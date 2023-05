Das Platzangebot ist fürstlich: Vorn thront man herrschaftlich und auch in der zweiten Reihe empfängt der Range seine Reisenden in opulenter Weite.

Seit 2022 rollt der Range Rover in fünfter Generation vom Band. Optisch geglättet und technisch stark aufgewertet, verheißt der Edel-Offroader noch mehr Luxus. 2023 erhält der Brite ein sanftes Update – vor allem die Plug-in-Hybride betreffend. Das ist der Preis!

Preis: Range Rover (2022) ab 135.800 Euro

Seit 2022 ist der Range Rover – der große Bruder von Evoque, Sport und Velar – in der aktuellen Generation erhältlich, 2023 spendiert die Edelmarke ihrem luxuriösen SUV ein sanftes Update. Die Preise starten bei 135.800 Euro (Stand: Mai 2023) für die "Basisvariante". Darüber hinaus sind auch der Range Rover SE, HSE, Autobiography und SV verfügbar. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Der Land Rover Defender (2022) im Fahrbericht (Video):

Antriebe: Sechszylinder-Benziner & -Diesel, Plug-in-Hybride und V8-Benziner

Mit dem Update sind die beiden Plug-in Hybridantriebe mit mehr Leistung und größerer elektrischer Reichweite erhältlich. Ein neuer Elektromotor mit jetzt 160 kW Leistung ergibt mit dem bekannten 3,0-Liter-Sechszylinder-Biturbobenziner 460 PS (338 kW) statt 440 PS (324 kW) in der kleineren (P460e) und 550 PS (405 kW) statt 510 PS (375 kW) bei der größeren Version (P550e). Die maximale elektrische Reichweite beträgt bis zu 121 Kilometer, was einem Plus von acht Kilometern entspricht. Im Alltagsbetrieb soll der Range 94 Kilometer rein elektrisch fahren können. Neuigkeiten gibt es darüber hinaus bei der Topmotorisierung zu vermelden: Den 4,4-Liter-V8-Biturbobenziner (P530) wird erstmalig mildhybridisiert. Außerdem ist er im Range Rover SV in einer noch stärkeren Ausführung zu haben: als P615 mit 615 PS (452 kW) Leistung und einem maximalen Drehmoment von 750 Newtonmeter. Der 400 PS (294 kW) starke 3,0-Liter-Reihensechszylinder-Biturbobenziner (P400) bleibt ebenso im Programm wie die der 3,0-Liter-Reihensechszylinder-Biturbodiesel in den drei Leistungsstufen 249, 300 und 350 PS (183, 221 und 258 kW) mit den Bezeichnungen D250, D300 und D350.

Die Konkurrenten:

Exterieur: Reduziertes Design, moderne Wirkung

Auch wenn man dem Range Rover (2022) seine Abstammung auf den ersten Blick ansieht, präsentiert sich der Brite doch mit zahlreichen frischen Ideen und so zeitgemäß wie nie. Durch sein reduziertes Design wirkt er viel moderner als sein Vorgänger: Versenkte Türgriffe, scheinbar nahtlos in die Karosserie integrierte Glasflächen und ein überraschend progressives Heck mit extrem schmalen, aber lichtstarken Rückleuchten verleihen dem Range eine wohldosierte Prise Coolness, ohne sein distinguiertes Wesen zu verraten. Nebenbei glänzt die zum größten Teil aus Alu gefertigte Karosserie mit einem sehr günstigen Luftwiderstand.

Interieur: Hochwertig, edel und digital

Foto: Land Rover

Im Interieur präsentiert sich der noble Range Rover (2022) bis ins Detail hochwertig und konsequent edel. Das Platzangebot im Innenraum ist fürstlich: Vorn thront man herrschaftlich und auch in der zweiten Reihe empfängt der Range seine Reisenden in opulenter Weite. Das gilt besonders, wenn man statt der Dreier-Rückbank die exquisiten Einzelsitze im Fond wählt. Noch geräumiger zeigt sich die Variante mit langem Radstand (plus 20 cm), die es auf Wunsch sogar mit einer dritten Sitzreihe gibt. Für sonniges Ambiente sorgt ein serienmäßiges Panoramaglasdach. Und selbstverständlich führt der Range die Tradition der horizontal geteilten Heckklappe fort, inklusive der optional darin integrierten Picknick-Sessel.

