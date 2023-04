Wenn Sommer- oder Winterräder über Monate eingelagert werden müssen, sollten die Radsätze sicher aufbewahrt werden. Ein Felgenbaum kann helfen, Beschädigungen und Schmutz zu vermeiden. Wir machen den Produktvergelich.

Gerade bei neuen Alufelgen möchte man unschöne Kratzer vermeiden. Aber auch bei robusten Stahlfelgen kann sich die Anschaffung eines Felgenbaums lohnen. Schließlich ist das eine platzsparende und gleichzeitig praktische Lösung zur Aufbewahrung von Rädern. Und es hilft dabei, mögliche Schäden zu vermeiden, die durch das einfache Stapeln entstehen können. Eine erste Empfehlung ist das Felgenständer-Modell TRF8401 von Walter. Dieser Reifenständer besteht aus hochwertigem Aluminium und kann bis zu vier Kompletträder aufnehmen – vorausgesetzt die Felge misst maximal 17 Zoll und der Reifen hat eine Breite von höchstens 225 Millimetern.



So funktioniert der Reifenwechsel am Auto (Video):

Was ist ein Felgenbaum?

Unter dem Begriff Felgenbaum werden verschiedene Reifenständer-Konstruktionen zusammengefasst, die beim Lagern eingesetzt werden. Häufig verwendet man sie in Garagen, Kellern oder Werkstätten, um Platz zu sparen und Schäden während der Lagerung zu vermeiden. Grundlegend ist der Aufbau eines Felgenbaums simpel. Sein Kernstück ist ein Metallrohr, beispielsweise aus Aluminium gefertigt. Daran befinden sich Auflageteller für die Felgen, die je nach Hersteller auf unterschiedliche Reifenbreiten ausgelegt sein können. Typischerweise sind sie für die horizontale Lagerung von Reifen konzipiert, es gibt aber auch Felgenbaum-Modelle für eine seitliche und somit vertikale Aufbewahrung.

Reifen Reifenwechsel Gilt wirklich "von O bis O"?

Beliebte Felgenbäume im Produktvergleich

Wer sich mit der Anschaffung eines Felgenständers befasst und die Preis-Leistungs-Sieger gegeneinanderstellt, wird beim Vergleich schnell feststellen, dass es eine große Ähnlichkeit in der Funktionsweise, wohl aber Unterschiede beim Preis gibt. Unser Felgenbaum-Vergleich bietet eine Stütze bei der individuell passenden Produktwahl.

Mehr Platz mit dem Stecksystem Pkw-Felgen von Cartend

Dieser Felgenständer von Cartend eignet sich hervorragend für die Lagerung von Sommer- und Winterreifen außerhalb ihrer Saison. Das Modell ist dank eines einfachen Stecksystems schnell montiert und gewährleistet, dass die auf Kunststofftellern gelagerten Reifen keinen Kontakt zueinander haben. Geeignet für eine maximale Reifenbreite von 225 Millimetern. Für zusätzlichen Schutz der Reifen vor Staub und Schmutz kann man außerdem diese passende Schutzhülle für den Felgenständer mitbestellen.



Flexibler PKW-Reifen-Tausch mit Unitec

Der Felgenbaum von Unitec ist eine innovative und platzsparende Lösung für Kellerräume und Garagen mit wenig Platz. Durch die seitliche Aufhängung können die Reifen einfacher einzeln abgenommen werden – diese Art der Lagerung spart zudem etwas Platz. Die vier Haken eignen sich auch für Alufelgen und verhindern Kratzer oder Schrammen, da sich die Räder während der Lagerung nicht berühren. Das Produkt eignet sich für eine Reifenbreite von zehn bis 43 Zentimetern (17 Zoll).



Felgenbaum mit Reifenwagen

Platzsparendes Lagern mit der Option auf eine zwischenzeitliche Änderung des Ablageorts bietet die Kombination aus Felgenbaum und Hubwagen. Hier ist das Angebot sehr vielfältig, da die Produkte auch in Werkstätten häufige Anwendung finden. Unter den Felgenbaum-Testsiegern befinden sich zum Beispiel die Modelle Formula 1 10804 und der Monzana Felgenbaum rot.



Reifenwagen mit Feststellbremse

Eine Variante, die sich auch für große Reifentypen bis zu 285 Millimetern eignet, ist der Felgenbaum 82117 von HP-Autozubehör. Er ist fahrbar und erleichtert den Transport von schweren Reifen beim nächsten Wechsel. Dank des stabilen Handgriffs und den Rädern mit Feststellbremse ist er leicht zu manövrieren und kann sicher geparkt werden. Hersteller HP-Autozubehör inkludiert eine robuste Nylon-Schutzhülle im Lieferumfang, für einen zuverlässigen Schutz vor Schmutz und Beschädigungen.



