Praktisch: Der Einhängetisch lässt sich in einer Tasche an der Innenseite der Heckklappe unterbringen.

Neuer Panama P10H (2025): Erste Testfahrt mit dem kräftigen Plug-in-Hybrid-Camper

Schon auf den ersten Testfahrt-Metern im neuen Panama P10H (2025) wird klar: Uups, dieser Kurztrip könnte flotter werden als gewohnt – denn der Ford Tourneo Custom PHEV erweist sich als überaus temperamentvolles Kerlchen. Der Plug-in-Hybrid (hier alle neuen Plug-in-Hybride in der Übersicht) dient als Basis für den Kompakt-Camper, um dessen Ausbau sich Benimar in Spanien kümmert. In Summe zerren 171 kW (233 PS) Systemleistung an seinen Vorderrädern. Es beginnt elektrisch, dann kommt der Verbrenner dazu. Auf dem Fahrerplatz wird nur Gas gegeben, den Rest erledigen die Elektronik und ein stufenloses Automatikgetriebe (hier Arten, Aufbau und Funktion erklärt) – doch das eckige Lenkrad sollte man fest im Griff behalten: Der PHEV kann mit den vorderen Reifen gewaltig über den Asphalt stempeln.

Für Leute, die nur zum Campen wollen, ist das schon eine ungewöhnliche Performance. Die unbändige Kraft entsteht, weil im Tourneo Custom PHEV ein E-Motor samt einer lediglich 11,8 kWh großen Batterie mit dem 2,5 l großen Ford-Duratec-Benziner kooperiert. Neben dem Plug-in-Hybrid gibt es den Tourneo Custom natürlich auch weiterhin als klassischen EcoBlue-Diesel, der im Programm der Eura-Schwestermarke Panama die Hauptrolle spielt. Die rein elektrisch angetriebene Version ist für den Wohnmobil-Hersteller hingegen noch kein Thema.

Agiler Doppelherz-Tourneo mit langer Ladezeit

Allein mit Strom soll der neue Panama P10H (2025) zwischen 40 und 51 km weit fahren, was reicht, um einmal quer durch die Großstadt zu kommen. Das Aufladen – die Buchse sitzt vorn rechts unter dem Scheinwerfer – dauert aber fast drei Stunden, denn mehr als 3,9 kW Ladeleistung sind nicht drin. Wenn der Akku unterwegs leer ist, springt der Benzinverbrauch des Campingbusses (hier die gängigen Wohnmobil-Bauarten erklärt) von unter zwei Litern auf sieben bis zehn Liter je 100 km.

Über die aktuelle Lade- und Fahrsituation informiert Ford auf einem großen 13-Zoll-Touchscreen, Android Auto und Apple CarPlay sind an Bord. Beim Lenken und auch beim Abrollen sowie Federn unterscheidet sich der Doppelherz-Tourneo nicht groß vom Diesel und erfreut damit auch agile Fahrer:innen. Selbst auf kurvigen Strecken gibt sich der Ford mit seiner hinteren Einzelradaufhängung (hier wichtige Fakten zur Radaufhängung) nicht sperrig, die Lenkung arbeitet bei der ersten Testfahrt ausreichend direkt, und die Bremsen zeigen Biss. Trotz seines Radstands von immerhin 3,10 m lässt sich der 5,05 m lange Custom betont handlich durch Städte zirkeln – auch hier gibt er sich ganz als Pkw und nicht als Van.

Panama ruft als Basispreis für den neuen P10H (2025) 71.999 Euro (Stand: Mai 2025) auf, das Titanium-Paket gehört prinzipiell dazu. Bei Ford steht der Tourneo als Plug-in-Hybrid-Bus mit knapp 60.000 Euro in der Preisliste, die Campingausstattung inklusive Hochdach schlägt demnach mit rund 12.000 Euro zu Buche.

