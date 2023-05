Reifen sind das Bindeglied zwischen Auto und Straße und müssen daher stets besonderen Belastungen standhalten. Umso wichtiger ist es, sie regelmäßig zu pflegen und glänzend zu halten. Doch welche Pflegemittel sind wirklich effektiv und worauf sollte man bei der Wahl achten? Wir stellen einige empfehlenswerte Mittel für den Reifenglanz vor.

Jeder Reifen verfügt über eine bestimmte Lebensdauer und damit sie nicht vor Ablauf ihrer Zeit kaputt gehen, müssen sie vielen Widrigkeiten standhalten können. So schaden vor allem Wetterbedingungen sowie schlechte Straßenverhältnisse Reifen erheblich. Zudem gehören Reifen zu den am meisten beanspruchten Teilen eines Autos. Und gerade deshalb ist eine regelmäßige Reinigung und Pflege der Reifen nicht nur aus ästhetischen Gründen wichtig, sondern auch für die Sicherheit und sogar den Werterhalt des Fahrzeugs.

Vorweg ein erster Helfer, um die Reifen wieder wie neu glänzen zu lassen. Das Glart 451RK Reifenglanzmittel sorgt für einen matten, schwarzen Glanz der Reifenflanken. Es kann zudem der Abnutzung des Gummis und Rissbildung entgegengewirken und zuverlässig Dichtungen sowie Kunststoff- und Gummiteile Ihres Autos. Besonders praktisch: Der mitgelieferte Applikatorschwamm, mit dem sich der Reifenglanz einfach auftragen und verteilen lässt.

Warum sollen Reifen glänzen?

Der Hauptbestandteil eines Reifens ist Kautschuk, eine hartgummiartige Masse. Bei zu viel Sonneneinstrahlung beispielsweise, kann es passieren, dass dieses Material ausbleicht. Zudem wirken beim Fahren und beim Parken ständige Wechsel von hohen und niedrigen Temperaturen auf die Reifen ein. Neben nassen und trockenen Einflüssen durch das Wetter, kann dies dafür sorgen, dass der Kautschuk austrocknet und rissig wird. Ratgeber Bremsenreinigung So wird die Bremse sauber

Sind die Reifen bereits in diesem Zustand, genügt nur noch ein spitzer Stein, um sie ernsthaft zu beschädigen. Ist dann erstmal ein Loch im heruntergekommenen Reifen, lohnt es kaum noch ihn zu flicken. Ist einmal ein Verkauf des Autos geplant? Dann sollte darauf geachtet werden, dass die Reifen Ihres Fahrzeugs schön glänzen. Denn gerade beim Gebrauchtwagenkauf spielt der Zustand der Reifen eine nicht zu unterschätzende Rolle. Er teilt Interessent:innen nämlich in erster Linie mit, wie ernst es die Vorbesitzer:innen mit der Pflege des Autos genommen haben. Damit ist die regelmäßige Pflege des Reifenglanzes enorm wichtig für den Verkaufswert Ihres Autos, sorgt gleichzeitig aber auch dafür, dass Sie sicher auf den Straßen unterwegs sind. Ratgeber Reinigungsknete Lackpflege leicht gemacht

Mit diesen Reifenglanzmitteln halten Sie Ihre Reifen sauber

Wenn die Reifen wieder richtig glänzen sollen, sind professionelle Reifenpflegemittel die erste Wahl. Mit ihrer Hilfe gelingt es recht unkompliziert die Reifen wieder in sattem Schwarz erscheinen zu lassen. Ob Sie dabei auf ein Gel, wie das Sonax Xtreme Reifenglanzgel oder lieber Sprays wie den Tire Detailer von Maddox Detail zurückgreifen, ist Ihnen überlassen, denn unsere Empfehlungen erfüllen alle ihren Zweck.

Sonax Xtreme Reifenglanzgel

Das Reifenglanzgel Xtreme von Sonax kommt in der 500 Milliliter Flasche und reicht so für mindestens 50 Reifen. Durch die Gel-Formel ist das Gummi gut geschützt und beugt Rissbildung und Farbausbleichung vor. Besonders lobten Käufer:innen die einfache Anwendung und den Effekt des Gels.

