Aus Funky Cat wird Ora 03

Mit dem GWM Ora 03 hat der chinesische Mutterkonzern Great Wall Motors (GWM) einen elektrischen Kleinwagen im Programm. Vor der großen Umbenennung war das Modell unter dem Namen Ora Funky Cat bekannt. Wir nennen alle relevanten Infos wie Preis und Reichweite der kleinen "Katze".

Preis: GWM Ora 03 (2023) ab 26.990 Euro

Bereits seit 2023 ist der GWM Ora 03 auf dem deutschen Markt erhältlich. Wem der Name dennoch gänzlich unbekannt ist, sei verziehen. Denn zum Jahreswechsel 2023/2024 fand im Hause von Great Wall Motors (GWM) eine große Umbenennung statt, die auch die eigenen Submarken Ora und Wey betrafen. So fahren nun alle Modelle unter dem Namen GWM, während die Submarken selbst für Produktlinien stehen. Aus dem Ora Funky Cat wurde so der GWM Ora 03. Mit der Namensänderung blieb die Technik des elektrischen Kleinwagens allerdings gleich. Die Preise des Ora 03 beginnen bei 26.990 Euro (Stand: September 2024) im Online-Konfigurator.

Der GWM Ora 03 (2023) im Fahrbericht (Video):

Antriebe: Bis zu 420 km Reichweite

Damit der elektrische Kompakte auch ordentlich vorwärtskommt, legt sich ein permanenterregter Synchronmotor mit 126 kW (171 PS) ins Zeug. Strom bezieht das Aggregat wahlweise aus einer 47,8-kWh-Batterie (Nettokapazität: 45,4 kWh) oder aus einem 63,1-kWh-Stromspeicher (Nettokapazität: 59,3 kWh). Mit der größeren Batterie erreicht der GWM Ora 03 (2023) die 100-km/h-Marke nach 8,2 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit wird bei 160 km/h abgeregelt. Die Reichweite nach WLTP-Norm beträgt 310 km mit dem kleineren Akku (Stromverbrauch: 16,7 kWh), der große schafft bis zu 420 km (Stromverbrauch: 16,5 bis 16,8 kWh). An der Schnellladestation hat die Ora-Besatzung je nach Batterie-Paket zwischen 50 und 59 min Zeit, sich dem Infotainment zu widmen, bevor sie mit zu 80 Prozent gefüllten Energiespeichern weiterreist. An der Wallbox beträgt die Ladezeit zwischen 5,5 und 6,5 h.

Exterieur: Sympathisches Retrodesign

Der GWM Ora 03 (2023), ehemals Ora Funky Cat, macht mit seinem Retrodesign auf sich aufmerksam. Die kompakten Maße von nur 4235 mm Länge, 1603 mm Breite (mit Außenspiegeln: 1825 mm) verleihen dem elektrischen Kleinwagen eine gewisse Niedlichkeit, die die Kulleraugen-artigen Frontscheinwerfer unterstreichen. Dabei tritt der Kleine durchaus unkonventionell auf. Dafür genügt ein Blick auf die Heckpartie des Ora 03. Dort, wo sich bei anderen Autos die Heckleuchten befinden, schaut man beim GWM auf lackiertes Blech. Die Heckleuchten sind nämlich als Lichtleiste in die Heckscheibe integriert worden. Das sorgt sowohl bei Tag als auch bei Nacht für ein eigenständiges und ausgefallenes Bild im Straßenverkehr. Auch farblich zeigt sich der GWM Ora 03 selbstbewusst: Ab Werk sind eine Vielzahl an Farben und Farbkombinationen verfügbar. Wem der GWM allerdings zu zahm aussieht, kann unter den verschiedenen Ausstattungsvarianten auch den Ora 03 GT ordern, der sich mit einer betont sportlichen Front (mit großen "Kühlöffnungen") und mit einer großzügigen Verspoilerung rundum zeigt.

Interieur: Wertige Verarbeitung, moderne Ausstattung

Auch im Innenraum zeigt sich der GWM Ora 03 (2023) als ein verspielter Zeitgenosse. Der Hersteller bietet hier verschiedene Farblayouts an. Bis auf das üppig bestückte Multifunktionslenkrad finden sich im Innenraum des Ora 03 (ehemals Ora Funky Cat) nur wenige Knöpfe. Lediglich die Mittelkonsole wartet mit einer wertig wirkenden Kippschalter-Reihe auf. Die beiden Digitaldisplays zeigen eine hohe Auflösung. Nicht sichtbar, dafür aber umso erstaunlicher ist die Leistungsfähigkeit der Sprachbedienung, gespickt mit jeder Menge künstlicher Intelligenz. Sagt man unterwegs zum Beispiel "Mir ist langweilig", beginnt der Ora 03, ein Quiz zu spielen. Gibt man unterwegs die Anweisung, ein Fenster zu öffnen, registriert die Sprachbedienung, dass sich der Wagen in Bewegung befindet und weist die Technik an, die Scheibe nur ein Stück herunterzufahren, um vor zu viel Zugluft zu schützen. Auch Ausstattungsdetails, die in dieser Klasse nicht selbstverständlich sind, bringt der GWM Ora 03 mit. Dazu zählen zum Beispiel klimatisierte Massagesitze oder ein Infotainmentsystem mit permanenter Online-Anbindung über eine separate SIM-Karte.

Fünf Sterne im Crashtest

Euro NCAP hat den GWM Ora 03 (2023, damals noch unter dem Namen Ora Funky Cat) mit fünf von fünf möglichen Sternen im Crashtest bewertet. Besonders hebt die Prüforganisation den Insassenschutz von Erwachsenen mit einem Ergebnis von 92 Prozent und die Assistenzsysteme mit 93 Prozent der möglichen Punkte hervor. Der Insassenschutz von Kindern liegt mit 83 Prozent ebenfalls auf einem hohen Niveau. Einzig der Fußgängerschutz fällt im Vergleich zu den restlichen Bewertungen mit 74 Prozent ab.