Der Erlkönig mutet durch die mit Schaum ausgefüllten Radhäuser kurios an, meldet mit dem auffälligen Heckspoiler und dem (noch) mäßig eingepassten, doppelflutigen Mittelauspuff in einem ausgeprägten Diffusor aber ernsthafte Ansprüche an.

Prototypen an der Nürburgring-Nordschleife geben handfeste Indizien auf einen Porsche 718 Cayman GT4 RS. Zumal Porsche-Entwickler August Achleitner schon vor Monaten von einem Sechszylinder-Boxer im Cayman sprach – ohne Turboaufladung, aber aber mit viel Leistung!

Spart sich Porsche den 718 Cayman GT4 und entwickelt direkt und einzig den Porsche 718 Cayman GT4 RS? Übereinstimmenden Medienberichten sowie einem brisanten und wie auch wieder gelöschten Instagram-Beitrag vom australischen Porsche Centre Brisbane zufolge ist ein GT4 RS mit einem Vierliter-Sechszylinder-Boxer auf dem Weg. Die Gerüchte werden zudem erstmalig von einem interessanten Prototypen an der Nürburgring-Nordschleife untermauert, die mutmaßlich den neuen Porsche 718 Cayman GT4 RS zeigen. Der Erlkönig mutet durch die mit Schaum ausgefüllten Radhäuser kurios an, meldet mit dem zur Sicherheit des Testfahrers installierten Überrollbügel, dem auffälligen Heckspoiler und dem (noch) mäßig eingepassten, doppelflutigen Mittelauspuff in einem ausgeprägten Diffusor aber ernsthafte Ansprüche an. Beim Motor könnte es sich um eine Weiterentwicklung der Maschine aus dem GT3 RS und dem 911 R handeln, die aber erwartungsgemäß weniger leistet. Statt 500 PS dürften aber immer noch rund 450 PS im Heck des Porsche 718 Cayman GT4 RS wüten!

Neuer Porsche 718 Cayman im Video:

Erste Fotos vom Porsche 718 Cayman GT4 RS