Meguiar's G7516EU Endurance High Gloss Reifenpflege

Mit der Meguiar's Endurance High Gloss Reifenpflege (473 ml) bekommen die Reifen wieder ein intensives Schwarz. Eine einzigartige Zusammensetzung wirkt dem natürlichen Alterungsprozess aller Gummimischungen entgegen und verhindert Braunfärbung. Laut Kund:innen ist das konzentrierte Gel äußerst ergiebig und mit einem Schaumstoffschwamm leicht aufzutragen, reiht sich im Preis allerdings eher im oberen Bereich ein.

Dr. Wack P21S Reifenglanz

Etwas günstiger kommen Sie bei dem Reifenglanzmittel P21S von Dr. Wack (400 ml) weg. Außerdem sorgt die Spezial-Formel für dauerhaften Glanz bei verblassten Reifen und ist auch nach Fahrten durch die Waschanlage noch gut erhalten. Das Spray lässt sich in etwa 10-15 Zentimetern Entfernung vom Reifen leicht auftragen und reicht insgesamt für bis zu 35 Autoreifen.

Maddox Detail Tire Detailer

Auch der Maddox Detail Tire Detailer (500 ml) verleiht Reifen einen neuen Glanz und schützt vor Austrocknung sowie vor Abnutzung und Rissbildung. Egal ob Winter-, Sommer- oder Ganzjahresreifen, er ist für alle Reifenarten geeignet und vielseitig anwendbar. So ist er auch die Reinigung anderer Kunststoff- oder Gummiteile im Außenbereich von Fahrzeugen nutzbar. Als Spray zudem einfach aufzutragen.

Urban Forests Premium Reifenglanz + Schwamm

Das Reifenglanzgel zur Reifenpflege von Urban Forests (500 ml) verspricht einen lang anhaltenden Glanz für alle Arten von Autoreifen. Mit dem beigefügten Schwamm ist das Gel kinderleicht aufzutragen und laut Kund:innen auch nach einigen Regenfahrten noch immer auf den Reifen erkennbar. Im Preis-Leistungsverhältnis unter den Top-Angeboten dabei.

Liqui Moly Reifenglanzschaum

Um die Reifen wieder neu erstrahlen zu lassen, bietet der auch der Reifenglanzschaum von Liqui Moly (400 ml) Abhilfe. Der geruchslose Schaum sollte möglichst gleichmäßig auf den Reifen gesprüht werden und erstrahlt nach ein paar Minuten Einwirkzeit bereits in einem neuen Glanz.

Wie wird Reifenglanzmittel verwendet?

In den meisten Fällen ist Reifenglanz als Gel oder Spray zu erhalten. Beides ist grundsätzlich ohne großen Mehraufwand aufzutragen und bietet ähnlich starke Ergebnisse. Bei dem Gel ist eine Anwendung mit einem Schaumstoffschwamm oder einem weichen Tuch für das Auftragen zu empfehlen, das Spray dagegen lässt sich einfach sprühen und mit nur noch auf dem Gummi verteilt werden. Wichtig ist bei beiden Methoden eine besonders gleichmäßige Auftragung, sodass sich der neue schwarze Glanz auf dem ganzen Reifen bemerkbar macht.

Wie lang hält der neue Zustand und wann müssen Sie Reifenglanz erneut auftragen?

Die Dauer des neuen Zustands ist ganz unterschiedlich und richtet sich nach verschiedenen Faktoren. Zum Beispiel hängt es davon ab, wie oft das Fahrzeug bewegt wird und vor allem zu welchen Witterungen. Sind die Wetterbedingen extremer, so kann es nötig sein, das Schutzmittel öfter anzubringen. Grundsätzlich wird empfohlen, das Glanzmittel alle paar Wochen neu aufzutragen. Am besten informieren Sie sich aber bei dem jeweiligen Hersteller oder dem Kfz-Mechaniker Ihres Vertrauens nach der genauen Anwendung, um so das bestmögliche Ergebnis für den Reifenglanz zu erzielen.

Gibt es andere Möglichkeiten Reifen zu neuem Glanz zu verhelfen?

Es gibt im Internet dutzende Tipps und Kniffe, um Autoreifen mit Hausmitteln wieder in neuem Glanz scheinen zu lassen. Oft liest man von Cola, Schuhcreme oder sogar Schweinespeck. All diese Mittel mögen zwar einen Effekt auf die Autoreifen ausüben, doch an die Wirksamkeit professioneller Pflege kommen sie nicht heran. Außerdem ist fraglich, wie lange die Dauer von Speck oder Cola als Reifenglanzmittel ist. Daher empfiehlt es sich, lieber auf Mittel mit längerer Glanzwirkung zurück zu greifen.

