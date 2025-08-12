Elektro-Cabrios und elektrische Roadster sind und bleiben wohl eine echte Seltenheit auf dem Neuwagen-Markt. Wir zeigen, welche Modelle aktuell erhältlich sind oder demnächst auf den Markt kommen.
Welche Elektro-Cabrios oder E-Roadster gibt es derzeit?
Wer ein elektrisches Cabrio kaufen möchte, hat aktuell nur eine sehr geringe Auswahl an Neuwagen. Stand August 2025 sind lediglich vier Modelle bestellbar. Diese setzen sich – den Roadster von MG einmal ausgeklammert – aus einem Sportwagen im Luxussegment, einem Spaßmobil im Buggy-Style und einem Kleinstwagen zusammen. Ein sportlicher E-Roadster zu einem halbwegs bezahlbaren Preis ist also weiterhin die Ausnahme. Welche elektrischen Open-Air-Modelle bereits erhältlich sind und was die Hersteller in Sachen Elektro-Cabrio sonst noch so in Petto haben, zeigt die AUTO ZEITUNG in der Bildergalerie. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon
Warum sind elektrische Open-Air-Modelle so rar gesät?
Die geringe Zahl an Elektro-Cabrios und E-Roadster hängt vor allem mit den technischen und wirtschaftlichen Herausforderungen zusammen. Offene Karosserien erfordern eine besonders steife Struktur, die bei E-Fahrzeugen wegen der schweren Batterie zusätzliches Gewicht, weitere Entwicklungsarbeit und nochmals höhere Kosten bedeutet. Gleichzeitig bedienen Cabrios nur eine kleine Nische, was die Rentabilität neuer Modelle erschwert. Viele Hersteller konzentrieren sich daher zunächst auf volumenstarke Segmente wie SUV oder Limousinen, bevor sie speziellere Karosserieformen elektrifizieren.