Größe: Reifentaschen müssen zwingend der Radgröße entsprechen. Wichtig sind sowohl der Durchmesser in Zoll als auch die Reifenbreite. Die Taschen sollten weder zu locker noch zu eng anliegen, um Transport und Lagerung zu vereinfachen. Tipp: Besonders bei Offroad-Reifen ist zudem die Reifenhöhe ausschlaggebend und muss beim Kauf bedacht werden!

Atmungsaktiver Stoff: Ist der Keller oder die Garage nicht komplett trocken oder der Reifen noch vor der Einlagerung mit Wasser in Kontakt gekommen, kann Schwitzwasser in der Hülle entstehen. Ein atmungsaktives Material sorgt so für trockene Räder und beugt Korrosion und Alterung vor.