken Bremsen, 100 - 0 km/h (40) 38,3 m 40 Fahrsicherheit (30) - 28 Handling (2,1 km), Zeit (20) 1:12,5 min 19 Komfort (10) - 9 Rollwiderstand, kg/t (25) 8,45 10 Slalom, 18 m (15) 56,9 km/h 14 Vorbeirollgeräusch 80 km/h (10) 73,8 dB(A) 7 Kapitelwertung (150) 127 Gesamtwertung (450) 392

So haben wir getestet

Harte Testbedingungen bedeuten auch bessere Testergebnisse. Zumindest, wenn die Temperaturen wie bei unserem Test zwischen -10 und -15 °C liegen. Fällt das Thermometer weiter, wird der Abstand zwischen Ganzjahres- und Winterreifen größer. Wer also maximale Leistung bei harten, winterlichen Bedingungen sucht, ist immer noch mit einem reinen Winterreifen am besten bedient. Pirelli, Goodyear und Michelin schlagen sich am besten bei Fahrten durch die weiße Pracht. Meist aber begegnet uns im Winter hierzulande eine nasse Fahrbahn mit Regen, Schneematsch oder geschmolzenem Schnee. Bei diesen Konditionen spielt der Bridgestone Blizzak LM005 seine herausragende Nasshaftung aus und setzt sich von der Konkurrenz ab. Wie gut sie bei Bridgestone derzeit den Dreh raus haben, Gummimischungen auf Nässe abzustimmen, belegt die Tatsache, dass der All-Season-Pneu der Marke absolut gesehen das zweitbeste Ergebnis abliefert – gefolgt vom Ganzjahres-Goodyear, der in dieser Disziplin seinen Winter-Kollegen aussticht. Wegen der unterschiedlichen Konstruktionen und Einsatzziele wäre es aber nicht wirklich fair, alle Probanden in einen Topf zu werfen. Deshalb werten wir Winter- und Ganzjahresreifen getrennt aus. Die drei All-Season-Profile verdienen sich allesamt unsere Empfehlung, auch wenn der Bridgestone Turanza Allseason 6 im Schnee Abstriche verlangt und trotz Enliten-Technologie im Rollwiderstand nur ein durchschnittliches Resultat erzielt.

Foto: Frank Ratering

Unter den Winterreifen indes streichen die Japaner:innen mit dem Blizzak LM005 einen weiteren Testsieg ein, der sich hauptsächlich auf die überragende Nasshaftung des Pneus stützt. Der Goodyear UltraGrip schiebt sich mit einer durchweg starken Leistung auf den zweiten Rang. Dritter wird der Conti TS 870P, der zwar im Schnee etwas schwächelt, dafür aber auf nassem und trockenem Asphalt umso mehr überzeugt. Vierter wird der Pirelli Cinturato Winter 2, der auf Schnee spitze ist, aber genau wie die Pneus von Hankook und Vredestein zu lange braucht, um auf nasser Fahrbahn zum Stehen zu kommen – gemessen am Bridgestone, der zeigt, was technisch möglich ist.

Michelin tritt zum Test noch mit dem Alpin 6 an, der bei Nässe zwar besser mit der Spitzengruppe mithalten kann, aber auf trockener Straße abfällt. Die rote Laterne trägt der Vredestein, der auf Nässe durchweg das Nachsehen hat. Doch für ihn genau wie für den Michelin gibt es bereits einen Nachfolger, der seine Sache besser machen soll. Das gilt im Übrigen auch für den Bridgestone, der mittlerweile auch als Blizzak 6 Enliten angeboten wird. Der nächste Test wird zeigen, ob der Neue sich wieder so souverän gegen die Konkurrenten durchsetzen kann. Und für alle, die auch mit etwas weniger Schneegriffigkeit zurechtkommen, stellen gute All-Season-Pneus sicherlich eine lohnende Alternative dar.

Last but not least: Der Passat Variant beweist im Test, dass er mit allen Reifen in jeder Situation ein verlässlicher, sicherer Wegbegleiter ist. Die tatsächlichen Kurvengeschwindigkeiten, Steigfähigkeiten und Bremswege hängen aber am Ende davon ab, was die Reifen hergeben – man kann es nicht oft genug betonen.

