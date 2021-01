Goodwood Festival of Speed 2021: Tickets Der Termin für das Festival of Speed 2021 steht fest

Nach der Absage 2020 werden beim Goodwood Festival of Speed 2021 wieder die spektakulärsten Supersportwagen der Welt in Südengland erwartet. >> Mehr zum Thema Sportwagen

Nach der Corona-bedingten Absage 2020 soll das Goodwood Festival of Speed 2021 wieder für vier Tage (8. bis 11. Juli) zum Nabel der PS-starken Autowelt werden. Wir haben alle Informationen zum Programm und zu den Ticketpreisen!

Musste das Goodwood Festival of Speed 2020 noch wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden, wollen die Veranstalter vom 8. bis zum 11. Juli 2021 einen neuen Anlauf wagen. Dann sollen bei der Veranstaltung im südenglischen Westhampnett bei Chichester wieder der Motorsport und die spektakulärsten Sportwagen der Welt gefeiert werden. Mittelpunkt soll auch 2021 das 1,86 Kilometer lange Bergrennen vor dem Goodwood House sein. Wird der Rekord des VW ID.R geknackt? Der Elektro-Sportwagen unterbot 2019 die langjährige Bestzeit von Nick Heidfeld um 0,42 Sekunden. Im Mittelpunkt des Goodwood Festival of Speed 2021 sollen diesmal die größten Allrounder des Motorsports stehen. Rennfahrer, Hersteller und Teams, die in verschiedenen Rennserien und Disziplinen große Erfolge feiern konnten. Mehr zum Thema: Das ist der McLaren GT

Der VW ID.R fährt Goodwood-Rekord (Video):

Tickets für das Goodwood Festival of Speed 2021