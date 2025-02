Mit seiner neuen Submarke Firefly will Nio im Kleinwagensegment mitmischen. Der elektrische City-Flitzer soll neben Asien auch den europäischen Markt ins Visier nehmen. Das sind die ersten Bilder und Infos zum Nio Firefly (2025)!

Preis: Nio Firefly (2025) ab rund 30.000 Euro?

Mit dem Nio Firefly (2025) will der chinesische Hersteller seine Präsenz in Europa und Deutschland weiter ausbauen. Der Kleinwagen zielt auf die Konkurrenzmodelle von Mini und Smart ab und soll noch im ersten Halbjahr 2025 nach Europa kommen. Auf dem asiatischen Heimatmarkt debütiert das kleine Elektroauto bereits ab April 2025 zu einem Vorverkaufspreis von 148.800 Yuan (umgerechnet rund 19.700 Euro). Die oben genannten Konkurrenten liegen mit einem Startpreis nahe der 20.000-Euro-Marke auf Augenhöhe. Mit Blick auf die deutschen Preise von Konkurrenten wie Mini Cooper Electric (ab 28.150 Euro), Renault 5 (ab 24.900 Euro) und Fiat 500e (ab 29.490 Euro) gehen wir davon aus, dass Nio die Preise des Firefly für den europäischen Markt anpassen wird (alle Preise: Stand Februar 2025).

Antriebe: Rund 300 km Reichweite

Erste technische Daten des Nio Firefly (2025) sind dank des chinesischen Ministeriums für Industrie- und Informationstechnologie (MIIT) bereits einlesbar. Im Zuge des Zulassungsprozesses für den chinesischen Markt müssen die Produkte durch das MIIT erst bestätigt werden, bevor der Marktstart in China erfolgen kann. Das MIIT gibt monatliche Listen heraus mit den (groben) Details neuzugelassener Produkte und auch Fahrzeuge.

Zwar halten sich besagte Datenlisten zu den Antrieben noch bedeckt, dennoch gibt es bereits erste Informationen: Demnach kommt der Firefly mit einem 105 kW (143 PS) starken Elektromotor im Heck, der von einer austauschbaren Batterie mit Strom versorgt wird. Die Reichweite wird mit 225 km (WLTP) bei einer Akkuladung von 75 Prozent angegeben, hochgerechnet dürften das dann rund 300 km sein. Weitere Fahrleistungen werden noch nicht genannt. Allerdings gehen aus den Dokumenten des MIIT hervor, dass der kleine Nio einen Wendekreis von schlanken 9,4 m aufweist (Radius: 4,7 m). Das ist rund einen Meter weniger als der VW ID.3 mit 10,2 m Wendekreis und Mini Cooper Electric mit 10,8 m Wendekreis.

Exterieur: Der Firefly sieht dem Honda E ähnlich

Der Nio Firefly (2025) misst 4003 mm in der Länge, 1781 mm und er Breite und 1557 mm in der Höhe, bei einem Radstand von 2615 mm. Damit ist er in etwa so groß wie ein Dacia Sandero und etwas größer als ein Renault 5, der 3922 mm lang, 1744 mm hoch und 1498 mm breit ist.

Optisch zeigt sich der Firefly durchaus verspielt, gleichermaßen aber auch reduziert. In seiner Grundform ähnelt er auf Anhieb dem ebenfalls elektrischen Honda E. Gleiches gilt für die Front: Der geschlossene Kühlergrill setzt sich farblich ab und geht seitlich in die Hauptscheinwerfer über. Anders als der Honda zeigt sich der Firefly hier mit je drei runden Leuchtelementen anstelle der zwei Kulleraugen. Ansonsten ist die Frontpartie recht schlicht gehalten. Die eher kantige Retro-Grundform wird durch die sanft abgerundete und fast aalglatte Karosserieoberfläche abgeschwächt und optisch verjüngt. Im Profil zeigen sich keinerlei Verwerfungen und Furchen in der Karosserie. Besonders markant ist die sehr dicke C-Säule als Stilelement des Firefly, die in Kombination mit dem (optional) schwarz gefärbten Dach nochmals deutlicher hervorsticht.

Wie die Front zeigt sich auch das Heck des chinesischen Kleinwagens mit jeweils drei kreisrunden Leuchten rechts und links. Die schräg schraffierte Kontrastfläche unterhalb der Heckscheibe und die weit nach oben gezogene Schürze setzen sich auch hier von der Wagenfarbe ab. Mit seinen 1492 kg ist der Nio Firefly (2025) darüber hinaus vergleichsweise leicht.

Interieur: Dünne Informationslage

Zum Innenraum des Nio Firefly (2025) gibt es derzeit noch keine Bilder. Auch Daten werden noch nicht genannt. Fest steht aber, dass der Elektro-Kleinwagen optional mit einem Glasdach ausgeliefert wird und das bis zu fünf Personen im Innenraum Platz finden. Außerdem nennt das MIIT bereits die Kofferraummaße: 1250 l fasst demnach der hintere Laderaum, während weitere 92 l im Frunk vorne unterkommen.