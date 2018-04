Der Porsche Boxster wird seit 1996 produziert, die erste Generation orientierte sich stark an der 2003 vorgestellten Studie Boxster Concept. 2004 kam die zweite Modellreihe auf den Markt, die 2009 ihr erstes Facelift erhielt. Die Basismotorisierung des Boxster war ein 255 PS starker 2,9-Liter-Boxer mit sechs Zylindern. Beim sportlicheren S-Modell wuchs der Hubraum auf 3,4 Liter und die Leistung stieg auf 310 PS. In Form des Porsche Boxster Spyder und der Black Edition gab es außerdem zwei 320 PS starke Sondereditionen. Die dritte Generation feierte 2012 ihren Marktstart und wurde erneut als Boxster, Boxster S und später als Boxster Spyder angeboten. Zum Facelift im Frühjahr 2016 wurden die bisher eingesetzten Sechszylinder-Saugmotoren durch Vierzylinder-Boxer mit Turbo-Aufladung ersetzt, außerdem wurde der Boxster genau wie sein geschlossener Bruder Cayman in die neue Baureihe Porsche 718 eingegliedert.