Das Infotainmentsystem Pivi Pro wurde im Zuge des Updates 2023 weiterentwickelt. In neugestalteten Leisten an beiden Seiten des 13,1-Zoll-Touchscreens befinden sich nun Schieberegler zur Bedienung von Audiolautstärke und Innenraumklima – unabhängig davon, welche Menüansicht auf dem Display gerade erscheint. Range Rover gibt an, dass fast 80 Prozent aller Funktionen in maximal zwei Schritten vom Hauptmenü aus erreicht werden können. Zur einfachen Bedienung ist auch Amazon Alexa an Bord. Over-the-Air-Updates halten das Infotainmentsystem aktuell.

Assistenzsysteme: Country Road Assist neu an Bord

Um den Reisekomfort an Bord des Range Rover (2022) weiter zu perfektionieren, hat der Autobauer besonderes Augenmerk auf lineare Reaktionen gelegt – das soll die Auswirkungen von Reisekrankheit minimieren. Die Basis dafür bildet die neue MLA-Flex-Plattform (Flexible Modular Longitudinal Architecture), die eine um 50 Prozent höhere Torsionssteifigkeit bietet. Der 48-Volt-Wankausgleich, die neu konstruierte Fünflenker-Hinterachse sowie die serienmäßige Allradlenkung versprechen präzise Reaktionen auf Lenkimpulse und sollen zusammen mit der adaptiven Luftfederung für zeitgemäße Dynamik und einen herausragenden Komfort sorgen – trotz der auf Wunsch bis zu 23 Zoll großen Räder. Das elektronisch geregelte Fahrwerk ist zudem in der Lage, das Fahrzeug etwa auf nahende Kurven vorzubereiten. Zudem kann der Range sein Niveau ausgleichen und sich um bis zu 60 Millimeter absenken oder maximal 145 Millimeter anheben. Damit ist er auch weiter für den Offroad-Einsatz perfekt gerüstet, wo er dank Allrad, Untersetzungsgetriebe, elektronisch geregelter Differenzialsperre (Mitte und Hinterachse) sowie ausgefeilter Traktionssysteme kaum aufzuhalten ist. Die zulässige Zuglast beträgt volle 3,5 Tonnen.

Neu durch das Update ist der "Country Road Assist" des adaptiven Tempomaten: Dieser nutzt Navigationsdaten, um die gewählte Geschwindigkeit einzustellen. Dabei werden Kurven ebenso berücksichtigt und verarbeitet wie Änderungen des Tempolimits. Selbstständig passt der Range Rover (2022) die Geschwindigkeit entsprechend an. Premiere feiert auch die adaptive Offroad-Geschwindigkeitsregelung. Sie hilft, anspruchsvolle Bedingungen im Gelände zu meistern, indem sie entsprechend der Bodenverhältnisse ein stetiges Vorankommen gewährleistet. Vier Komfortprogramme stehen zur Auswahl, in deren Rahmen das System die jeweils zum Untergrund passende Geschwindigkeit auswählt.

Fahreindruck: Grenzenloser Luxus

Natürlich hat die Konkurrenz mächtig aufgeholt, doch der König der SUV sitzt fest auf seinem Thron. Die Gründe dafür sind vielfältig: ein modernes und trotzdem unverkennbares Design, mehr Luxus und noch mehr Auswahl, viel neue Technik für ein neues Fahrerlebnis und eine üppige Motorenpalette, die keine Wünsche offen lässt. Dazu kommen ein paar wunderbar englische Eigenheiten wie die Picknick-Bank auf der geteilten Heckklappe – vom Steuer des neuen Range Rovers (2022) aus betrachtet, ist und bleibt Britain einfach Great.