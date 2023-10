Frischwasser wird in einem 100 l großen, Abwasser in einem 92 l fassenden Tank mitgeführt.

Der Pössl Roadcruiser (2023) gehört zu den Wohnmobilden der Größe 640 und es gibt ihn auch als Revolution und XL. Das sind die Unterschiede innen und die Preise.

Mit einer Länge von 6360 mm ordnet sich der Pössl Roadcruiser der D-Line in die Kategorie der 640er-Camper ein. Er ist zudem 2050 mm breit und 2580 mm beziehungsweise als Revolution oder XL 2830 mm hoch. Außerdem bieten die beiden höheren Versionen eine um 500 kg höhere Anhängelast von 3000 kg. Die Zuladung sinkt jedoch von 490 kg im Standard-Roadcruiser auf 440 kg in der Revolution- und der XL-Version. Auch beim Preis gibt es Unterschiede: Der Pössl Roadcruiser startet bei 57.999 Euro, als Pössl Roadcruiser XL kostet der Camper mindestens 60.499 Euro und wer mit dem Pössl Roadcruiser Revolution auf Reisen gehen möchte, muss mit 61.999 Euro rechnen. Zu erwähnen sei, dass die günstigsten Preise immer für die Modelle auf Peugeot und Citroën gelten. Die Roadcruiser-Varianten auf Fiat-Basis sind teurer (59.999, 61.499 und 63.999 Euro, alle Preise: Stand Oktober 2023). Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Gebrauchtes Wohnmobil kaufen – 10 Tipps im Video:

Innenraum: Viel Platz für zwei Personen

Egal ob als Pössl Roadcruiser (2023), Roadcruiser Revolution oder Roadcruiser XL, innen bietet der Camper aus der D-Line Schlafplätze für zwei, optional für drei Personen. Die vorderen Sitze sind drehbar und der Fahrersitz höhenverstellbar. Über dem Fahrerhaus befindet sich ein großer Stauraum. Hängeschränke und Boxen in der Sitzbank bieten weiteren Stauraum. Der Tisch und die Küchenarbeitsplatte sind erweiterbar und der Zweiflammen-Kocher dient dank Glasabdeckung als zusätzliche Ablage. Der 84 l große Kompressorkühlschrank ist durch eine erhöhte Position gut zu erreichen und beinhaltet ein Gefrierfach mit sechs Litern Volumen.

Frischwasser wird in einem 100 l fassenden, Abwasser in einem 92 l großen Tank mitgeführt. Der Boiler heizt ein Wasservolumen von 10 l. Für die Gasversorgung sorgt ein Kasten für zwei Elf-Kilo-Flaschen. Die beiden serienmäßigen Schlafplätze (1980 x 1900 mm, bzw. 2080 x 1900 mm im XL) befinden sich im Heck, das optionale Einzelbett (1800 x 700 mm) quer zur Schiebetür. Die Besonderheit im Pössl Roadcruiser Revolution: Das Bett lässt sich elektrisch nach oben fahren, um darunter Stauraum für Fahrräder oder ähnliches zu schaffen.

Ähnliche Wohnmobile:

Basisfahrzeuge: Boxer, Jumper oder Ducato

Mit dem Pössl Roadcruiser (2023) bietet die D-Line des Herstellers einen Camper an, der entweder auf Basis des Fiat Ducato, des Peugeot Boxer oder des Citroën Jumper. Es besteht die Wahl zwischen dem Jumper oder Boxer mit 2,2-l-HDI-Vierzylinder und 140 PS (103 kW) oder 165 PS (121 kW). Alternativ dazu gibt es den Ducato mit 2,2-l-Motor und 140 PS (103 kW) oder 178 PS (131 kW). Was die Assistenten und Ausstattung betrifft, so kostet eine akustische Einparkhilfe hinten Aufpreis, ebenso eine Klimaautomatik oder ein Notbremsassistent. Auch der Totwinkelwarner ist optional. Notbrems-, Spurhalte-, Fernlichtassistent m. Schilderkennung und Licht-/Regensensor gibt es im Paket für 1149 bis 1249 Euro (je nach Basisfahrzeug). Wer den Fiat mit dem Neunstufen-Automatikgetriebe in den Campingurlaub fahren möchte, zahlt 3799 Euro extra.