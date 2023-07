Das Facelift des neuen Peugeot E-2008 steht in den Startlöchern.

Der Elektrolöwe, das neue Peugeot E-2008 Facelift (2023), lädt ein zur ersten Testfahrt und überzeugt mit einem stärkeren Motor.

Drei senkrechte Tagfahrleuchten, der überarbeitete Kühlergrill und eine neue Heckleuchten-Signatur sind die augenfälligsten Veränderungen, die das neue Peugeot E-2008 Facelift (2023) kennzeichnen. Innen bleibt es beim i-Cockpit, das neuerdings von einem in allen Varianten serienmäßigen 10-Zoll-Touchscreen flankiert wird. Zur ersten Testfahrt mit dem Stromer ändert sich aber nicht nur die Schreibweise: Statt einem kleinen e steht der Baureihen-Bezeichnung nun ein großes E voran. Die Änderungen unter dem Blech fallen wesentlich umfangreicher aus. Ein Elektromotor mit 115 kW (156 PS) erweitert nicht nur das Antriebs-Portfolio, sondern auch die Reichweite. Nach WLTP-Norm sollen dank der von 50 auf 54 kWh gesteigerten Batteriekapazität bis zu 406 Kilometer ohne Nachladen möglich sein. Das Leistungsplus ist aber auch im Alltag deutlich spürbar. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Das neue Peugeot-Markenlogo (2021) im Video:

Erste Testfahrt im Peugeot E-2008 Facelift (2023)

Beim Tritt auf das Strompedal des neuen Peugeot E-2008 Facelift (2023) erfolgt der Durchzug nachdrücklicher als bei der bisherigen Version mit 100 kW (136 PS). Der Sprintwert von Null auf 100 km/h in nur 9,0 Sekunden und 150 km/ Höchstgeschwindigkeit machen den neuen E-2008 zweifellos zum Vollwertauto für alle Gelegenheiten. Dabei soll der Verbrauch laut Peugeot im Rahmen bleiben. Als vorläufigen Wert gibt der Hersteller 15,4 kWh/100 km an. Unterwegs auf der ersten Testfahrt lässt sich feststellen, dass der hohe Geräuschkomfort erhalten blieb: Auch der erstarkte Löwe geht flüsterleise ans Werk. Dazu passt der sämige Federungskomfort auf südspanischen Landstraßen auf den ersten Testkilometern. Bodenwellen zum Beispiel werden geschmeidig und ohne lästiges Nachwippen der Hinterachse weggebügelt. Die bequemen Sitze machen auch längere Strecken erträglich. Wie gut der Fahrer freilich mit dem i-Cockpit zurecht kommt, hängt von der persönlichen Statur ab. Passen Größe, Sitz- und Lenkradeinstellung, hat man am Steuer freie Sicht auf die Instrumente. Über den genauen Preis hält sich Peugeot noch bedeckt. Es ist aber davon auszugehen, dass der Einstiegstarif für die Stromer-Variante bei etwa 40.000 Euro liegen wird. Davon abgesehen, bleibt es für den renovierten 2008 bei den bekannten Ausstattungslinien "Active", "Allure" und "GT".

Die Konkurrenten:

Technische Daten des Peugeot E-2008 Facelift (2023)

AUTO ZEITUNG 15/2023 Peugeot E-2008 Technische Daten Motor permanenterregte Synchronmaschine Getriebe/Antrieb Konstantübersetzung; Vorderradantrieb Systemleistung 115 kW/156 PS Max. Drehmoment 320 Nm Spannung/Batterie-Kapazität 400 Volt/54 kWh (brutto) Karosserie Außenmaße (L/B/H) 4304/1550 (1987)*/1523 mm !--endfragment-->!--startfragment--> Leergewicht/Zuladung 1548/482 kg!--endfragment-->!--startfragment--> Kofferraumvolumen 434-1467 l!--endfragment-->!--startfragment--> Fahrleistungen (Werksangaben) Beschleunigung (0-100 km/h) 9,0 s Höchstgeschwindigkeit 150 km/h Verbrauch auf 100 km 15,4 kWh Reichweite 406 km Kaufinformationen Basispreis (Testwagen) k.A. Marktstart k.A.