Gut zu wissen: Benötigt man diese Größen-Ausführung nicht, gibt es auch die Variante HP-Autozubehör 82116 für eine Reifenbreite bis 225 Millimeter.

Fahrbarer Felgenbaum mit Reifenwagen

Dieser fahrbare Reifenständer von Trutzholm eignet sich als platzsparende Aufbewahrungsmöglichkeit für bis zu vier Autoreifen von je 225 Millimeter Breite. Sein stabiles Stahlgestell mit drei großen gummibereiften Rädern und einer Lenkrolle vorne, wie einer Feststellbremse macht ihn sehr handlich und leichtgängig. Die freischwebende Lagerung auf ABS-Kunststoff-Auflageflächen ist optimal, um eine Verformung oder andere Schäden durch äußere Einwirkung zu verhindern. Pluspunkt: Der Felgenbaum wird mit einer Schutzhülle geliefert. Diese fahrbare Variante von Trutzholm punktet mit einer einfachen Montage und hat eine maximale Tragkraft von 100 Kilogramm.



Ist ein Felgenbaum sinnvoll?

Ohne Zweifel ja. Für Autofahrer:innen, die zwei Satz Räder für das eigene Auto nutzt und mindestens einen davon zeitweise in der Garage oder im Kellern lagern, bieten sich die Radständer als guter und sicherer Lagerort an. Denn so haben die Felgen keinen Kontakt zum Boden und zueinander, was Kratzer vorbeugen kann. Des weiteren wird Staunässe am Reifen mit Bodenkontakt verhindert (kann bei liegender Stapel-Lagerung auftreten), Korrosion und und Verschmutzungen so auf ein Minimum reduziert. Dazu kann bei Kauf bereits darauf geachtet werden, ob ein fahrbarer Felgenbaum sinnvoll ist, oder eine stationäre Variante den eigenen Ansprüchen genügt. Ob mit Felgenbaum oder ohne: Reifen und Felgen lagern am liebsten kühl, trocken und mäßig belüfteten Raum ohne direkte Sonneneinstrahlung. So verhindert man frühzeitigen Verschleiß und brüchiges Gummi. Hinweis: Wichtig ist zu prüfen, dass der Reifendruck bei der Einlagerung nicht höher als 3,5 bar sein sollte.

Test Schlagschrauber/Werkzeug (Radwechsel): Test Nützliches Werkzeug für den Reifenwechsel im Test

Warum sollte man Räder auf einem Felgenbaum lagern?

Werterhalt und Langlebigkeit der Reifen sind die beiden grundlegenden Motivationen für die Anschaffung eines Felgenbaums. Die freischwebende Lagerung verhindert die Bildung von Schwitzwasser am Rad, die zu Korrosion an Alu- und Stahlfelgen fführen kann. Auch eine Verformung sowie die Bildung von Druckstellen oder Unwuchten kann somit ausgeschlossen werden. In Kombination mit einer Schutzhülle bleiben die Reifen zusätzlich vor Schmutz und Staub gefeit.

Ratgeber Elektrischer Wagenheber So werden Radwechsel zum Kinderspiel

Felgenbaum oder Wandhalterung?

Diese Entscheidung hängt von den persönlichen Bedürfnissen ab. Eine Wandhalterung wie die von ECD eignet sich für einen einzelnen Reifensatz und bietet die Möglichkeit, die Reifen weiter weg vom Boden aufzubewahren. So kommen die Reifensätze bei anderen Tätigkeiten im Keller oder der Garage weniger in die Quere, doch dafür muss der nötige Platz an der Wand erst einmal vorhanden und nicht anderweitig verplant sein.



Felgenbaum oder Reifenregal?

Auch bei dieser Frage kommt es auf die persönlichen Vorlieben und Gegebenheiten vor Ort an. Ein Felgenbaum eignet sich gut für die Aufbewahrung eines einzelnen Satzes und bietet mehr Flexibilität. Ein Reifenregal, wie zum Beispiel von Deuba, kann im Vergleich dazu auch mehrere Reifensätze aufnehmen und bietet alternativ Fläche für anderes Lagergut. Dafür wird jedoch auch deutlich mehr Platz in der Garage oder im Keller benötigt, als mit einem Felgenbaum.



Auch interessant: