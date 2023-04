Wenn man beim Reifenwechsel am Auto feststellt, dass es Zeit für neue Reifen wird, kann das teuer werden. Das sagen Expert:innen zu den Preisen. Und: Spar-Tipps beim Kauf neuer Autoreifen.



Zu Ostern und im Oktober steht der Reifenwechsel an, das zumindest besagt die Faustregel. Oft fällt der Blick erst dann auf die Profiltiefe und es wird klar: Neue Reifen müssen her. Doch bei neuen Autoreifen scheinen die Preise immer weiter zu steigen. Stimmt das? Expert:innen sind sich uneinig, was die Preisentwicklung von Autoreifen angeht. Doch eines ist klar: 2022 sind die Preise deutlich gestiegen. Aber keine Sorge: Wer ein paar Tipps beachtet, kann beim Kauf von neuen Reifen ordentlich sparen.

So läuft der Reifentest bei der AUTO ZEITUNG ab (Video):

Preisanstieg bei Sommerreifen

Die Preise für Sommerreifen sind laut dem Vergleichsportal Check24 zwischen März 2022 und März 2023 um durchschnittlich 14,8 Prozent gestiegen. Dieser Wert wurde anhand der 100 beliebtesten Sommerreifen ermittelt, die über das Portal bestellt werden. Die Preissteigerung fällt jedoch je nach Anbieter teils sehr unterschiedlich aus. Check24 nennt als Grund für den Anstieg des Preises für Reifen die erhöhten Energie- und Rohstoffpreise.



Das Ergebnis der Verkaufsplattform Alzura Tyre24 fällt hingegen weniger drastisch aus. Hier sieht Chef und Gründer Michael Saitow einen Preisanstieg von rund vier Prozent fest und ordnet dies als "normale jährliche Steigerung" ein. Zudem ist seine Prognose: "Steigerungsraten wie im vergangenen Jahr von teilweise über 20 Prozent wird es in diesem Jahr nicht geben. [...] In diesem Jahr wird sich (das volatile Geschäft (anm.d.R.)) wieder regulieren, davon bin ich überzeugt."



Die Expert:innen des ADAC haben ebenfalls einen "moderaten" Anzug der Reifenpreise bei "einzelnen Größen und bei einzelnen Marken" wahrgenommen. Jedoch sei die Preissteigerung insgesamt nicht auf dem allgemeinen Inflationsniveau. Der Grund sei der ausgeprägte Konkurrenzkampf am Reifenmarkt.

Prognose zum Preis von Reifen

Laut Aussage der Bundesverband Reifenhandel und Vulkaniseur-Handwerk (BRV) gäbe es zu viele kontroverse Einflussfaktoren, um die Preisentwicklung abzuschätzen. Durch rückläufige Verkäufe im Jahr 2022 könne es aber nicht unerhebliche Lagerbestände bei Industrie, Großhandel und Handel geben. Der Kommentar des Reifenherstellers Continental zu einer Prognose der Reifenpreise: "Eine pauschale Aussage über die Entwicklung von Reifenpreisen können wir nicht treffen."

Spar-Tipps für den Reifenkauf

Beim Kauf neuer Autoreifen sollte man nicht auf die günstigsten Reifen zurückzugreifen . Billige Reifen fallen beim Reifentest der AUTO ZEITUNG immer wieder besonders negativ auf. Dazu sei aber gesagt, dass auch nicht alle teuren Reifen gut abgeschnitten haben. Wer also sparen möchte, sollte trotzdem nicht nur nach dem Preis gehen. In der weit verbreiteten Reifengröße 205/55 R16, die in der Kompaktklasse typisch ist, gibt es gute Exemplare in einer Preisspanne zwischen rund 80 bis 130 Euro.

Beim Kauf neuer Autoreifen kann man sich entweder auf die Werkstatt verlassen oder den Reifen selbst kaufen . Selbst kaufen kann mitunter Geld sparen, da man die volle Kostenkontrolle hat und keinen Aufpreis der Werkstatt in Kauf nehmen muss. Den Gummitausch auf der Felge und das Wuchten müssen jedoch Profis übernehmen.