Der Testablauf

1. Schnee

Foto: Frank Ratering

Sämtliche Testfahrten auf verschneiter Strecke haben wir bereits im März 2024 im Sottozero Center in Nordschweden absolviert. Das Prüfgelände wird von Pirelli und Arctic Falls betrieben und befindet sich in der Nähe von Älvsbyn, rund 100 km unterhalb des Polarkreises. Speziell präparierte Strecken ermöglichen vergleichbare und reproduzierbare Ergebnisse – zumindest, solange die Sonne nicht scheint und den Schnee antaut. Darum haben wir tagsüber bei herrlichem Winterwetter fotografiert und nachts bei konstantem Frost zwischen -10 und -15 °C getestet.

2. Nass und Trocken

Foto: Frank Ratering

Die Tests auf den Prüfbahnen im Contidrom, der Teststrecke von Continental nördlich von Hannover, haben wir sogar schon Ende Februar 2024 durchgeführt. Neben den kühlen, aber frostfreien, Temperaturen spielen auch dabei konstanten Bedingungen eine entscheidende Rolle. Wasserstand und Gripverhältnisse müssen bei jedem Testlauf gleich sein, um belast- und vergleichbare Ergebnisse zu erzielen. Disziplinen wie die Aquaplaning-Versuche und das Bremsen auf Nässe verlangen nach speziellen Straßen-Layouts sowie einer geregelten Bewässerung, um stichhaltige Aussagen treffen zu können. Und: Die hochdynamischen Handling-Fahrten erfordern ausreichende Sicherheitszonen entlang der Strecke. Das ist nichts für die öffentliche Straße.

3. Nachtest

Kurz vor Veröffentlichung (Stand: September 2024) haben wir zudem in Stichproben überprüft, ob die Testergebnisse aus dem Frühjahr 2024 aktuell noch gültig sind und die Hersteller keine maßgeblichen Änderungen an ihren Produkten vorgenommen haben. Nur so können wir sicherstellen, dass die von uns getesteten Reifen auch tatsächlich denen entsprechen, die man jetzt im Handel vorfindet.

Das Auto

Für unseren Test stand uns ein VW Passat Variant 2.0 TDI SCR mit 150 PS (110 kW) und Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe zur Verfügung. Grundpreis: 50.510 Euro (Stand: September 2024). Das schicke Mariposit-Metallic (855 Euro) und die adaptive Dämpfung (Fahrdynamikpaket DCC Pro, 1290 Euro) kosten extra. Der klassische Kombi beeindruckt mit enorm viel Platz, feinem Komfort sowie einem selbst während der anspruchsvollen Testprozedur sehr günstigen Kraftstoff-Verbrauch und narrensicheren Fahreigenschaften.

215/55 R 17 – passend zum Beispiel für:

Audi Q2

Citroën C3, C8

DS 3, 4, 4 Crossback

Fiat 500X, Tipo

Ford Focus Active, Mondeo, Puma

Honda Accord, CR-V, HR-V

Hyundai Kona, Sonata

Kia Niro, Optima, Soul, XCeed

Mazda CX-3, 6

MG ZS, ZS EV

Mitsubishi Outlander

Nissan Juke

Opel Ampera, Combo, Insignia

Peugeot 407, 508, Partner

Renault Laguna, Latitude, Scenic

Seat Ateca

Skoda Karoq, Superb, Yeti

Subaru Forester, Legacy, Outback

Suzuki S-Cross, SX4, Vitara

Toyota Camry, Verso, Yaris Cross

VW Arteon, Caddy, T-Roc, Touran

Updates für die Testreifen

Bridgestone bringt mit dem Blizzak 6 Enliten einen Nachfolger des Testpneus auf den Markt. Und der weiterentwickelte Michelin Alpin 7 löst den getesteten Alpin 6 ab. Auch Vredestein überarbeitet sein Wintersortiment: Der Wintrac Pro+ soll mehr Grip im Schnee sowie einen geringeren Rollwiderstand bieten. Im Handel gibt es in der Saison 2024/2025 die alten und neuen Profile parallel.