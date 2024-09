Erneutes Facelift für den GLS?

An der Front machen sich getarnte Kühlergrill- und Lufteinlasspartien bemerkbar. Ob Mercedes hier tiefer in das Umstyling geht?

Wenn es groß, luxuriös und mit SUV-hohem Sitz sein soll, kommen hierzulande vor allem X7 und GLS infrage. Das Mercedes GLS Facelift (2023) und das durch einen Erlkönig angekündigte 2024er-Facelift sollen die Kundschaft abspenstig machen. Ob sich an den Motoren und am Preis etwas verändert, verraten wir hier!

Preis: Mercedes GLS Facelift (2023) ab 110.021 Euro

Ende 2019 kam die aktuelle Generation des Mercedes GLS auf den Markt, 2023, zur Hälfte der Laufzeit, folgt das Mercedes GLS Facelift. Deswegen gibt es das Update nicht nur für den GLS im Serientrimm, sondern auch als AMG und Luxusableger Maybach. Das Facelift des größten SUV der Marke ist seit Herbst 2023 bei den Händlern. Mit Preisen ab 110.021 Euro (Stand: September 2024) schob der Hersteller den Startpreis nochmal ein gutes Stück nach oben. Im Spätsommer 2024 taucht überraschend ein neuer Erlkönig des GLS auf, der auf ein weiteres Facelift – vermutlich noch 2024 – hinweist. Ob und wie hoch ein Preisaufschlag für das Mercedes GLS Facelift (2024) ausfällt lässt sich zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen. Wir gehen von einer leichten Preissteigerung aus.

Antrieb: GLS Facelift (2023) mit bis zu 517 PS

Unter der Haube ändert sich mit dem Mercedes GLS Facelift (2023) nichts. Es gibt auch künftig keinen Plug-in-Hybrid und natürlich erst recht keine voll elektrische Variante – der 48 V-Mildhybrid muss gegen die Gewissensbisse genügen. Dafür findet sich jedoch eine stattliche Motorenpalette mit mehr Auswahl als bei der Konkurrenz im Katalog. So stehen allein für das Grundmodell zwei Reihensechszylinder-Diesel mit 3,0 l Hubraum und 269 PS (218 kW) im 350d oder 367 PS (270 kW) im 450d, ein Sechszylinder-Benziner mit ebenfalls 3,0 l und 381 (280 kW) PS im GLS 450 oder ein 4,0-l -V8 mit 517 PS (380 kW) im GLS 580 bereit. Die stärksten Versionen sind den Ablegern vorbehalten: So kommt bei Maybach der 4,0 l große V8 des 600ers mit dann 557 PS (410 kW) zum Einsatz. Und AMG beweist mit einem 612 PS (450 kW) starken GLS 63, dass Masse nicht immer träge sein muss.

Exterieur: Kleine Retuschen zum Facelift

Optisch tut sich mit dem Mercedes GLS Facelift (2023) recht wenig im Vergleich zum Vorgänger. Wie zuletzt schon der kleine Bruder GLE bekommt auch das Mercedes GLS Facelift (2023) neue Leuchten und einen neuen Kühlergrill spendiert. Die Frontschürze ändert der Hersteller ebenfalls. Die Heckleuchten erhalten eine neue Signatur und die Umfeldbeleuchtung wird mit neuen Lichtspielen ausgestattet. An den Grundmaßen des 5207 mm langen, 1956 mm breiten und 1823 mm hohen Kolosses ändert sich dabei freilich wenig.

Interieur: Aktualisierte Software

Foto: Mercedes

Im Innenraum des Mercedes GLS Facelift (2023) wird vor allem das Infotainment auf den neuesten Stand gebracht. Die Grafiken werden dafür aufgefrischt, es gibt neue Anzeigestile und mehr Optionen zur Personalisierung. Außerdem spendiert Mercedes den bis zu fünf Mitfahrenden im Fond GLS auf Wunsch drei eigene große Bildschirme.

Mercedes GLS Facelift (2024): Erlkönig aufgetaucht

Foto: SH Proshots

Obwohl der Mercedes GLS erst 2023 mit dem letzten Facelift aufgefrischt wurde, taucht im Spätsommer 2024 ein neuer Erlkönig zum GLS auf. Er deutet auf eine Modellpflege hin, die vielleicht noch 2024 erscheint. Der Erlkönig des Mercedes GLS Facelift (2024) zeigt sich dabei mit einer getarnten Front- und Heckpartie. Trotz Tarnung lässt sich unschwer erkennen, dass Mercedes die Frontscheinwerfer und die Heckleuchten aktualisiert. Dabei passt der Hersteller die Leuchtengrafik (Stern-Signatur in den Heckleuchten) an jene aus bereits bekannten Modellen an. An der Front erwarten wir aufgrund der üppigen Abdeckungen neue Kühlergrilldesigns und auch eine veränderte Schürze. Für den Innenraum lässt sich bislang nur vermuten, dass das Luxus-SUV wieder mit der neuesten Infotainment-Technik versorgt wird. Den Bildern ist zu entnehmen, dass sich hinter dem Steuer nun ein breiter, frei schwebender Bildschirm befindet. Änderungen an der Motorenpalette sehen wir als eher unwahrscheinlich an.