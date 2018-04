Mit dem Porsche Macan bringt der Sportwagenbauer aus Zuffenhausen Anfang 2013 sein zweites SUV auf den Markt. Momentan befindet sich das Fahrzeug in der ersten Modell-Generation. Der kompakte Allradler rollt im Werk Leipzig vom Band. Preislich wird der Macan als Einstiegsbaureihe von Porsche positioniert, für Vortrieb sorgen verschiedene Benzin- und Dieselmotoren. Die Zulassungen des Wagens steigen von Jahr zu Jahr weiter an. Seit Marktstart bis einschließlich Dezember 2017 wurden über 30.000 Macan in Deutschland zugelassen.