Egal, ob man selbst online neue Reifen bestellt oder sie in der Werkstatt inklusive Montage kauft: Ein Preisvergleich lohnt sich immer. Gerade kleinere Reifenhändler haben häufig weniger Spielraum, was Rabatte betrifft. Doch wer kleinere Lager hat, muss auch oft Platz für neue Modelle schaffen und abverkaufen. Es können also immer wieder Schnäppchen auftauchen.

Wer eher weniger fährt und keine harten Winter zu erwarten hat, kann auch vom Kauf eines Ganzjahresreifens profitieren . Damit spart man nicht nur den zweiten Reifensatz, sondern auch Zeit und Geld, das beim Reifenwechsel und unter Umständen bei der Einlagerung benötigt wird.

Sparsame Menschen können ihr Ziel auch durch eine Investition in einen guten Reifen erreichen. Hochwertige Reifen können länger halten, da sie sich beispielsweise gleichmäßiger abfahren. Zusätzlich spart ein guter Reifen mitunter Sprit.

Wann sind Reifen besonders günstig?

Sommerreifen

Im Verlauf eines Jahres schwankt der Preis bei Sommerreifen laut Analyse des ADAC kaum. Hier lohnt es sich also nicht, eine bestimmte Jahreszeit abzuwarten, um Sommerreifen zu kaufen.

Winterreifen

Bei Winterreifen gibt es im Laufe des Jahres Preisschwankungen, die man nutzen kann, informiert der ADAC. Als Grund nennt der Autoclub die Lager der Händler, in denen im Frühjahr Platz für Sommerreifen geschaffen werden müsse. Je weiter das Jahr voranschreitet, desto höher würden die Preisnachlässe.

Gebremst wird dieser Effekt jedoch durch die immer vorsichtiger werdenden Händler, die Winterreifen nur noch mit Zurückhaltung einlagern. Nach einem harten Winter kann zudem der Vorrat aufgebraucht sein und der Abverkauf dementsprechend verhalten ausfallen.

Spritspar-Sieger im AUTO ZEITUNG-Reifentest

Sommerreifen: ​Giti Sport S2

Größe 235/35 R 19

Nass: 87 Punkte Trocken: 102 Punkte Gesamt: 189 Punkte

Label: D/A/70 Preis: 670 €

Bester im Aquaplaning, geringer Rollwiderstand. Doch wer sich für diesen Reifen entscheidet, muss in der Nässe-Performance Abstriche hinnehmen. Das jüngste Update soll spürbar mehr Grip bieten.



GITI SPORT S2 235/35 R19 91 Y XL Sommerreifen

Winterreifen: Nokian WR Snowproof P

Größe 225/45 R 17

Schnee: 129 Punkte Nass: 84 Punkte Trocken: 143 Punkte

Label: B/B/70 Preis: 575 €

Gut auf Schnee und trockenem Asphalt, optimale Effizienz. Doch bei Nässe weist er eklatante Schwächen auf.

​

Preis-Leistungs-Sieger im AUTO ZEITUNG-Reifentest

Sommerreifen: Falken Azenis FK520 (2023)

Größe 235/35 R 19

Nass: 110 Punkte Trocken: 123 Punkte Gesamt: 233 Punkte

Label: C/A/70 Preis: 595 €

Der Falken Azenis FK520 verliert bei Nässe zwar den direkten Anschluss, schlägt sich aber sehr achtbar und erringt damit eine Empfehlung. Er ist mit den meisten Punkten pro Euro im Test der Preis-Leistungs-Sieger.

​

FALKEN AZENIS FK520 235/35 R19 91 Y XL MFS Sommerreifen

Winterreifen: Bridgestone Blizzak LM005 (2022)

Größe 225/45 R 17

Schnee: 122 Punkte Nass: 145 Punkte Trocken: 136 Punkte

Label: C/A/71 Preis: 535 €

Er trägt als einziger Reifen im Test die höchste Nassgriffeinstufung A auf dem EU-Reifenlabel und löst dieses Versprechen mit den kürzesten Bremswegen prompt ein. Da er zudem relativ günstig verkauft wird, verdient er sich bei unserem Winterreifen-Test 2022 die Zusatz-Empfehlung für das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Der Pneu haftet auf nasser und trockener Fahrbahn extrem gut. Nur auf Schnee dürfte er griffiger sein.

​

Bridgestone Blizzak LM 005 225/45R17 94V Winterreifen