Standard-Aufbau mit hochwertiger Verarbeitung

Das Layout im Inneren folgt dem Standard in dieser Klasse. Eine etwas hakelig verschieb- und klappbare Schlafsitzbank ist ebenso an Bord wie die seitliche Küchenzeile, die im Heck zum Schrank wird. Vorn gibt es drehbare Sitze, oben ein Aufstelldach. Positiv stimmen die betont hochwertige Verarbeitung, eine dezent-moderne Wahl der Farben und viele betont sorgfältig umgesetzte Details. So lässt sich im neuen Panama P10H (2025) das Licht angenehm dimmen, der Kleiderschrank ist beleuchtet, eine Außendusche (hier unsere Kaufempfehlungen) gibt es ebenso wie Isomatten für die Fahrerkabine. Die allerdings benötigen Stauraum und sind beim Testwohnen etwas umständlich zu montieren. Viel einfacher geht es bei den Seitenfenstern: Hier halten schlanke, integrierte Rollos unerwünschte Einblicke fern.

Nachts bietet der kompakte Panama vier Personen bequem Platz. Unten schlafen zwei, wenn ihnen 185 x 120 cm genügen, oben im Dach liegt eine 196 x 116 cm große Matratze, eine schöne Aussicht dank des aufzippbaren Stoffbalgs gibt es inklusive. Soll viel Reisegepäck mit, wird es in dieser Fahrzeugklasse naturgemäß eng, doch für Kurzreisen funktioniert das Konzept gut. Immerhin sind 65 l Frischwasser an Bord, und der Abwassertank (so einen Wassertank reinigen und desinfizieren) fasst 35 l. Kochen kann die Reisegruppe auf zwei Flammen (hier die besten Campingkocher im Test), eine kleine Kühlbox (die besten im Test) ist serienmäßig. Sogar mit einem cleveren Tisch dient der Panama: Während der Fahrt ist er in einer Tasche an der Heckklappe untergebracht, zur Nutzung steht er wahlweise im Freien oder hängt sich an einer Schiene vor der Küche ein.

Aufpreis dagegen kostet die Heizung, die im Paket "Living" für 1900 Euro enthalten ist. Damit kommen auch ein 600-W-Wechselrichter (hier unsere Kaufempfehlungen) und eine mobile Toilette (hier unsere Tipps und Empfehlungen für Campingtoiletten) an Bord. Für 3950 Euro – und damit weniger als Ford verlangt – gibt es das Paket "Active", das unter anderem schicke LED-Rückleuchten, eine elektrische Verriegelung der Schiebetür, 17-Zoll-Räder und eine Zwei-Zonen-Klimaautomatik umfasst. Gemeinsam mit der Sonderfarbe Mondstaubsilber addiert sich der Preis in diesem Fall auf stolze 82.039 Euro (Stand: Mai 2025). Wie gut der neue Panama P10H (2025) ins Leben seiner potenziellen Bewohner:innen passt, entscheidet übrigens nicht nur die elektrische Reichweite: Für viele Parkhäuser ist er mit 2,06 m Höhe (mit Markise sogar 2,10 m) einen Tick zu hoch.

Technische Daten des neuen Panama P10H (2025)

AUTO ZEITUNG 09/2025 Panama P10H Technische Daten Motoren 4-Zyl., 4-Ventiler; 2488 cm³; permanenterregte Synchronmaschine Antrieb Stufenloses Automatikgetriebe; Vorderradantrieb Systemleistung 171 kW/223 PS Systemdrehmoment 320 Nm Kapazität 11,8 kWh Karosserie Außenmaße (L/B/H) 5050/2150/2060 mm Leergewicht/Zuladung 3245/k. A. kg Ausstattung Sitz-/Schlafplätze 5/4 Herd/Heizung Zweiflammen-Gaskocher/Benzin (opt.) Gas 1 x 2,75 kg Frisch-/Abwasser 65/35 l Preis Grundpreis 71.990 Euro Alle Daten Werksangaben